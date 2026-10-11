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'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölümünde heyecan dorukta! 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacaklar

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 11.10.2026 07:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 09:50