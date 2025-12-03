Trend
Kızı Lila'yla ilk kez babalık sevinci yaşamıştı! İlker Aksum pişmanlığını açıkladı: "Keşke..."
Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştiren oyuncu İlker Aksum, şubat ayında doğan kızı Lila ile ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Şimdilerde baba olmanın tadını çıkaran Aksum, son olarak içinde sakladığı pişmanlığı açıkladı…
Giriş Tarihi: 03.12.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:47