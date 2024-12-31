Trend Galeri Trend Magazin Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca'yı gülme krizine soktu! 'Bir an kaç yılında olduğumu unuttum”

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca'yı gülme krizine soktu! 'Bir an kaç yılında olduğumu unuttum”

atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmacı olarak katılan Ali Memil'in tarzı sunucu Oktay Kaynarca'nın şaşkınlığa uğramasına yol açarken, yarışmacının son anlardaki tepkisi ise gülme krizine yol açtı.