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"Kolay duruyor" dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! "Yıkılmadım ama ayakta da değilim"

PAOK'a transfer olan eşi Cedi Osman ile Yunanistan'da yaşayan Ebru Şahin, jet sörf dersinde zor anlar yaşadı. Sayısız kez suya düşüp bacaklarını morartan güzel oyuncu, esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 09:42
Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

Oyuncu Ebru Şahin ile milli basketbolcu Cedi Osman, 2022 yılında önce Kuzey Makedonya'nın Ohrid kentinde nikâh masasına oturmuş, ardından Çeşme'de düzenlenen düğünle mutluluklarını sevdikleriyle kutlamıştı.

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

Özel hayatlarını sakin bir şekilde sürdüren Cedi Osman ve Ebru Şahin, zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının karşısına çıkıyor.

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

Çift, bu kez Yunanistan'daki yaşamları öncesinde Ebru Şahin'in denizdeki adrenalin dolu deneyimiyle gündeme geldi.

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Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

"KOLAY DURUYOR" DEDİ, BEKLEDİĞİNDEN ZOR ÇIKTI

Bu sezon PAOK forması giyecek olan Cedi Osman ile birlikte Yunanistan'da yaşamını sürdüren Ebru Şahin, dönüş öncesi farklı bir spor deneyimine imza attı. Ünlü oyuncu, jet sörf öğrenmek için spor eğitmeninden ders aldı. Ancak ilk bakışta kolay görünen jet sörf, Şahin için hiç de beklediği kadar kolay olmadı.

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

"HOCAMA 'KOLAY DURUYOR' DEDİKTEN SONRA..."

Antrenmanın ardından yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, deneyimini esprili sözlerle anlattı.

Şahin, "Hocama 'Kolay duruyor' dedikten sonra sayısız düşüş, mor bacaklar, yutulmuş tuzlu su..." ifadeleriyle jet sörf sırasında yaşadığı zorlu anları takipçileriyle paylaştı. Defalarca suya düştüğünü anlatan oyuncu, tüm bu mücadelenin ardından ise kendine has esprili üslubuyla son noktayı koydu: "Yıkılmadım ama ayakta da değilim."

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

Öte yandan Şahin, Cedi Osman ile mutlu evliliğiyle sık sık adından söz ettiriyor.

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler…

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR- HAKAN AYSEV

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

CENK TOSUN - ECE TOSUN

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

ERDAL ÖZYAĞCILAR- GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim
FEDON KALYONCU VE EŞİ
Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Kolay duruyor dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! Yıkılmadım ama ayakta da değilim

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT