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"Konser değil ruhsal katliam!" Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar

Ataköy Marina Arena'da 12 Eylül akşamı sahnelenmesi planlanan ABD'li DJ Anyma'nın ÆDEN isimli gösterisi, barındırdığı karanlık unsurlar ve subliminal mesaj iddiaları nedeniyle kamuoyunda büyük bir infial yarattı. Müzik etkinliği adı altında insan bilincini hedef alan, yapay zeka ve dijital ölümsüzlük illüzyonlarıyla gençlerin zihnini bulandırmayı amaçlayan bu organizasyona karşı yükselen tepkiler karşılıksız kalmadı.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 06:59
Konser değil ruhsal katliam! Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar

Tekerlek kırılmadan yol gösteriyorum: 12 Eylül akşamı Ataköy Marina Arena'da Anyma adlı ABD'li DJ'in ÆDEN isimli gösterisini hemen iptal edin hatta bu arkadaşın Türkiye'ye girmesine bile izin vermeyin.
Çünkü:

Konser değil ruhsal katliam! Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar

Bu bir müzik konseri değil adeta şeytana tapanların ayini. Öyle ki; sözde DJ, ses ve ışık efektleriyle son derece tehlikeli subliminal mesajları bilinç altına adeta zerk ediyor.

Konser değil ruhsal katliam! Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar

Sahnede neler yok ki? İnsan bilincinin dijital aleme aktarılması, insanların robot haline getirilip "efendilerine" boyun eğmesi, yapay zeka marifetiyle dijital ölümsüzlük ve daha nice saçmalık. Adeta çocuk ve gençlerin beyinlerine bir mikser daldırıp her şeyi çorba etmek ve bulandırmak için yola çıkılmış.

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Konser değil ruhsal katliam! Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar

Prodüksiyon şirketinin ismi bile Afterlife, yani "yaşamdan sonra." Sadece o kadar mı? Değil elbette. Büyü, kötü niyetli hipnoz, boyut geçişi hatta satanizm gibi zırvaların cümlesi sahnede resmi geçit yapıyor.

Konser değil ruhsal katliam! Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar

ÆDEN'de yeniden kurulan dijital geçiş koridorları, Davud'u andıran acayip bir figür, Medusa göndermeli köklerden örülmüş tuhaf bedenler, dişi şeytanlar ve gözlerinden siyah kan akan suretlerin bini bir para.

Konser değil ruhsal katliam! Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar

Sanırsınız şeytan işi gücü bırakıp, prodüksiyona soyunmuş!

Konser değil ruhsal katliam! Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar

Henüz vakit varken buradan ilgilileri uyarıyorum: "Sanatta özgürlük" kamuflajına bürünerek, kültürümüzü, aile yapımızı, dinimizi, milliyetimizi ve cinsiyetimizi imha etmek için Ataköy sahillerinden "sızma harekatı" yapılacak.
O kadar diyeyim...


İstanbul Valiliği, tepkilere kayıtsız kalmadı. Satanist ritüel sembolleri barındırdığı gerekçesiyle konseri iptal etti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör