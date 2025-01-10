Trend Galeri Trend Magazin Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…

Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…

Magazin dünyasının nabzını tutan ve lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ünlü isimler yaşadıkları evler ile oldukça konuşuluyor. Ekranların ve sahnelerin yıldızları, kendi zevklerine göre tasarladıkları evleri ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Sunucu Çağla Şikel'den sosyetik güzel Yasemin Özilhan'a kadar bir çok ünlü, evleriyle göz kamaştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz müziğin isimler ve göz alıcı yuvaları!

Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:21
Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…

Ünlüler dünyasının merak edilen isimleri ve evleri, bu sıralar sosyal medyada çok konuşuluyor. Göz alıcı evleriyle dikkat çeken ünlü isimler, lüks yaşamlarıyla merak konusu oluyor. İşte sizler için derlediğimiz birbirinden ünlü isimlerin evleri!

Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…

ŞARKICI EGE

Evrim Akın ile Ev Gezmesi'nin bu haftaki konuğu sevilen şarkıcı Ege oldu. 54 yaşındaki sanatçı Evrim Akın'a evinin kapılarını açtı.

Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…

Ünlü sanatçının yalnız yaşadığı ev 2 oda bir salondan oluşuyor. Ünlü sanatçı Ege'nin evi hem kitaplarla hem tablolarla hem de müzik aletleriyle adeta bir sanatçı evi.

Ünlü isim, "Benim aklımda hiç hukukta olmak yoktu. Mahallede bizim semtteki çocuklar gitar çalıyordu. Her çocuğun ergenlikte enstrüman çalmasını öneririm." dedi.

Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…

"RUH HALİM KARIŞIKTI"

'Yalan oldu' şarkısını anlatan Ege, "Söz müzik bana ait. 2012 yılında yazmışım ama unutmuşum şarkıyı. Ben dedim böyle bir şarkı yapmadım. Ne zaman yaptım hiçbir fikrim yok. O dönem herhalde ruh halim karışıktı." ifadelerini kullandı.

Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…

"22 YILDIR EV ARIYORUM"

Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, "Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim." dedi.

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