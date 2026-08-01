Kıskançlık değil kötülük! Nazlı Sabancı hakkındaki o iddialar iftira çıktı!
Bülent Cankurt, bugünkü yazısında cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nazlı Sabancı'yı hedef alan asılsız dedikodulara son noktayı koyuyor! Sosyetede dilden dile dolaşan "Londra'daki okulunu yarım bıraktı" iddialarını, Sabancı'nın kendisine bizzat gönderdiği Westminster Üniversitesi diplomasıyla çürüten Cankurt, bu karalama kampanyasının arkasındaki kıskançlığı tüm çarpıcılığıyla gözler önüne seriyor. İşte magazin ve cemiyet dünyasında çok konuşulacak o yazının detayları...
Giriş Tarihi: 01.08.2026 08:17
Güncelleme Tarihi: 01.08.2026 08:20