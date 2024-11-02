Kim Milyoner Olmak İster?’de 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı! İşte o anlar!
ATV’nin en çok kazandıran reyting rekortmeni programlarından Kim Milyoner Olmak İster?, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Kim Milyoner Olmak İster?’de bu gece tarihi bir an yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster?’e katılan Duhan Başar Ahmetoğlu isimli yarışmacı ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti. Yarışmacı 500 bin TL’lik soruya da doğru cevap vererek 1 milyon TL’lik soruyu açtırmaya hak kazandı. İşte Kim Milyoner Olmak İster?’de o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:41
00:42
Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum Jimnastikçi olacaktı 01.11.2024 | 18:24
00:43
Küçük çocuğun annesinden feryat: Oğlum cimnastikçi olacaktı 01.11.2024 | 17:58
00:16
Köyceğiz’de orman yangını 01.11.2024 | 16:53
00:21
İsmailağa Camii avlusunda tabancayla ateş açan şahıs kamerada! 01.11.2024 | 16:46
01:13
04:48
08:47
00:27
Kim Milyoner Olmak İster? 1120. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! 01.11.2024 | 14:34
01:14
Amasya’daki trafik kazası kameraya yansıdı: 2 yaralı 01.11.2024 | 13:55
00:36
İki ton midyeyle yakalandılar 01.11.2024 | 12:19
00:41
Bingöl’de polis 'dur' ihtarına uymayan motosikletliyi böyle yakaladı 01.11.2024 | 11:32
02:46
Esenyurt’ta başıboş köpekler, sokakta yürüyen çocuğa böyle saldırdı 01.11.2024 | 11:00
02:07
İstanbul Bayrampaşa'da yol bakım aracı 8 araca çarptı! Kaza anı kamerada 01.11.2024 | 10:53
03:45
Bursa'da polis memurunun alkollü kadın sürücü ile imtihanı kamerada 01.11.2024 | 10:44
03:27
Maltepe'de otomobil önündeki araca çarpıp durağa daldı: 4 yaralı 01.11.2024 | 10:42
01:05
02:22
Balıkesir'de tomruk yüklü TIR dehşet saçtı: 1 ölü, 9 yaralı 01.11.2024 | 08:49
00:55
00:31
Yunan Sahil Güvenlik göçmenleri taşıyan botu ortada bıraktı | Video 31.10.2024 | 16:06