Trend Galeri Trend Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile plajda geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Anne-oğulun neşeli halleri ve oyun dolu anları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:43 Güncelleme Tarihi: 15.08.2026 13:51
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, hem özel hayatlarındaki uyumları hem de sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Son olarak Başak Dizer, oğlu Kurt Efe ile plajda çekilen eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Anne-oğulun samimi ve neşeli anları sosyal medyada dikkat çekti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Öte yandan geçen günlerde Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte Bodrum'un Yalıkavak bölgesinde tatilin keyfini çıkarmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Gün boyu ailesiyle vakit geçiren Tatlıtuğ, bir yandan spor yaparak denizde vakit geçirirken bir yandan da oğlu Kurt Efe ile yakından ilgilenmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Başak Dizer'in ise gününü daha çok sahilde dinlenerek ve güneşlenerek geçirdiği görülmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Deniz tutkusuyla bilinen ünlü oyuncu, ilerleyen saatlerde jet sörf yaparak performansıyla dikkat çekmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

Ardından oğluyla birlikte balık tutan Tatlıtuğ'un, yakaladığı balıkları küçük Kurt Efe'ye gösterdiği anlar kameralara yansımıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

İşte sizler için derlediğimiz diğer evli ünlü çiftler…

GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

FEDON KALYONCU VE EŞİ

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA