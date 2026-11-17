Konser öncesi heyecanını paylaşan Emre Altuğ, "Bu akşam izleyicilerimizin buradan adeta uçarak çıkmalarını istiyorum. Bunun için sahnede her şeyi yapacağız" diyerek iddiasını ortaya koymuştu. Bu özel gecede Altuğ'u yalnız bırakmayanlar arasında, babalarını en ön sıradan gururla izleyen oğulları Kuzey ve Uzay da vardı.