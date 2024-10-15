Kiminin yalısı var, kiminin oteli... Onlar Türkiye'nin en zengin ünlü kadın sanatçıları! Seda Sayan, Ebru Gündeş, Sibel Can....
Rezidanslar, yalılar, apartmanlar, dönüm dönüm araziler... Kimi emlak, kimi otel sahibi mi? Türkiye'nin kadın sanatçıları, kazançlarıyla kendilerine hatırı sayılır servetler yaptılar... Peki Türkiye'nin en zengin ünlü kadın sanatçıları arasında ilk 10'da hangi isimler var? İşte Türkiye'nin zengin ünlü kadınları ve dudak uçuklatan servetleri...
Giriş Tarihi: 15.10.2024 06:45