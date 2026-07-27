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Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor!

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", yeni sezon yarışmacılarını belirlemek için Türkiye turu devam ediyor.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.07.2026 16:45 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 16:47
Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor!

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışmasının yeni yarışmacılarından biri siz olabilirsiniz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN KAYSERİ'DE, ÇARŞAMBA SİVAS'TA, CUMARTESİ İSE TRABZON'DA!

"Kim Milyoner Olmak İster?" ekibinin 27 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'de, 29 Temmuz Çarşamba günü ise Sivas'ta, 1 Ağustos Cumartesi Trabzon'da gerçekleştireceği ön mülakat adresleri:

Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor!

BUGÜN - 27 Temmuz Pazartesi – Kayseri

Yer: Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi

Saat: 12.00-19.00

29 Temmuz Çarşamba – Sivas

Yer: Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi

Saat: 12.00-19.00

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon

Yer: Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi

Saat: 12.00-19.00

Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor!

MÜLAKAT TAKVİMİ

27 Temmuz Pazartesi – Kayseri, Develi Mustafa Aksu Kültür Merkezi

29 Temmuz Çarşamba – Sivas, Şarkışla Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi

1 Ağustos Cumartesi – Trabzon, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi

2 Ağustos Pazar – Rize

5 Ağustos Çarşamba – Erzurum

7 Ağustos Cuma – Şanlıurfa

9 Ağustos Pazar – Gaziantep

Bilgisine güvenen, heyecanını ekranlara taşımak ve unutulmaz bir deneyim yaşamak isteyen herkes başvuruda bulunabilir. Belki de bir sonraki büyük yarışmacı siz olacaksınız…

Hayallerinizi ertelemeyin, "Kim Milyoner Olmak İster?" ekibi şehrinize geliyor!

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Haber Girişi Merve Aykaş - Editör