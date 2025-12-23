Trend Galeri Trend Magazin Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin'in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin'in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Ekranların sevilen oyuncularından Bahar Şahin, yaptığı bomba açıklamayla gündeme geldi. En büyük korkusunu ilk kez dile getiren ünlü oyuncunun sözleri, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken hayranlarını da şaşkına çevirdi...

Giriş Tarihi: 23.12.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:38
Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

28 yaşındaki oyuncu, takipçileriyle yaptığı samimi paylaşımda en büyük korkusunu açıkladı.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, futbol rekabetine göndermede bulunduğu açıklamasında esprili ifadeler kullandı.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Ünlü oyuncu, "Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de.. Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe.. Asla. İmkânsız ya! İmkânsız." sözleriyle dikkat çekti.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Bahar Şahin'in açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşım futbolseverler arasında eğlenceli yorumlara neden oldu.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Peki diğer ünlü isimlerin, korkularını, alışkanlıklarını ve takıntılarını biliyor musunuz?

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

2000'li yıllarda adım attığı müzik kariyerinde güçlü sesi ve kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Altay, özellikle 2013 yılında çıkardığı "Berduş" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalamıştı.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Uzun yıllardır müzik yolculuğunu istikrarlı bir şekilde sürdüren ünlü şarkıcı, magazin dünyasından genellikle uzak durmayı tercih ediyor.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı seçen Altay, daha çok sahne performansları ve kariyerine dair projeleriyle gündeme geliyor. Ancak ünlü şarkıcı bu kez, bugüne kadar çok fazla bilinmeyen bir alışkanlığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

BANDANASIZ KONSERE ÇIKMIYOR!

Altay'ın konserlerinde vazgeçilmezi haline gelen bandanası, adeta onun sahne ritüelinin bir parçası.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Ünlü şarkıcının sahneye bandanasız çıkmadığı öğrenilirken, bu alışkanlığın ardındaki sebep de merak konusu oldu.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

"BİR NEVİ BENİM UĞURUM"

Katıldığı bir konserde konuyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Altay, bandananın kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getirerek, "Bandanam sahneye çıkarken hep var. Aslında bir nevi benim uğurum. İsteyen tüm dostlarıma da hediye ediyorum"
ifadelerini kullanmıştı.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Başarılı şarkıcının ortaya çıkan bu takıntısı, kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

SEMİRAMİS PEKKAN

"HER ŞEY UYUMLU OLACAK"

Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıklamıştı:
"Yeşil fasulyeyi mavi tabağa koymayalım Selma. Her gün bir de böyle bir derdimiz var. Bende biraz da kaçıklık olduğu için. Her şeyin rengi uyumlu olacak. Mutfakta da öyle olacak."

Semiramis Pekkan hiç bilinmeyen mutfak takıntısını açıkladı! "Ben de biraz kaçıklık olduğu için…" | Video

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Pekkan, videoda yemekleri tabaklara koyarken yardımcısı Selma ile birlikteydi. Tabak seçiminde titiz davrandığını belirten sanatçı, Selma'ya dikkat çekici bir uyarıda bulundu:
"Hayır Selma, o tabak olmaz. Beyaz tabağa koyalım."

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Sanatçının bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı ve video hızla sosyal medyada paylaşıldı.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

TAKİPÇİLERDEN İLGİ ÇEKEN YORUMLAR

Semiramis Pekkan'in videoları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Paylaşıma yapılan yorumlar da dikkat çekti. Bir kullanıcı, "Ama tabak da çok önemli 😉 Sunum bence de çok önemli ☺️" derken, bir diğer takipçi "Kesinlikle katılıyorum size Semiramis Hanım 👍😍 Beyaz tabakta daha güzel olur 😍" ifadelerini kullandı.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

PEKİ KADİR İNANIR'IN İNANILMAZ TAKINTISINI BİLİYOR MUSUNUZ?

Sert mizacıyla tanınan Kadir İnanır başarılı kariyeri kadar özel yaşantısıyla da merak ediliyor.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Kadir İnanır, kariyerine fotoromanlarla adım attı. 1967'de Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kalan İnanır, ertesi yıl Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"nda birinci oldu.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Sinemadaki asıl çıkışını ise 1970 yapımı "Kara Gözlüm" filmiyle gerçekleştirdi. Türkan Şoray'la başrolü paylaştığı bu yapım, İnanır'ı Yeşilçam'ın en çok aranan oyuncularından biri haline getirdi.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Kadir İnanır'ın özel yaşantısındaki kurbağa sevgisi ise duyanları şaşırtıyor.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

İnanır'ın, kurbağalara karşı büyük bir sevgi beslediği ve hatta evinde kurbağa figürlerinden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğu öğrenildi.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

KIVANÇ TATLITUĞ'UN KORKUSU DA İLGİNÇ!

Öte yandan hayat verdiği rollerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, her daim magazine bomba gibi düşüyor. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Kimse bunu beklemiyordu: Oyuncu Bahar Şahin’in en büyük korkusu futbolla ilgili çıktı! Öyle bir eş kesinlikle istemiyor...

Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi.