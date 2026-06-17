Kıvanç Tatlıtuğ ecel terleri döktü! 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'na böyle seslendi: “Lütfen bana acı”

"HER ŞEYE VAKIFIM, LÜTFEN BANA ACI!"

Minik şampiyonun sürüş yeteneğini yakından takip ettiğini gizlemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, Zayn'in videolarını ezbere bildiğini söyledi.

Araç içinde Zayn'e dönerek hayranlığını ve biraz da esprili korkusunu dile getiren Tatlıtuğ, şu sözlerle dikkat çekti:

"Türkiye'nin motor sporlarındaki en yetenekli ve en genç sporcuların başında geliyorsun. Ama ben bunu tek teker yaptığını da gördüm, babanın bunun ne kadar zor olduğunu söylediğini de biliyorum. Yani her şeye vakıfım. Lütfen ama lütfen bana acı"