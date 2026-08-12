Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: "Seninle gurur duyuyorum"

Ünlü televizyoncu, paylaşımına şu notu ekledi: "İyi ki doğdun canım kızım, senin gibi bir kızım olduğu için çok şanslıyım. Allah nice güzel doğum günleri nasip etsin. Nice mutlu yaşların olsun. Babanı hep mutlu ettin, seninle gurur duyuyorum."