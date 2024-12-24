Trend Galeri Trend Magazin Kimi gösterişli kimi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikleri!

Kimi gösterişli kimi de sade... Ortak özellikleri ise hepsinin çok güzel olması! İşte ünlüler dünyasına damga vuran birbirinden güzel gelinlerin gelinlikleri!

Ünlüler dünyasında bu yıl muradına eren gelinleri oldukça fazlaydı. Güzellikleri kadar gelinlikleriyle de magazinleri süsleyen ünlü gelinler, sosyal medyayı adeta ele geçirmişti. Pınar Deniz'den Melisa Aslı Pamuk'a Sima Tarkan'dan İrem Helvacıoğlu'na kadar birçok ünlü yüz, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İşte gelinlikleri ile yıla damga vuran birbirinden güzel taze gelinler!