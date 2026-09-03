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Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: “Hayatımızın iki kişilik son yazıymış'
Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: “Hayatımızın iki kişilik son yazıymış"
Anne adayı Alina Boz, sosyal medya hesabından geçmişe uzanan anlamlı bir paylaşım yaptı. Yakın zamanda bebeğini kucaklamaya hazırlanan güzel oyuncu, eski fotoğraflarını yayınlayarak paylaşımına duygusal bir not ekledi.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:44