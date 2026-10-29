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Kıvanç Tatlıtuğ'dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Yakışıklılığı ve karizmasıyla adından sıkça söz ettiren ekranların sevilen ismi Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak son zamanların en popüler akımına ayak uydurarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 09:35
Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Yakışıklılığı ve karizmasıyla her dönem geniş bir hayran kitlesinin odağında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, son zamanlarda günlük tarzında tercih ettiği parçalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Rol aldığı projelerin yanı sıra kendine has stiliyle de yakından takip edilen başarılı oyuncu, bu kez son dönemin en çok konuşulan sokak trendlerinden birine katıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

KABLOSUZ KULAKLIKLARI BİR KENARA BIRAKTI

Alışagelmiş teknolojik cihazların aksine kablolu kulaklık kullanmayı seçen ünlü isim, retro rüzgarını yeniden estirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Şehir hayatının temposu içinde kablolu kulaklığıyla görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, bu tercihiyle son zamanlarda gençler arasında da hızla yayılan eskiyi yaşatma akımının yeni temsilcisi oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Teknoloji dünyasındaki kablosuz kullanım kolaylığına rağmen eski alışkanlığına geri dönen ünlü oyuncunun bu tercihi, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Kıvanç Tatlıtuğ'un stilindeki bu nostaljik dokunuş, takipçileri tarafından yeni bir modanın habercisi olarak yorumlandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

BU TRENDE KAPILAN BİR DİĞER İSİM DEMET ÖZDEMİR OLMUŞTU

Demet Özdemir, son dönemde yeniden popülerleşmeye başlayan kablolu kulaklık trendine geri döndü. Ünlü oyuncunun günlük hayatında yaptığı bu nostaljik tercih, sosyal medyada dikkat çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Özdemir'in kablolu kulaklık kullanması, bir dönem hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan bu aksesuarı yeniden gündeme getirdi. Son yıllarda kablosuz modellerin yaygınlaşmasına rağmen kablolu kulaklıkların yeniden tercih edilmeye başlaması, teknoloji dünyasında nostaljik bir dönüş olarak yorumlanıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Öte yandan oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Demet Özdemir, geçen günlerde yaptığı imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla hayranlarını şaşırtmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Uzun saçlarıyla özdeşleşen Özdemir, saçlarını kısacık kestirerek yepyeni bir görünüme kavuşmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Cesur değişimini takipçileriyle paylaşan oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Özdemir'in yeni imajına sosyal medyada; "çok yakışmış", "her hali ayrı güzel", "saçları harika olmuş" ve "bu değişim çok iyi" şeklinde yorumlar gelmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

BARIŞ ALPER YILMAZ DA YENİ İMAJIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRMİŞTİ

53 numaralı formasıyla Galatasaray'ın başarılı futbolcuları arasında yer alan Barış Alper Yılmaz, sadece sahadaki performansıyla değil, kendine has tarzı ve imajıyla da magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

3,2 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 26 yaşındaki başarılı futbolcu, son olarak sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Saçlarını kısaltarak platin sarısına boyattığı görülen Yılmaz, yeni tarzını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Daha önce de sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz milli futbolcunun bu kez sapsarı yaptığı yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Bir kısım takipçisi bu radikal tarzı oldukça beğenirken, bir kısım taraftar ise beğenmediklerini dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

DEĞİŞEN İMAJIYLA ÖVGÜ TOPLAYAN DİĞER İSİM GÜZEL OYUNCU OLMUŞTU!

atv'nin yeni sezonda izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı FARO ve Sinehane ortak yapımı 'Mercan Köşk' dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hafsanur Sancaktutan, şimdiden merak uyandırıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden ve başrollerini Kubilay Aka ile Bertan Asllani paylaştığı iddialı yapımda yer alan güzel oyuncu, bu kez projesinden ziyade imajındaki radikal değişimle adından söz ettirmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaşan Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kullandığı saç modeline veda ederek kakül kestirmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

BİR BAŞKA İMAJINI DEĞİŞTİREN İSİM MELİSSA VARGAS

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın sevilen isimlerinden biri olan Melissa Vargas, yeteneği ve sahadaki duruşuyla spor dünyasının yakından takip ettiği oyuncular arasında yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Ünlü voleybolcu, aynı zamanda farklı dönemlerde denediği imaj değişiklikleriyle biliniyor. Neredeyse her sezon farklı bir tarz deneyen Vargas, uzun afro örgüler, platin sarısı saçlar ve kazıtılmış detaylar gibi kendi tarzını yansıtan seçimler yapıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Tarzına yeni bir dokunuş yapan Vargas saçlarının yan kısımlarını tamamen kazıtarak üst kısımlarını ince örgülerle toplatmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan nostaljik tercih! O trende ayak uydurdu...

Yıldız voleybolcunun bu yeni görünümünde asıl dikkat çeken detay ise saç tasarımının arasına işlenen özel kalp figürü olmuştu.