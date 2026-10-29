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Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

Ünlü şarkıcı Kıraç, Ankara'daki konser hazırlıkları sırasında objektiflere takıldı. Dekor incelemesi yaparken gördüğü demire asılarak barfiks çeken şarkıcının o eğlenceli anları dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 29.10.2026 07:29 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 07:41
Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

Şarkıcılıktaki güçlü sesi ve enerjik performanslarıyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Kıraç, sahne temposunu konser öncesindeki hazırlıklarına da yansıtmaya devam ediyor.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

Yurt içinde düzenli olarak müzikseverlerle buluşan ünlü isim, geçtiğimiz akşam gerçekleşen organizasyonda yine dikkatleri üzerine çekti.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

Başkent Ankara'da vereceği konser öncesinde sahneye çıkarak detaylı bir dekor incelemesi yapan sanatçı, hiç beklenmedik bir anla kulistekilere tebessüm ettirdi.

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Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

İnceleme esnasında sahnede bulunan sağlam bir demir konstrüksiyonu fark eden Kıraç, bir anda demire asılarak barfiks çekmeye başladı. Konser maratonundaki yüksek temposuna değinen ve "Spor yapmak önemli, nerede olursa olsun yaparım" diyerek çevresindekilere takılan ünlü şarkıcının o renkli anları kısa sürede ilgi odağı oldu.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

Geçen günlerde sahneye çıkan Kıraç, performansı esnasında seyircilerin arasına karışmış ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyalogla büyük takdir toplamıştı.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

SAHNEDEN İNEREK DİNLEYİCİLERİN YANINA GİTMİŞTİ

Ankara'daki konserinde sevilen eserlerini müzikseverlerle buluşturan Kıraç, gösterisinin ortasında beklenmedik bir adım atmıştı.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

Sahne ile seyirci arasındaki mesafeyi kaldıran ünlü sanatçı, alt alana inerek doğrudan dinleyicilerinin arasında şarkı söylemeye başlamıştı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kıraç, performansına müzikseverlerle iç içe devam etmişti.

Kıraç'tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı | Video

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

SAMİMİ TAVIRLARI ALKIŞ TOPLAMIŞTI

Seyircilerle tek tek iletişim kuran, fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan ve dinleyicileriyle sohbet eden sanatçının bu mütevazı yaklaşımı alanda renkli görüntülere sahne olmuştu.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

Konsere katılan müzikseverlerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

ÖZEL HAYATI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Müzik kariyerindeki başarısı ve sahnedeki mütevazı tavırlarıyla adından söz ettiren Kıraç, gözlerden uzak sürdürdüğü aile hayatıyla da biliniyor.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

2008 yılında oyuncu ve yapımcı Ayşe Şule Bilgiç ile hayatını birleştiren ünlü sanatçının bu evlilikten Iraz Elif adında bir kızı ve Çağrı Manço adında bir oğlu bulunuyor.

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS