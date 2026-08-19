Trend
Galeri
Trend Magazin
'Kolay duruyor' dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! 'Yıkılmadım ama ayakta da değilim'
"Kolay duruyor" dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! "Yıkılmadım ama ayakta da değilim"
PAOK'a transfer olan eşi Cedi Osman ile Yunanistan'da yaşayan Ebru Şahin, jet sörf dersinde zor anlar yaşadı. Sayısız kez suya düşüp bacaklarını morartan güzel oyuncu, esprili paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.
Giriş Tarihi: 19.08.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 19.08.2026 09:42