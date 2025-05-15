Trend Galeri Trend Magazin Kime mesaj verdi? Ebru Gündeş’ten dikkat çeken yepyeni paylaşım: Gülümse!

Kime mesaj verdi? Ebru Gündeş’ten dikkat çeken yepyeni paylaşım: Gülümse!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yeni paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, bu kez de paylaşımının altında yazdığı notla ilgi çekti. İşte o paylaşım!