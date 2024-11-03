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Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! Milyoner’de yarışmacı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 20 yaşındaki Ankara doğumlu Duhan Başar Ahmetoğlu'nun başarılı performansı Cuma gününe damga vurdu. Yarışmacı, geçen bölümde bilgisiyle 1 milyon değerindeki 12. soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Duhan Başar Ahmetoğlu, hedefi olan son soruya kadar gidebilecek mi? Cevabı Pazar akşamı atv'de!

Giriş Tarihi: 03.11.2024 17:52 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 17:52
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! Milyoner’de yarışmacı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! Milyoner’de yarışmacı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak!

YARIŞMACI BAŞARILI BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Milyoner'de Cuma günü 20 yaşındaki Ankara doğumlu Duhan Başar Ahmetoğlu'nun başarılı performansı yer aldı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! Milyoner’de yarışmacı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak!

20 yaşındaki Ankara doğumlu Duhan Başar Ahmetoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrencilik yapıyor.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! Milyoner’de yarışmacı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak!

1 MİLYON LİRALIK SORUYU AÇTIRACAK

Hedefinin 5 milyon TL olduğunu söyleyen Duhan, geçen bölümde bilgisiyle 1 milyon değerindeki 12. soruyu açtırmaya hak kazanmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! Milyoner’de yarışmacı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak!

Duhan, hedefi olan son soruya kadar gidebilecek mi? Cevabı Pazar akşamı atv'de!

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