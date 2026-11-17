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Kıbrıs’ta yıldız gibi parladı! Emre Altuğ sahneye damgasını vurdu: Tarzı ve performansı göz doldurdu...
Kıbrıs’ta yıldız gibi parladı! Emre Altuğ sahneye damgasını vurdu: Tarzı ve performansı göz doldurdu...
Türk müziğinin sevilen ismi Emre Altuğ, Kıbrıs'ta verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ünlü sanatçı; yüksek enerjisi, sevilen şarkıları ve şıklığıyla gece boyunca sahnenin tüm ışıklarını üzerine çekerek tam not aldı.
Giriş Tarihi: 17.11.2026 07:29