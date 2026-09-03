"Konser değil ruhsal katliam!" Sanat maskesiyle gençleri zehirliyorlar
Ataköy Marina Arena'da 12 Eylül akşamı sahnelenmesi planlanan ABD'li DJ Anyma'nın ÆDEN isimli gösterisi, barındırdığı karanlık unsurlar ve subliminal mesaj iddiaları nedeniyle kamuoyunda büyük bir infial yarattı. Müzik etkinliği adı altında insan bilincini hedef alan, yapay zeka ve dijital ölümsüzlük illüzyonlarıyla gençlerin zihnini bulandırmayı amaçlayan bu organizasyona karşı yükselen tepkiler karşılıksız kalmadı.
Giriş Tarihi: 03.09.2026 06:23
Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 06:59