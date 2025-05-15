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Kime mesaj verdi? Ebru Gündeş’ten dikkat çeken yepyeni paylaşım: Gülümse!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yeni paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, bu kez de paylaşımının altında yazdığı notla ilgi çekti. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 15.05.2025 22:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2025 22:33
Kime mesaj verdi? Ebru Gündeş’ten dikkat çeken yepyeni paylaşım: Gülümse!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kime mesaj verdi? Ebru Gündeş’ten dikkat çeken yepyeni paylaşım: Gülümse!

Ünlü şarkıcı bugün 'gülümse' paylaşımıyla kimi hedef aldığı merak edildi.

Kime mesaj verdi? Ebru Gündeş’ten dikkat çeken yepyeni paylaşım: Gülümse!

İŞTE ÜNLÜ ŞARKICININ O PAYLAŞIMI!

Gündeş, arabada giderken bir fotoğrafını paylaşıp altına ise, "Gülümse; çünkü gülümsemek, ruhun güzelliğinin dışa yansımasıdır." - Leo Buscaglia" notunu ekledi.

Kime mesaj verdi? Ebru Gündeş’ten dikkat çeken yepyeni paylaşım: Gülümse!

Hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her daim magazine bomba gibi düşüyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Kime mesaj verdi? Ebru Gündeş’ten dikkat çeken yepyeni paylaşım: Gülümse!

Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi.