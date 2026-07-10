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Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe'ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

Magazin dünyasının nabzını tutan Bülent Cankurt, bugünkü köşesine Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını havalara uçuracak dev bir müjdeyle başlıyor! Mutlu evlilikleriyle göz dolduran Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez bebek beklediğini duyuran yazarımız, Kurt Efe'ye gelecek kardeşin cinsiyetini de ilk kez okurlarıyla paylaşıyor. İşte detaylar...

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 08:01
Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

Şubat 2016'da Paris'te evlenen, Nisan 2022'de uzun süre hayalini kurdukları oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çifti ile ilgili müjdeli bir haberim var! Ünlü çift, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

Evet, yanlış okumadınız. Başak Dizer Tatlıtuğ hamile, hem de beş aylık. Çiftin ikinci çocuklarının cinsiyetini de ilk benden öğrenin. 15 Nisan'da 4 yaşına basan oğulları Kurt Efe'ye kız kardeş geliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

İkinci kez baba olacağının müjdesini aldığında mutluluktan havalara uçtuğunu duyduğum Kıvanç Tatlıtuğ, bir de bu kez kızının olacağını öğrenince resmen ayakları yerden kesilmiş.

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Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

Bu arada 45 yaşında oğlunu dünyaya getiren Başak Hanım, 49 yaşında ikinci kez anne olacak.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

Umarım Kıvanç Tatlıtuğ'un neredeyse kopyası bir erkek doğuran Başak Hanım, bu kez de kendine benzeyen güzel bir kız dünyaya getirir.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

Başak Hanım da, kızları da sağlıkla kurtulsun.


Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

TATİLCİLERE BİR SERGİ DAHA
Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Güney ve Ege sahillerimizdeki sanat etkinlikleri de start aldı. İstanbul'un elitlerinin Didim'deki favori oteli de kültür, yaratıcılık ve keşif odaklı deneyim yaklaşımını çağdaş sanatla zenginleştirmeye devam ediyor.

Sırada ise sanat koordinatörü Hakan Kürklü iş birliğiyle hazırlanan, Ayla Turan, Elifko, Esra Şatıroğlu, Hülya Sözer, Sevtap Yılmaz, Yağmur Yılan ve Zeynep Abacı'nın eserlerinin yer alacağı sergi var. 11 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak özel sergide, çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden eserler tatilcilerle buluşacak.


Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

DOĞUM GÜNÜNDE KURAL BOZULDU
2017 yılında oğlunun babası Tolga Tatari'den boşandıktan sonra Ali Dağlı ve Cem Telvi ile ciddi ilişkiler yaşayan Şef İdil Yazar'ın avukat Nail Gönenli ile dokuz ay süren sürpriz aşkı da önceki yaz bitmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

Ardından uzun süre kalbine kilit vuran İdil Yazar, geçen yaz başarılı işletmeci Burak Beşer ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Çok mutlu olduklarını duyduğum aşıklar, ilişkilerini hep gözlerden uzakta yaşıyordu. Önceki gün bu kural bozuldu! 8 Temmuz 1985 doğumlu olan İdil Yazar'ın 41. doğum gününde, sevgilisi Burak Beşer ile birlikte çekilmiş ilk fotoğraflarını paylaştı. Mutlulukları daim olsun.


Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

PROFİL FOTOĞRAFINI BİLE DEĞİŞTİRMİŞ
Mart 2023'te 23 yıllık eşi Aslı Gümüşel'den boşanan, 1.5 yıl flört ettiği Ankaralı Zeynep Özbulut ile ocak ayında ilişkisi biten Metin Şen'in Pınar Aydın yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.

Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

Önceki ay flört etmeye başlayan ve birbirlerine çok yakıştırılan aşıkların mutluluğu herkesin dilinde. Bu arada ilginç bir detay da dikkatimi çekti.

Pınar Hanım, sosyal medya hebasındaki profil fotoğrafını, Metin Bey ile baş başa çekilmiş olanı ile değiştirmiş. Herkesin ilişkilerini ballandıra ballandıra anlattığı mutluluklarına hiç şahit olmadım ama bu fotoğraf bile her şeyi anlatıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör