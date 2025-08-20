"Kim Milyoner Olmak İster?" 1168. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.