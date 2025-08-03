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Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...
Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...
Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sitare Akbaş, dün gerçekleşen kına gecesiyle gündeme geldi. Müzisyen Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı atan Akbaş, bugün dünyaevine giriyor.
Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 13:02