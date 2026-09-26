Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

"Sezen ablama da bana da şifa. Hem yeni bir heyecan olması hem de müziğe yeni başlayan bir birey olması nedeniyle çok mutluyuz. Kendine münhasır bir tarzı var. Onlar Sezen ablayla birlikte çalışıyor, bana da söylemiyorlar. Sürpriz şeyler hazırlıyorlar, beni çok fazla işin içine katmıyorlar. Çünkü annelik duygusu işin içine girdiği zaman biraz cadılık giriyor. Hiç karışmıyorum. İkisi muhteşem şeyler yapıyorlar."