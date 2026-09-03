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Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: “Hayatımızın iki kişilik son yazıymış"

Anne adayı Alina Boz, sosyal medya hesabından geçmişe uzanan anlamlı bir paylaşım yaptı. Yakın zamanda bebeğini kucaklamaya hazırlanan güzel oyuncu, eski fotoğraflarını yayınlayarak paylaşımına duygusal bir not ekledi.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:44
Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı.

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

CİNSİYET PARTİSİYLE DUYURDULAR

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti.

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Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

Sürpriz gelişmenin ardından birlikte tatile çıkan Umut Evirgen, eşi Alina Boz'un iyice belirginleşen karnına dokunduğu anı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

"HAYATIMIZIN İKİ KİŞİLİK SON YAZIYMIŞ"

Şimdilerde ilk bebeğini kucaklamaya hazırlanan Alina Boz, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik bir paylaşımla adından söz ettirdi.

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

2025 yazına ait karelerini takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, geçmişe dönük hislerini paylaşımına düştüğü şu notla dile getirdi:

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

"Fotoğraflara bakarken, 2026 yazına veda etmeden önce aslında 2025 yazına da bir veda borcum olduğunu fark ettim. XS kıyafetlerimin içinde rahat ettiğim, arkadaşımın kızının oyuncakları ile komik pozlar verdiğim, kocamla önümüze çıkan her merdiveni koşarak inip çıktığımız, hayatımızın iki kişilik son yazıymış. Yeni başlangıçlara!"

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

Ünlü oyuncu geçen günlerde de bebeğinin odası için renk seçerken yaşadığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

İşte diğer ünlü isimlerin anneleri...

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

BARIŞ ALPER YILMAZ

Kız bebek heyecanı yaşıyor! Alina Boz’dan duygusal veda: Hayatımızın iki kişilik son yazıymış

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ