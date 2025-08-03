Trend Galeri Trend Magazin Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı 'Zeyno' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sitare Akbaş, dün gerçekleşen kına gecesiyle gündeme geldi. Müzisyen Cengiz Orhonlu ile evlilik yolunda ilk adımı atan Akbaş, bugün dünyaevine giriyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:02 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 13:02
Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Sitare Akbaş, uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan ve hem dram hem komedi türündeki yapımlarda sergilediği performansla dikkat çeken bir isim.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

İlk oyunculuk deneyimini yıllar önce fenomen haline gelen Akasya Durağı dizisindeki "Zeyno" karakteriyle yaşayan Akbaş, o dönemde genç yaşına rağmen gösterdiği oyunculukla izleyicinin hafızasında yer etti. O günden bu yana birçok önemli projede rol alan Akbaş, etkileyici performanslarıyla kariyerinde yeni bir zirveye ulaştı.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Kariyerindeki başarının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Sitare Akbaş, bir dönem ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla konuşulmuştu.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Şimdilerde ise kalbini, kendisi gibi oyuncu olan Kamuran Akkor'un torunu Cengiz Orhonlu'ya kaptıran güzel oyuncu, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Çift, nişanlanarak bu aşkı resmileştirme yolunda ilk adımı atmıştı.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Aile arasında gerçekleşen nişan töreninde sade ve zarif tarzıyla göz kamaştıran Sitare Akbaş, uzun, pastel tonlarında bir elbise tercih etmişti.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Duru güzelliği ve zarif duruşuyla geceye damgasını vuran oyuncu, sosyal medyada da takipçilerinden tam not almıştı.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

GELENEKLERE UYDU!

Geçen günlerde nişanlanan Sitare Akbaş, şimdi de geleneklere uygun şekilde bir kına gecesi düzenledi.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Çiftin kına gecesi fotoğrafları da geceye katılan konuklar tarafından paylaşıldı.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

İkilinin bu özel gecesine Elçin Afacan, Melisa Doğu, Başak Gümülcinelioğlu gibi oyuncu arkadaşlarının yanı sıra yakın dostları ve ailesi ortak oldu.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

EVLENİYOR!
Dün kına gecesi yapan Akbaş, bugün nişanlısı Cengiz Orhonlu ile nikah masasına oturuyor.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

Sade gelinliğiyle beğeni toplayan güzel oyuncunun davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi ise dikkat çekti.

Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988 doğumlu olan Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun.

Televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen oyuncu, bugüne kadar Fatmagül'ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler, ve İstanbul Sokakları gibi birçok yapımda rol aldı. Aynı zamanda dört uzun metrajlı ve iki kısa filmde kamera karşısına geçti.