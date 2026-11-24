KOBRA MURAT'TAN COŞKULU VE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Nişan videosuna kendine has enerjik ve içten üslubuyla uzun bir not düşen Kobra Murat, genç çifte mutluluk dileklerini şu sözlerle sıraladı:

"Ayla yıldız buluştu iki seven kavuştu paşa oğlum ve prenses gelinim herkesin evladı sevdiği insanla ömrünü paylaşsın mutlu olsun sevgiye saygıyla aşk sevgi içinde hayatınız olsun hayalleriniz gerçek olsun hayatınız boyunca her şey gönlünüzce olsun sağlıklı huzurlu mutlu şanslı kısmetli uzun ömürlü yuvanız olsun ömür boyu bir yastıkta yaşayın..."