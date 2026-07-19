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Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!
Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!
Eski Türkiye Güzeli Nefise Karatay, kızı Maya'nın objektifinden çıkan yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 50 yaşındaki ünlü ismin zamana meydan okuyan güzelliği ve fit görünümü takipçilerinden tam not aldı.
Giriş Tarihi: 19.07.2026 13:50
Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 14:06