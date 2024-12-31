Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu | Video
atv’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmacı olarak katılan Ali Memil’in tarzı sunucu Oktay Kaynarca’nın şaşkınlığa uğramasına yol açarken, yarışmacının son anlardaki tepkisi ise gülme krizine yol açtı.
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