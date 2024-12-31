Trend Galeri Trend Magazin Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca'yı gülme krizine soktu! 'Bir an kaç yılında olduğumu unuttum”

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca'yı gülme krizine soktu! 'Bir an kaç yılında olduğumu unuttum”

atv'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmacı olarak katılan Ali Memil'in tarzı sunucu Oktay Kaynarca'nın şaşkınlığa uğramasına yol açarken, yarışmacının son anlardaki tepkisi ise gülme krizine yol açtı.

Giriş Tarihi: 31.12.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:10
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca’yı gülme krizine soktu! ’Bir an kaç yılında olduğumu unuttum

Oktay Kaynarca'nın sunucusu olduğu milyonları ekrana kilitleyen yarışma, son bölümde de ilginç anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca’yı gülme krizine soktu! ’Bir an kaç yılında olduğumu unuttum

İşte o anlar...

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu | Video

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca’yı gülme krizine soktu! ’Bir an kaç yılında olduğumu unuttum

Yarışmacının giyim tarzı karşısında Oktay Kaynarca, 'Bir an kaç yılında olduğumuzu unutturdun bize" dedi.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca’yı gülme krizine soktu! ’Bir an kaç yılında olduğumu unuttum

Hep böyle gezdiğini söyleyen yarışmacı, diğer insanların da olumlu tepkilerini aldığını anlattı.

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu! Yarışmacının tepkileri Oktay Kaynarca’yı gülme krizine soktu! ’Bir an kaç yılında olduğumu unuttum

Neden böyle giyindiğini de anlatan yarışmacının son soruda yarışmadan ayrılırken verdiği tepki ile de

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