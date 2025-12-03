Trend Galeri Trend Magazin Kızı Lila'yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: "Keşke..."

Kızı Lila'yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: "Keşke..."

Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren oyuncu İlker Aksum, şubat ayında doğan kızı Lila ile ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran Aksum, son olarak içinde sakladığı pişmanlığı açıkladı…

Giriş Tarihi: 03.12.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:47
Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

'Yabancı Damat' dizisindeki 'Ruşen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Çiftin mutluluğu, 2024 yılının şubat ayında kızları Lila ile taçlandı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Şimdilerde sık sık kızı Lila'nın sevimli hallerini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu son olarak yaptığı bir itirafla gündeme geldi.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Hürriyet'te yer alan habere göre, İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu çifti kızları Lila ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Babalıkla ilgili pişmanlığını dile getiren Aksum, "Keşke daha erken baba olsaydım. Ne yapalım, kısmet bugüneymiş." ifadelerini kullandı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Öte yandan açıklamasıyla dikkat çeken İlker Aksum, geçen günlerde yaptığı paylaşımla da ilgi odağı olmuştu. Aksum biricik kızının videosunu sevenleriyle paylaşarak, beğeni yağmuruna tutulmuştu.

53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran "Lila" paylaşımı | Video

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

Başarılı sanatçı Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmiş, ilerleyen yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı almıştı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Emrah'ın bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine şu notu düştü: "Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun." 'Küçük Elyesa'ya çok sayıda "İyi ki doğdun" mesajı yağdı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Mehmet Ali Erbil, 1989 yılında meslektaşı Nergis Kumbasar ile dünyaevine girmişti. Yedi yıl süren evliliklerini daha sonra sonlandıran ünlü çiftin bu birliktelikten Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da, ikili kızları Yasmin söz konusu olduğunda her zaman bir araya gelmeyi başardı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Ünlü şovmen, bugün 29 yaşına giren kızı Yasmin'in doğum gününü de duygusal bir mesajla kutlayarak dikkat çekti.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Kızıyla fotoğraf yayınlayan Erbil paylaşımına, "İyi ki doğdun prensesim" notunu düştü.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik "Küçük Prens" Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı…

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, "Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. "Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü" diyerek duygularını paylaştı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: "GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…"

Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi:

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

"İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin."

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM

Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi:

"Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim."

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

SOSYAL MEDYADA "GENÇ ANNEANNE" YORUMLARI YAĞDI

Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, "Genç anneanne Ceylan", "Süper anneanne çok yakıştı", "Küçük prens hoş geldin" gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS'

51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa "ailemin küçük prensi" diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı.

Kızı Lila’yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: Keşke...

Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, "Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim" notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bıraktı.