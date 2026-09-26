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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!
Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!
Aşkın Nur Yengi, kızı Arya'nın müzik kariyerine adım atmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yengi, Sezen Aksu ile birlikte çalışan kızının kendine özgü bir tarzı olduğunu ve hazırladığı sürprizlere hiç müdahale etmediğini söyledi.
Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 10:27