"Kolay duruyor" dedi, başına gelmeyen kalmadı... Ebru Şahin’in jet sörf macerası! "Yıkılmadım ama ayakta da değilim"

"KOLAY DURUYOR" DEDİ, BEKLEDİĞİNDEN ZOR ÇIKTI

Bu sezon PAOK forması giyecek olan Cedi Osman ile birlikte Yunanistan'da yaşamını sürdüren Ebru Şahin, dönüş öncesi farklı bir spor deneyimine imza attı. Ünlü oyuncu, jet sörf öğrenmek için spor eğitmeninden ders aldı. Ancak ilk bakışta kolay görünen jet sörf, Şahin için hiç de beklediği kadar kolay olmadı.