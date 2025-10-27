Trend
'Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! "1.71 yazsaydınız bilirdi!"
Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç, son olarak yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. atv'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?"deki bir soruya espriyle yanıt veren Dalkılıç, takipçilerini kahkahaya boğdu.
Giriş Tarihi: 27.10.2025 07:09