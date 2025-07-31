Trend Galeri Trend Magazin Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken duruşu ve bakışlarıyla fark yaratan bu çocuk, yıllar içinde ekranların en karizmatik oyuncularından biri haline geldi. Sert rollerin aranan ismi olan başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafı, görenleri şaşkına çevirdi...

Giriş Tarihi: 31.07.2025 21:48 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 21:48
Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Henüz küçük bir çocukken bile duruşuyla dikkat çeken bu sevimli yüz, şimdilerde ekranların en güçlü karakterlerine hayat veriyor.

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Oyunculuğuyla milyonların takdirini kazanan başarılı isim, sosyal medyada paylaşılan çocukluk fotoğrafıyla gündemde.Fotoğrafı görenler, "Karizma küçüklükten gelmiş" yorumları yapıyor.

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Sert rollerin aranan yüzü olan oyuncunun minik hali görenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Tabii ki de bu isim ekranların en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan 60 yaşındaki Oktay Kaynarca.

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Başarısı ve karizmasıyla yıllardır televizyon ekranlarının vazgeçilmez ismi haline gelen Kaynarca, en sevilen oyuncular arasında yer alıyor.

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

İşte dünün çocukları bugünün yıldızları olan o isimler...

Sosyal medyada çocukluk fotoğrafını paylaşma akımı eskimiyor. Birçok oyuncu ve şarkıcı çocukluğundan ve gençliğinden en özel karelerini takipçileri ile paylaşıyor. Onlardan biri de şimdilerin çok ünlü bir ismi...

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Sosyal medyanın konuştuğu bu güzel gözlü minik kızın kim olduğunu öğrenenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." demeden edemiyor.

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz...

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Seda Sayan

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Ezo Sunal- Ali Sunal

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Ezo Sunal

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Petek Dinçöz

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Kenan Doğulu

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Haluk Bilginer

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Barış Manço

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Bergüzar Korel

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Bergüzar Korel

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Ara Güler

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Afra Saraçoğlu

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Demet Özdemir

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Hande Erçel

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Hande Erçel

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Sibel Can

Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...

Hayko Cepkin