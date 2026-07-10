Kıvanç Tatlıtuğ 2. kez baba oluyor! Kurt Efe’ye kardeş geliyor: Cinsiyeti bile belli...

TATİLCİLERE BİR SERGİ DAHA

Tatil sezonunun başlamasıyla birlikte Güney ve Ege sahillerimizdeki sanat etkinlikleri de start aldı. İstanbul'un elitlerinin Didim'deki favori oteli de kültür, yaratıcılık ve keşif odaklı deneyim yaklaşımını çağdaş sanatla zenginleştirmeye devam ediyor.

Sırada ise sanat koordinatörü Hakan Kürklü iş birliğiyle hazırlanan, Ayla Turan, Elifko, Esra Şatıroğlu, Hülya Sözer, Sevtap Yılmaz, Yağmur Yılan ve Zeynep Abacı'nın eserlerinin yer alacağı sergi var. 11 Temmuz'da sanatseverlerle buluşacak özel sergide, çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden eserler tatilcilerle buluşacak.



