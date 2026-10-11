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'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölümünde heyecan dorukta! 5 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacaklar

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 11.10.2026 07:48 Güncelleme Tarihi: 11.10.2026 09:50
’Kim Milyoner Olmak İster?’in yeni bölümünde heyecan dorukta! 5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışacaklar

atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor.

’Kim Milyoner Olmak İster?’in yeni bölümünde heyecan dorukta! 5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışacaklar

En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği Kim Milyoner Olmak İster? atv'de.

Kim Milyoner Olmak İster 1251. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

’Kim Milyoner Olmak İster?’in yeni bölümünde heyecan dorukta! 5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışacaklar

Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam saat 20.00'de atv'de.

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Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör