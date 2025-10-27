 'Kim Milyoner Olmak İster'de Murat Dalkılıç rüzgarı: Sosyal medya kahkahaya boğuldu! "1.71 yazsaydınız bilirdi!"

Geçtiğimiz günlerde programda birçok can alıcı nokta ve itiraf vardı ama en kalbe dokunanı Merve Boluğur'un mutlu aile hayali olmuştu. "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" açıklamalarında bulunan Merve Boluğur, sosyal medyayı bir küçük alt üst etmişti.