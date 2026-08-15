Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den Kurt Efe ile plaj pozu! Anne-oğul böyle eğlendi

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren ve mutlu evliliklerini 2022 yılında kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, hem özel hayatlarındaki uyumları hem de sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor.