Kim Milyoner Olmak İster? şehrinize geliyor!

Hayallerini gerçekleştirmek isteyen adaylar için ekip, 12 ilde yüz yüze mülakat gerçekleştiriyor. Türkiye'nin en sevilen bilgi yarışmasının yeni yarışmacılarından biri siz olabilirsiniz.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BUGÜN KAYSERİ'DE, ÇARŞAMBA SİVAS'TA, CUMARTESİ İSE TRABZON'DA!

"Kim Milyoner Olmak İster?" ekibinin 27 Temmuz Pazartesi günü Kayseri'de, 29 Temmuz Çarşamba günü ise Sivas'ta, 1 Ağustos Cumartesi Trabzon'da gerçekleştireceği ön mülakat adresleri: