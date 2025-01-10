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Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…
Kimi sade tasarımı tercih eder kimi de gösterişi elden bırakmaz… Ünlü isimlerin göz alıcı ve lüks evlerini görmüş müydünüz? Yasemin Özilhan, Çağla Şikel, Şarkıcı Ege ve daha fazlası…
Magazin dünyasının nabzını tutan ve lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ünlü isimler yaşadıkları evler ile oldukça konuşuluyor. Ekranların ve sahnelerin yıldızları, kendi zevklerine göre tasarladıkları evleri ile sosyal medyada dikkat çekiyor. Sunucu Çağla Şikel'den sosyetik güzel Yasemin Özilhan'a kadar bir çok ünlü, evleriyle göz kamaştırıyor. İşte sizler için derlediğimiz müziğin isimler ve göz alıcı yuvaları!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:21