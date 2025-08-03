Kınasını yakmıştı! Sitare Akbaş müzisyen Cengiz Orhonlu evleniyor: Davullu zurnalı gelin çıkarma merasimi dikkat çekti...

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

6 Ekim 1988 doğumlu olan Sitare Akbaş, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun.

Televizyon dünyasında kendine sağlam bir yer edinen oyuncu, bugüne kadar Fatmagül'ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler, ve İstanbul Sokakları gibi birçok yapımda rol aldı. Aynı zamanda dört uzun metrajlı ve iki kısa filmde kamera karşısına geçti.