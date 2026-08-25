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Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: 'Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir'
Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: "Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir"
Kuşadası'ndaki konserinde yaşanan gecikme ve bir seyirciyle girdiği polemikle gündem olan Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Rahatsızlığına rağmen sahneye çıktığını belirten sanatçı, kendisine tepki gösteren izleyiciye verdiği yanıtın arkasında durdu.
Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 11:28