Kıskançlık değil kötülük! Nazlı Sabancı hakkındaki o iddialar iftira çıktı!

TREND RADARI

Metalik dokular, bu sezon plaj stiline, alışılmış ışıltılı tavrından sıyrılarak daha rafine bir yorumla dahil oldu. Göz alıcı parlaklık yerine güneş ışığını zarifçe yakalayan dokumalar, mayo ve trikoların yüzeyinde doğal bir ışıltı oluşturuyor.

Çocukluk yazlarının ikonik jelly sandaletleri, bu sezon dönüşüm geçirerek yine trend haline geldi. Özellikle topuklu yorumları, plaj stilini gün batımı davetlerine taşıyan en güçlü parçalardan biri.

Dantel ve nakış tasarımlar, yazın çok yönlü parçaları arasında. Mayo üzerinde şık bir plaj görünümü sunarken, doğru aksesuarlarla günlük stillere de adapte olabiliyor.