Trend Galeri Trend Magazin  'Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! "1.71 yazsaydınız bilirdi!"

 'Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! "1.71 yazsaydınız bilirdi!"

Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç, son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. atv'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"deki bir soruya espriyle yanıt veren Dalkılıç, takipçilerini kahkahaya boğdu.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:09
’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

'Kasaba', 'Lüzumsuz Savaş', 'Yalan Dünya', 'Leyla' ve daha birçok şarkıyla müzik sektörünün güçlü isimlerinden olan Murat Dalkılıç son günlerde özel hayatı ile gündeme geliyordu.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Ünlü şarkıcı bu sefer yaptığı espirili sosyal medya paylaşımıyla kısa sürede gündeme geldi.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

'Kim Milyoner Olmak İster?'de "Kasaba adlı şarkıyı seslendiren kimdir?" diye soruldu.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Şarkıyı söyleyen Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerini güldürdü: "171 Murat yazsaydınız bilirdi"

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Öte yandan Murat Dalkılıç, geçen günlerde sağlık sorunları ile adından söz ettirmişti. Daha önce 11 defa burun ameliyatı olan Dalkılıç'ın 12. kez bıçak altına yatığı öğrenilmişti.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Bir televizyon programında gündeme gelen ameliyatla ilgili olarak, Dalkılıç'ın bir düğünden karesi de yer aldı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Ünlü popçunun bu sefer neden ameliyat olduğu ise sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edildi.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Geçtiğimiz aylarda görüntülenen ünlü şarkıcının son hali sevenlerini endişelendirmişti. Dalkılıç'ın geçirdiği operasyonlardan sonra bir hayli değiştiği görülmüştü.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

'BU SEN OLAMAZSIN'

Sosyal medya kullanıcıları Dalkılıç'a 'Bu sen olamazsın' yorumunda bulundu.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI!
Murat Dalkılıç'ın operasyon sonrası hali çok merak ediliyordu. Son hali ise hayranlarını sevindirdi.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Öte yandan Murat Dalkılıç'ın eski eşi Merve Boluğur, Eser Yenenler'in programına katılmıştı. Merve Boluğur özel hayat açıklamasıyla dikkat çekmişti.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Geçtiğimiz günlerde programda birçok can alıcı nokta ve itiraf vardı ama en kalbe dokunanı Merve Boluğur'un mutlu aile hayali olmuştu. "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı bir küçük alt üst etmişti.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Boluğur'un açıklamalarından sonra sosyal medyada Murat Dalkılıç'e tepki yağdı. Ünlü şarkıcıya yapılan video ise gündem oldu.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Boluğur'un 2 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç'tan cevap geldi.

Merve Boluğur'un sözlerine Murat Dalkılıç'tan cevap geldi: "Benimle evliyken çocuk istemiyordu" | Video

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Dalkılıç, "Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit, harika olmuş. Ama hedef gösterilen kişi maalef ben değilim. Eski karım benle beraberken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Benden sonraki bir şeyden bahsediyor." açıklamasını yaptı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

2015 yılında görkemli bir törenle dünyaevine giren Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur, 2017 yılında da anlaşmalı olarak boşanmıştı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Merve Boluğur, 2 Ekim 2022'de evlendiği DJ Mert Aydın ile 23 Kasım 2022'de tek celsede boşanmıştı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Öte yandan geçen günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayana Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini açıklamıştı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Katar'a da gideceğini söyleyen Boluğur "Kırmızı halıda yürüyeceğim, çok mutluyum" dedi.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Arkadaşlarıyla Nişantaşı'nda görüntülenen Merve Boluğur, muhabirlerle sohbet etti.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

"100 MİLYON TL'LİK TEKLİF ALDIM"

Boluğur, "Yeni yıl geldiği için yen umut ve heyecanlar var. Yeni projeler var. Dubai'ye gidiyorum. 100 milyon TL'lik teklif aldım. Orada kırmızı halıda yürüyeceğim, çok güzel olacak. Çok mutluyum. Katar ve Dubai'de bol bol işlerim olacak. Yurt dışından çok işler geliyor" dedi.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Oyuncu, "Ülkeyi terk mi edeceksiniz?" sorusuna da "Vallahi öyle görünüyor" cevabını vererek uzaklaştı.

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Ünlü isim, sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

İşte Boluğur'a gelen o yorumlar...

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

100 TL'dir o inanma Merve

Rüya falan gördü onu anlatıyor

Hiç durma, yolun açık olsun

Bence dalga geçmiş ama kimse anlamamış

’Kim Milyoner Olmak İster’de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! 1.71 yazsaydınız bilirdi!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isim, paylaşımları ve özel hayatıyla da zaman zaman gündem oluyor.