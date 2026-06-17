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Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na böyle seslendi: “Lütfen bana acı”

Kıvanç Tatlıtuğ, Sakarya'da dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve ailesiyle bir araya geldi. Pistte heyecan dolu anlar yaşayan ünlü oyuncunun, 7 yaşındaki minik yetenek Zayn Sofuoğlu'yla olan diyalogu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 09:35
Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

Ekranların sevilen ismi ve kendisi de sıkı bir hız tutkunu olan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez direksiyon başında değil, yan koltukta heyecan dolu anlar yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

Ünlü oyuncunun yolu, Sakarya'nın Akyazı ilçesine ve motor sporlarının efsane ismi Kenan Sofuoğlu'nun pistine düştü. Yaşı küçük ama yeteneği devasa olan, kullandığı lüks otomobiller ve motosikletlerle tüm Türkiye'nin sevgilisi haline gelen Zayn, bu kez yan koltuğuna Kıvanç Tatlıtuğ'u konuk etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

"HER ŞEYE VAKIFIM, LÜTFEN BANA ACI!"

Minik şampiyonun sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini gizlemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn'in videolarını ezbere bildiğini söyledi.

Araç içinde Zayn'e dönerek hayranlığını ve biraz da esprili korkusunu dile getiren Tatlıtuğ, şu sözlerle dikkat çekti:

"Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli ve en genç sporcuların başında geliyorsun. Ama ben bunu tek teker yaptığını da gördüm, babanın bunun ne kadar zor olduğunu söylediğini de biliyorum. Yani her şeye vakıfım. Lütfen ama lütfen bana acı"

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Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

SOSYAL MEDYADA "ADAMIM" DESTEĞİ

Pistteki bu unutulmaz ve eğlenceli anlar, Zayn Sofuoğlu'nun milyonlarca takipçili sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa sürede internette viral olan videonun altına ilk yorumu bırakanlardan biri de yine ünlü oyuncunun kendisi oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, minik dostunun paylaşımına "Adamım Zayn" notunu düşerek ona olan desteğini bir kez daha ilan etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

KIVANÇ TATLITUĞ ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMİN NABZINI TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Magazin dünyasının en örnek ve en beğenilen çiftleri arasında ilk sıralarda yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, her adımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, hem özel hayatlarındaki uyumları hem de sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

Sosyal medyada attıkları her adım ve birbirlerine olan destekleri beğeni toplayan popüler ikili, bu kez spor dünyasının yakından beklediği dev bir organizasyonda boy gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

Dünya yıldızlarının akın ettiği Formula 1 Monaco Grand Prix'sini tribünden canlı canlı izleyen ünlü çiftten hayranlarını sevindiren paylaşım ise gecikmedi. Paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gören Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte tribünde yer aldıkları o keyifli anları kendi kişisel hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in heyecan dolu anları! Yarışı canlı canlı izlediler...

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY

"Hayat Bilgisi", "Yaprak Dökümü", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi projelerdeki başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan müjdeli haber geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

ANNE OLUYOR

Magazin kulislerinde konuşulan sürpriz iddiaya göre güzel oyuncu hamile. Söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, hayranları da büyük heyecan yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

2022 yılında Emir Ersoy ile dünyaevine giren ünlü oyuncunun anne olmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

Kulislere yansıyan bilgilere göre ünlü oyuncunun eşi Emir Ersoy ile büyük bir mutluluk yaşadığı öne sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

Akif Yaman'ın haberine göre çifte yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Gökçe Bahadır'ın hamileliğinin henüz çok başında olduğu öğrenildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

Sosyal medyada hızla yayılan haber sonrası hayranlardan tebrik mesajları gelirken, gözler çiftten gelecek resmi açıklamaya çevrildi.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

GÖKÇE BAHADIR KAÇ YAŞINDA?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ünlü oyuncu 44 yaşında.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

"Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı "Törpü Yeliz" karakteriyle geniş kitlelerce tanınmış, ardından "Yaprak Dökümü", "Aramızda Kalsın", "Ufak Tefek Cinayetler", "Evlilik Hakkında Her Şey", "Kulüp" ve "Ömer" gibi birçok başarılı yapımda rol almıştır. Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema, tiyatro ve dijital projelerde de yer alarak kariyerini farklı alanlarda sürdürmüştür.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy çifti, mutlu evlilikleriyle sık sık örnek gösteriliyordu.

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

NEŞE KARABÖCEK-TEVFİK YENER

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’na böyle seslendi: Lütfen bana acı
FEDON KALYONCU VE EŞİ