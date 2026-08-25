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Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

Ankara'da sahne alan ünlü şarkıcı Kıraç, performans esnasında sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı. Hayranlarıyla yakından ilgilenen ve şarkılarını dinleyicilerin yanında seslendiren sanatçının samimi halleri takdir topladı.

Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:31 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 15:37
Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

Ankara'da sahne alan ünlü sanatçı Kıraç, gerçekleştirdiği konserinde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

Performansı esnasında sahneden inerek seyircilerin arasına karışan sanatçı, hayranlarıyla kurduğu samimi diyalogla büyük takdir topladı.

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

SAHNEDEN İNEREK DİNLEYİCİLERİN YANINA GİTTİ

Ankara'daki konserinde sevilen eserlerini müzikseverlerle buluşturan Kıraç, gösterisinin ortasında beklenmedik bir adım attı.

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Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

Sahne ile seyirci arasındaki mesafeyi kaldıran ünlü sanatçı, alt alana inerek doğrudan dinleyicilerinin arasında şarkı söylemeye başladı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kıraç, performansına müzikseverlerle iç içe devam etti.

Kıraç'tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı | Video

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

SAMİMİ TAVIRLARI ALKIŞ TOPLADI

Seyircilerle tek tek iletişim kuran, fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan ve dinleyicileriyle sohbet eden sanatçının bu mütevazı yaklaşımı alanda renkli görüntülere sahne oldu.

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

Konsere katılan müzikseverlerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

ÖZEL HAYATI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Müzik kariyerindeki başarısı ve sahnedeki mütevazı tavırlarıyla adından söz ettiren Kıraç, gözlerden uzak sürdürdüğü aile hayatıyla da biliniyor.

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

2008 yılında oyuncu ve yapımcı Ayşe Şule Bilgiç ile hayatını birleştiren ünlü sanatçının bu evlilikten Iraz Elif adında bir kızı ve Çağrı Manço adında bir oğlu bulunuyor.

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL