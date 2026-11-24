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Kobra Murat'ın oğlu evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan merasimi ve o duygusal not dikkat çekti...
Kobra Murat'ın oğlu evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişan merasimi ve o duygusal not dikkat çekti...
Kobra Murat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oğlunun evlilik yolunda ilk adımı attığını duyurdu. Nişan merasiminden renkli görüntülerin yansıdığı paylaşımda ünlü ismin "Paşa oğlum ve prenses gelinim" sözleriyle başlayan coşkulu ve duygusal notu dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 24.11.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 24.11.2026 11:28