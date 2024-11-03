Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar! Milyoner’de yarışmacı 1 milyon TL’lik soruyu açtıracak!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'de 20 yaşındaki Ankara doğumlu Duhan Başar Ahmetoğlu'nun başarılı performansı Cuma gününe damga vurdu. Yarışmacı, geçen bölümde bilgisiyle 1 milyon değerindeki 12. soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Duhan Başar Ahmetoğlu, hedefi olan son soruya kadar gidebilecek mi? Cevabı Pazar akşamı atv'de!