Kızı Karya'yı kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Begüm Öner heyecanını anlattı... "O hayal karşımda duruyor"

"HİÇ İHTİMAL VERMİYORDUM"

Öner ilk olarak kan testi yaptırmaya gittiklerini söylerken, eşi Ceyhun Fersoy ise o sırada böyle bir ihtimali hiç düşünmediklerini ifade etti. Öner daha sonra eşini destekleyerek, "Ben hiç ihtimal vermiyorum" sözleriyle yaşadıklarını şöyle anlattı: Sonucun bir anda kendisine geldiğini, o sırada Ceyhun'la görüntülü konuşmanın açık olduğunu, koridorda eşine el kol hareketleri yaptığını ve inanılmaz derecede titrediğini söyledi. Fersoy ise eşinin o halini ve gözlerinin dolduğunu görünce endişelendiğini belirterek, "Ya çok kötü bir haber aldık galiba dedim" sözleriyle o an yaşadığı kaygıyı anlattı. Öner'in daha sonra el kol hareketleriyle hamile olduğunu anlatmasının ardından Fersoy'un oturduğu koltuktan yere düştüğünü söylemesi herkesi kahkahaya boğdu.