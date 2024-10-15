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Kiminin yalısı var, kiminin oteli... Onlar Türkiye'nin en zengin ünlü kadın sanatçıları! Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can....

Rezidanslar, yalılar, apartmanlar, dönüm dönüm araziler... Kimi emlak, kimi otel sahibi mi? Türkiye'nin kadın sanatçıları, kazançlarıyla kendilerine hatırı sayılır servetler yaptılar... Peki Türkiye'nin en zengin ünlü kadın sanatçıları arasında ilk 10'da hangi isimler var? İşte Türkiye'nin zengin ünlü kadınları ve dudak uçuklatan servetleri...

Giriş Tarihi: 15.10.2024 06:45
Kiminin yalısı var, kiminin oteli... Onlar Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları! Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can....

Temiz magazin sayfasının haberine göre Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları listesinde ilk 10'da 1. sırada Seda Sayan var.

Kiminin yalısı var, kiminin oteli... Onlar Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları! Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can....

Listenin ilk sırasında yer alan Seda Sayan, çok uzun yıllardır astronomik ücretlerle ekranda program yapıyor. Kazancını gayrimenkule yatıran Seda Sayan, son olarak Etiler'de uzun yıllardır Şamdan olarak bilinen mekanı da satın aldı.

Kiminin yalısı var, kiminin oteli... Onlar Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları! Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can....

Seda Sayan'ın, ailesini; akrabalarını ikamet ettirdiği çeşitli semtlerde evleri olduğu gibi, İstanbul'un Zincirlikuyu ve Etiler semtlerinde ünlü rezidanslarda daireleri, Amerika Miami'de evi var.

Kiminin yalısı var, kiminin oteli... Onlar Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları! Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can....

2. sıra Sibel Can'ın!

Sibel Can, adeta "ergen"lik günlerinden beri sahnelerde. Oryantal olarak başladığı çalışma hayatında, assolist olarak sahneye çıkmayı başarmış biri. Hiç ara vermeden, sahneye çıkan ve sahneden astronomik ücretler kazanan Sibel Can, aynı zamanda dizi ve tv programlarına da imza attı. O da gayrimenkul zengini bir ünlü.

Kiminin yalısı var, kiminin oteli... Onlar Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları! Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can....

Amerika'da Miami'de ev alan ilk ünlü!

Beykoz'daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde ikamet eden Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var. Sibel Can, Amerika'da Miami'de ev alan ilk ünlü kişi... Yıllar önce Hakan Ural'la ayrılma aşamasında bile ayrılmak için Ural'a ödeme yaptığı, yine bir çocuğunun babası olan Sulhi Aksüt'e de mali olarak destek olduğu, magazin arşivinin tozlu sayfalarında duruyor.

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