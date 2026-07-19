Trend Galeri Trend Magazin Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Eski Türkiye Güzeli Nefise Karatay, kızı Maya'nın objektifinden çıkan yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. 50 yaşındaki ünlü ismin zamana meydan okuyan güzelliği ve fit görünümü takipçilerinden tam not aldı.

Giriş Tarihi: 19.07.2026 13:50 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 14:06
Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Podyumlardan televizyon ekranlarına uzanan kariyeriyle bir döneme damga vuran eski Türkiye Güzeli Nefise Karatay, şimdilerde gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ünlü manken, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine girmiş, 2015 yılında ise kızı Maya'yı kucağına alarak annelik heyecanını tatmıştı.

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Zamana meydan okuyan güzelliğiyle sık sık adından söz ettiren 50 yaşındaki Karatay, bu kez çok özel bir paylaşımla gündeme geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Büyüyen kızı Maya'nın objektifinin karşısına geçen ünlü manken, o anları kişisel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

"Kızımın kadrajından..." notuyla paylaştığı doğal ve samimi kareler, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Fiziği ve zarafetiyle genç kızlara taş çıkaran eski Türkiye Güzeli'nin bu son paylaşımı, "Yıllar ona hiç uğramamış" dedirtti.

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

GÜZELLİĞİYLE ŞİMDİDEN ANNESİNİN TAHTINA ADAY!

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Nefise Karatay'ın kızı Maya daha şimdiden güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterildi.

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

Karatay, kızı Maya ile bu tatil karesini paylaştı. Anne-kız pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlülerin çocukları...

EBRU ŞALLI-OĞLU BEREN

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

ÇAĞLI ŞIKEL-EMRE ALTUĞ- OĞULLARI KUZEY VE UZAY

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

BERDAN MARDİNİ -ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

SONGÜL KARLI

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

MAHMUT TUNCER

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

İBRAHİM ERKAL

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

CENGİZ KURTOĞLU

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

YILDIZ TİLBE

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

İZZET ALTUNMEŞE

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE

Kızının kadrajından Nefise Karatay! 50 yaşındaki eski Türkiye güzeli genç kızlara taş çıkardı!

ELİF KARLI