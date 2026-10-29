Konser öncesi spor mesaisi! Kıraç sahne demirini görünce kendini tutamadı...

Şarkıcılıktaki güçlü sesi ve enerjik performanslarıyla yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine hitap eden Kıraç, sahne temposunu konser öncesindeki hazırlıklarına da yansıtmaya devam ediyor. Yurt içinde düzenli olarak müzikseverlerle buluşan ünlü isim, geçtiğimiz akşam gerçekleşen organizasyonda yine dikkatleri üzerine çekti. Başkent Ankara'da vereceği konser öncesinde sahneye çıkarak detaylı bir dekor incelemesi yapan sanatçı, hiç beklenmedik bir anla kulistekilere tebessüm ettirdi. İnceleme esnasında sahnede bulunan sağlam bir demir konstrüksiyonu fark eden Kıraç, bir anda demire asılarak barfiks çekmeye başladı. Konser maratonundaki yüksek temposuna değinen ve 'Spor yapmak önemli, nerede olursa olsun yaparım' diyerek çevresindekilere takılan ünlü şarkıcının o renkli anları kısa sürede ilgi odağı oldu. Geçen günlerde sahneye çıkan Kıraç, performansı esnasında seyircilerin arasına karışmış ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyalogla büyük takdir toplamıştı. SAHNEDEN İNEREK DİNLEYİCİLERİN YANINA GİTMİŞTİ Ankara'daki konserinde sevilen eserlerini müzikseverlerle buluşturan Kıraç, gösterisinin ortasında beklenmedik bir adım atmıştı. Sahne ile seyirci arasındaki mesafeyi kaldıran ünlü sanatçı, alt alana inerek doğrudan dinleyicilerinin arasında şarkı söylemeye başlamıştı. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kıraç, performansına müzikseverlerle iç içe devam etmişti. Kıraç'tan Ankara konserinde gönülleri ısıtan hareket! Hayranlarıyla etkileşimi takdir topladı | Video SAMİMİ TAVIRLARI ALKIŞ TOPLAMIŞTI Seyircilerle tek tek iletişim kuran, fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan ve dinleyicileriyle sohbet eden sanatçının bu mütevazı yaklaşımı alanda renkli görüntülere sahne olmuştu. Konsere katılan müzikseverlerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği o anlar, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırmıştı. ÖZEL HAYATI DA DİKKAT ÇEKİYOR Müzik kariyerindeki başarısı ve sahnedeki mütevazı tavırlarıyla adından söz ettiren Kıraç, gözlerden uzak sürdürdüğü aile hayatıyla da biliniyor. 2008 yılında oyuncu ve yapımcı Ayşe Şule Bilgiç ile hayatını birleştiren ünlü sanatçının bu evlilikten Iraz Elif adında bir kızı ve Çağrı Manço adında bir oğlu bulunuyor. İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler... NAZAN KESAL-ERCAN KESAL HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ TAMER LEVENT- SENAN LEVENT ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER NURİ ALÇO - BURCU ALÇO HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ DUA LİPA-CALLUM TURNER NAZLI BULUM- DORUK KAYA ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN AYLİN KONTENTE-ALPER KUL DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI GÖKÇE BAHADIR- EMİR ERSOY BEGÜM KÜTÜK- ERDİL YAŞAROĞLU KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL SEZGİ SENA AKAY- ERDİNÇ ACAR YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA FEYYAZ ŞERİFOĞLU - MERVE DİNÇKOL ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER METİN ÖZÜLKÜ-EDA ÖZÜLKÜ AHU SUNGUR-SUAT SUNGUR ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ