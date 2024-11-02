Kim Milyoner Olmak İster?’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı! İşte o anlar!

ATV’nin en çok kazandıran reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Kim Milyoner Olmak İster?’de bu gece tarihi bir an yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster?’e katılan Duhan Başar Ahmetoğlu isimli yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti. Yarışmacı 500 bin TL’lik soruya da doğru cevap vererek 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’de o anlar!