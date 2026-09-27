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Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan! 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacaklar

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölümüyle bu akşam atv'de.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.09.2026 08:21 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 08:58
Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! 5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışacaklar
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Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, ilk bölümünden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! 5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışacaklar

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada heyecan ve büyük ödül mücadelesi sürüyor. Ekranların klasiği haline gelen programda yarışmacılar, 5 milyon TL'ye kadar çıkan büyük ödül için ter döküyor.

Kim Milyoner Olmak İster? 1249. Bölüm Fragmanı

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! 5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışacaklar

Bilgi, heyecan ve eğlencenin bir arada yaşandığı Kim Milyoner Olmak İster?, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! 5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışacaklar

Kim Milyoner Olmak İster?, yeni bölümüyle bu akşam atv'de!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör