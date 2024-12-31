Video Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu | Video
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu | Video

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı tarzıyla gündem oldu | Video

31.12.2024 | 12:54

atv’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine ilginç anlara sahne oldu. Yarışmacı olarak katılan Ali Memil’in tarzı sunucu Oktay Kaynarca’nın şaşkınlığa uğramasına yol açarken, yarışmacının son anlardaki tepkisi ise gülme krizine yol açtı.

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