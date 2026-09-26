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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

Aşkın Nur Yengi, kızı Arya'nın müzik kariyerine adım atmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yengi, Sezen Aksu ile birlikte çalışan kızının kendine özgü bir tarzı olduğunu ve hazırladığı sürprizlere hiç müdahale etmediğini söyledi.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:20 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 10:27
Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!
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Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. Nazlı Bilginer, şimdi annesinin yolundan gidiyor.

Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

Aşkın Nur Yengi, "Sezen Aksu ile birlikte müziğe başladınız, kızınız da şimdi sizin yolunuzdan ilerlemeye çalışıyor" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

"Sezen ablama da bana da şifa. Hem yeni bir heyecan olması hem de müziğe yeni başlayan bir birey olması nedeniyle çok mutluyuz. Kendine münhasır bir tarzı var. Onlar Sezen ablayla birlikte çalışıyor, bana da söylemiyorlar. Sürpriz şeyler hazırlıyorlar, beni çok fazla işin içine katmıyorlar. Çünkü annelik duygusu işin içine girdiği zaman biraz cadılık giriyor. Hiç karışmıyorum. İkisi muhteşem şeyler yapıyorlar."

Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

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Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU

Kızı da annesinin yolundan gidiyor! Aşkın Nur Yengi Nazlı’nın müzik kariyeri hakkında konuştu!

PINAR ALTUĞ VE KIZI SU