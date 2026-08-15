Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, hem özel hayatlarındaki uyumları hem de sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son olarak Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile plajda çekilen eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaştı. Anne-oğulun samimi ve neşeli anları sosyal medyada dikkat çekti. Öte yandan geçen günlerde Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde tatilin keyfini çıkarmıştı. Gün boyu ailesiyle vakit geçiren Tatlıtuğ, bir yandan spor yaparak denizde vakit geçirirken bir yandan da oğlu Kurt Efe ile yakından ilgilenmişti. Başak Dizer'in ise gününü daha çok sahilde dinlenerek ve güneşlenerek geçirdiği görülmüştü. Deniz tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu, ilerleyen saatlerde jet sörf yaparak performansıyla dikkat çekmişti. Ardından oğluyla birlikte balık tutan Tatlıtuğ'un, yakaladığı balıkları küçük Kurt Efe'ye gösterdiği anlar kameralara yansımıştı. İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler… GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY AYLİN KONTENTE-ALPER KUL BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU NURİ ALÇO - BURCU ALÇO NURİ ALÇO - BURCU ALÇO ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR FEDON KALYONCU VE EŞİ FEDON KALYONCU VE EŞİ IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER TAMER LEVENT- SENAN LEVENT HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ