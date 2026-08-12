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Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: 'Seninle gurur duyuyorum'
Kızı Leyla 22 oldu, eski eşler bir araya geldi! Acun Ilıcalı’dan duygusal kutlama: "Seninle gurur duyuyorum"
Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyalara gelen kızı Leyla'nın 22. yaşını sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla kutladı. Eski eşiyle aynı karede yer aldığı fotoğrafları paylaşan ünlü yapımcı, "Seninle gurur duyuyorum" sözleriyle takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:22