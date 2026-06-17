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Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na böyle seslendi: “Lütfen bana acı”
Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na böyle seslendi: “Lütfen bana acı”
Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'da dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve ailesiyle bir araya geldi. Pistte heyecan dolu anlar yaşayan ünlü oyuncunun, 7 yaşındaki minik yetenek Zayn Sofuoğlu'yla olan diyaloğu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:24
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 09:49