Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor!

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışmasının yeni yarışmacılarından biri siz olabilirsiniz. KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN KAYSERİ'DE, ÇARŞAMBA SİVAS'TA, CUMARTESİ İSE TRABZON'DA! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ekibinin 27 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'de, 29 Temmuz Çarşamba günü ise Sivas'ta, 1 Ağustos Cumartesi Trabzon'da gerçekleştireceği ön mülakat adresleri: BUGÜN - 27 Temmuz Pazartesi – Kayseri Yer: Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi Saat: 12.00-19.00 29 Temmuz Çarşamba – Sivas Yer: Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi Saat: 12.00-19.00 1 Ağustos Cumartesi – Trabzon Yer: Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi Saat: 12.00-19.00 MÜLAKAT TAKVİMİ 27 Temmuz Pazartesi – Kayseri, Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi 29 Temmuz Çarşamba – Sivas, Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi 1 Ağustos Cumartesi – Trabzon, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi 2 Ağustos Pazar – Rize 5 Ağustos Çarşamba – Erzurum 7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa 9 Ağustos Pazar – Gaziantep Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız… Hayallerinizi ertelemeyin, 'Kim Milyoner Olmak İster?' ekibi şehrinize geliyor!