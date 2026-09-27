Kim Milyoner Olmak İster’de büyük heyecan! 5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışacaklar

Atv ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?, ilk bölümünden bu yana izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmada heyecan ve büyük ödül mücadelesi sürüyor. Ekranların klasiği haline gelen programda yarışmacılar, 5 milyon TL'ye kadar çıkan büyük ödül için ter döküyor. Kim Milyoner Olmak İster? 1249. Bölüm Fragmanı Bilgi, heyecan ve eğlencenin bir arada yaşandığı Kim Milyoner Olmak İster?, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kim Milyoner Olmak İster?, yeni bölümüyle bu akşam atv'de!