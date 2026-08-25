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Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!
Kıraç’tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı: O anlar böyle kaydedildi!
Ankara'da sahne alan ünlü şarkıcı Kıraç, performans esnasında sahneden inerek seyircilerin arasına karıştı. Hayranlarıyla yakından ilgilenen ve şarkılarını dinleyicilerin yanında seslendiren sanatçının samimi halleri takdir topladı.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 15:37