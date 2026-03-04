Trend Galeri Trend Magazin Kızı Karya'yı kucağına almıştı! Çiçeği burnunda anne Begüm Öner heyecanını anlattı... "O hayal karşımda duruyor"

26 Şubat'ta kızı Karya'yı kucağına alarak ilk kez anne olan oyuncu Begüm Öner, yaşadığı heyecanı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. "O hayal karşımda duruyor" diyen Öner, satırlarıyla sevenlerini duygulandırdı...

Giriş Tarihi: 04.03.2026 12:51
Ünlü oyuncu Begüm Öner ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceyhun Fersoy, 2015 yılında birlikte rol aldıkları dizide başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

HAMİLELİK HABERİNİ BÖYLE VERMİŞLERDİ!

Sosyal medya hesaplarından yayınladıkları video ile anne-baba olacaklarını duyuran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, evliliklerinin 10. yılında bu müjdeli gelişmeyi paylaşarak sevenlerine sürpriz yapmıştı.

Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video

CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞLARDI!

Ünlü çift kız bebek müjdesi vermişti. Cinsiyeti öğrendikten sonra şaşkınlıklarını gizleyemeyen Öner ve Fersoy, tatlı anlara imza atmıştı.

3 aylık hamile Begüm Öner eşi Ceyhun Fersoy'la bebeklerinin cinsiyetini paylaştı | Video

BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ!

Anne olmaya gün sayan Begüm Öner son olarak müjdeli haberi vermişti. Güzel oyuncu sosyal medya hesabında kızının doğduğunu açıklamıştı. Öner, eşi Ceyhun Fersoy ile birlikte kızlarına 'Karya' adını verdiklerini söyleyerek, mutluluğunu "Hayatımızın en güzel merhabası" sözleriyle paylaşmıştı.

"O HAYAL KARŞIMDA DURUYOR"

Begüm Öner son olarak Instagram hesabından, bir YouTube kanalına konuk olduğu anı ve sunucunun 'Bana bir kız ismi söyleyin' sorusu üzerine eşiyle aynı anda 'Kayra' adını söyledikleri anları paylaştı. Duygularına dile döken Öner şu satırları yazdı: "Burada daha hamile bile değilim. Cinsiyeti falanı bırakın bir çocuğumuz olur mu onu bile bilmiyoruz bu programda. Sadece kalbimizden geçenler var, hayallerimiz var... Şimdi o hayal karşımda duruyor. İnanılmaz bir duyguymuş. Evimiz bebek kokuyor. Allah'ım isteyen herkese nasip etsin gerçekten. Karya kuşum."

ANNE- BABA OLACAKLARINI BÖYLE ÖĞRENMİŞLER...

Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy çifti, geçen günlerde de bir YouTube programında hamilelik haberini nasıl aldıklarını açıklamışlardı.

"HİÇ İHTİMAL VERMİYORDUM"

Öner ilk olarak kan testi yaptırmaya gittiklerini söylerken, eşi Ceyhun Fersoy ise o sırada böyle bir ihtimali hiç düşünmediklerini ifade etti. Öner daha sonra eşini destekleyerek, "Ben hiç ihtimal vermiyorum" sözleriyle yaşadıklarını şöyle anlattı: Sonucun bir anda kendisine geldiğini, o sırada Ceyhun'la görüntülü konuşmanın açık olduğunu, koridorda eşine el kol hareketleri yaptığını ve inanılmaz derecede titrediğini söyledi. Fersoy ise eşinin o halini ve gözlerinin dolduğunu görünce endişelendiğini belirterek, "Ya çok kötü bir haber aldık galiba dedim" sözleriyle o an yaşadığı kaygıyı anlattı. Öner'in daha sonra el kol hareketleriyle hamile olduğunu anlatmasının ardından Fersoy'un oturduğu koltuktan yere düştüğünü söylemesi herkesi kahkahaya boğdu.

Öte yandan Öner'in hamileliği boyunca en büyük destekçilerinden biri de eşi Ceyhun Fersoy oldu. Fersoy da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla eşinin yanında olduğunu gösteriyor.

