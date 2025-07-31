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Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...
Kim derdi ki bu sevimli çocuk ekranların en sert adamı olacak! Tek bakışta tanımak neredeyse imkansız...
Küçük yaşlardan itibaren dikkat çeken duruşu ve bakışlarıyla fark yaratan bu çocuk, yıllar içinde ekranların en karizmatik oyuncularından biri haline geldi. Sert rollerin aranan ismi olan başarılı oyuncunun çocukluk fotoğrafı, görenleri şaşkına çevirdi...
Giriş Tarihi: 31.07.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 21:48