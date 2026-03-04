Trend
Kızı Karya'yı kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Begüm Öner heyecanını anlattı... "O hayal karşımda duruyor"
26 Şubat'ta kızı Karya'yı kucağına alarak ilk kez anne olan oyuncu Begüm Öner, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. "O hayal karşımda duruyor" diyen Öner, satırlarıyla sevenlerini duygulandırdı...
Giriş Tarihi: 04.03.2026 12:51