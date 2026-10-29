Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

İnceleme esnasında sahnede bulunan sağlam bir demir konstrüksiyonu fark eden Kıraç, bir anda demire asılarak barfiks çekmeye başladı. Konser maratonundaki yüksek temposuna değinen ve "Spor yapmak önemli, nerede olursa olsun yaparım" diyerek çevresindekilere takılan ünlü şarkıcının o renkli anları kısa sürede ilgi odağı oldu.