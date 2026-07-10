Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe'ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...
Magazin dünyasının nabzını tutan Bülent Cankurt, bugünkü köşesine Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarını havalara uçuracak dev bir müjdeyle başlıyor! Mutlu evlilikleriyle göz dolduran Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin ikinci kez bebek beklediğini duyuran yazarımız, Kurt Efe'ye gelecek kardeşin cinsiyetini de ilk kez okurlarıyla paylaşıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.07.2026 06:06
Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 08:01