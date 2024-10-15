Kiminin yalısı var, kiminin oteli... Onlar Türkiye’nin en zengin ünlü kadın sanatçıları! Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can....

Amerika'da Miami'de ev alan ilk ünlü!

Beykoz'daki çok lüks bir sitedeki malikanesinde ikamet eden Sibel Can'ın Nakkaştepe'de İstanbul Boğazı manzaralı villası, araçları, Amerika'da evleri, çocuklarının oturduğu evler ve yatırım amaçlı aldığı gayrimenkulleri var. Sibel Can, Amerika'da Miami'de ev alan ilk ünlü kişi... Yıllar önce Hakan Ural'la ayrılma aşamasında bile ayrılmak için Ural'a ödeme yaptığı, yine bir çocuğunun babası olan Sulhi Aksüt'e de mali olarak destek olduğu, magazin arşivinin tozlu sayfalarında duruyor.