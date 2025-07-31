Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de şimdilerin çok ünlü bir ismi...