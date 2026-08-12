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Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: "Seninle gurur duyuyorum"

Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyalara gelen kızı Leyla'nın 22. yaşını sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Eski eşiyle aynı karede yer aldığı fotoğrafları paylaşan ünlü yapımcı, "Seninle gurur duyuyorum" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.

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Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:22
Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

Medya dünyasının tanına isimlerinden Acun Ilıcalı, kızı Leyla'nın yeni yaşını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı.

Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

Dört kızı bulunan ve kızlarına olan düşkünlüğüyle tanınan ünlü yapımcı, Zeynep Yılmaz ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla'nın 22. yaş gününe özel bir mesaj yayımladı.

Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

Instagram hesabından aile karelerini paylaşan Ilıcalı, gönderisinde eski eşi Zeynep Yılmaz ve kızı Leyla ile birlikte yer aldığı fotoğraflara yer verdi.

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Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

Ünlü televizyoncu, paylaşımına şu notu ekledi: "İyi ki doğdun canım kızım, senin gibi bir kızım olduğu için çok şanslıyım. Allah nice güzel doğum günleri nasip etsin. Nice mutlu yaşların olsun. Babanı hep mutlu ettin, seninle gurur duyuyorum."

Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşım, sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri tarafından çok sayıda beğeni ve tebrik yorumu aldı.

Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

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Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

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Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

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Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: Seninle gurur duyuyorum

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