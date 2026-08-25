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Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: "Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir"

Kuşadası'ndaki konserinde yaşanan gecikme ve bir seyirciyle girdiği polemikle gündem olan Bülent Ersoy, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Rahatsızlığına rağmen sahneye çıktığını belirten sanatçı, kendisine tepki gösteren izleyiciye verdiği yanıtın arkasında durdu.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:16 Güncelleme Tarihi: 25.08.2026 11:28
Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Bülent Ersoy konseri, jeneratör arızası ve sahnede yaşanan tartışma nedeniyle krizle sonuçlandı. Binlerce kişinin saatlerce beklediği organizasyonda sanatçının bir izleyiciye küfürlü karşılık vermesi tepki topladı.

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

KAPIDA BEKLEYİŞ KAOSA DÖNÜŞTÜ

Saat 21.00'de başlaması planlanan konser öncesinde jeneratör arızalandı. Alana alımların gecikmesi ve yetersiz bilgilendirme nedeniyle kapı önünde biriken kalabalıkta sıra düzeni bozuldu, vatandaşlar arasında tartışmalar çıktı.

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

PROTESTO ALKIŞLARI YÜKSELDİ

Yaklaşık 1,5 saatlik gecikmenin ardından içeri alınan 3 bin seyirci, sanatçının sahneye çıkmasını beklerken protesto alkışlarına başladı. Tepkileri bastırmak amacıyla orkestra sahneye çıkarılarak yüksek sesli müzik yayını yapıldı.

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Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

SAHNEDE KÜFÜRLÜ TARTIŞMA

Çalınan parçanın ortasında sahneye adım atan Bülent Ersoy, gecikmeye sitem eden bir izleyiciye ağır ifadeler ve küfürle yanıt verdi. Sanatçının bu tutumu amfitiyatrodaki gerginliği tırmandırdı.

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Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

DİVA'DAN İLK AÇIKLAMA!

Yaşananların ardından tepkilerin hedefi olan Bülent Ersoy, konuya ilişkin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün geceki konserimde, çok şiddetli seyreden hastalığım dolayısıyla 3 torba serum alarak ve dört doktor, iki hemşirenin başımda beklemesiyle, tir tir titreyerek sahneye çıktım. Sizler bilet almış, vefa göstermiş ve beni dinlemek için üç bin kişi gelmişken, o gece hayal kırıklığı yaşamamanız adına sağlığımı hiçe sayarak tüm riskleri göze aldım ve sahneye çıktım. Amfitiyatronun duvarlarının tepesine kadar dolu olduğu o gece, sizleri mutlu etmek ve yalnız bırakmamak benim için her şeyden önemliydi.

Ancak içlerinden bir adet çatlak ses, "Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?" diye seslendi. Sizlere soruyorum, muhterem takipçilerim: üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendenize konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen "Saat kaç oldu, farkında mısın?" diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

Benim anam öldü, babam öldü; sahneye çıktım. Şimdi hastalandım ve yine aynı şekilde konserin yapımcısı sayın Burak Tanrısever beyefendi "Bu halde çıkamazsınız Bülent hanım lütfen konseri başka bir güne alalım ya da iyileştiğiniz vakit nasıl isterseniz öyle yapalım" demesine karşın ben yine de siz muhterem dinleyicilerim mevzu bahis olduğu için her zamanki gibi hastalık nedir dikkate almadım ve almam da zaten! Koluma serumlar takıldı; sahnenin arkasında 4 doktor, 2 hemşire ve Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro'nun önünde bekleyen bir ambulans ile sahneye çıktım ve yine hastalansam yine çıkarım.

Şunu söylemek isterim ki, kim ne yazarsa yazsın, ne söylerse söylesin; haksız yere. Hastalığımın bilgisi daha önceden muhterem dinleyicilerime bildirildiği hâlde, o perişan hâlde sahneye çıkıp saygımı gösterdiğim gecede bir tek kişinin, öylesine yüksek sesle yapmış olduğu terbiyesizlik, zaten tarafımca gerekli olan cevabı almıştır.

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

Aslında o an benim sahneden inmem gerekirdi. Ama işte, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?" misali, o bir tek kişi için sahneden inmiş olsaydım, o zaman da herkes diyecekti ki: "E, nerede kaldı bu 2999 kişiye duymuş olduğunuz saygı? Bir tek kişi için bizi mağdur mu ettiniz, Sayın Ersoy?" diyeceklerdi. Ben hayatımın hiçbir döneminde pire için yorgan yakmadım, yakmam da!

Benim şahsiyetim, benim insanlara duyduğum saygı ve saygı anlayışı böyle öz bir saygıdır. Ancak bunu anlamayan bir vatandaş, izleyicilerin arasından bana saygısızca seslenip "Nerede kaldın?" derse, elbette cevabını da alır, nitekim aldı da.

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

Fakat benim en çok üzüldüğüm nokta, değerli basın mensubu arkadaşlarımın attığı başlıkların, sanki dün gece yaşanan olay yalnızca "geç kaldın" diyen bir seyirciyi azarlamaktan ibaretmiş gibi yansıtmalarıdır. Dün gece cereyan eden olay; serumlar nedeniyle geç kalmış, hastalığına rağmen tir tir titreyerek sahneye çıkan ve üç bin seyircisini yalnız bırakmamak için tüm riskleri göze alan bendenizin, şahsına yapılan bir atfa karşı kendisini savunmak zorunda kalması ve buna verdiği cevaptır. Basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın yansıttıklarının aksine, naçizane biraz konuya dikkat çekmek için yalnızca "seyircinin bir tanesini azarladı" şeklinde verilerek konunun saptırılıp, hastalığımdan hiç bahsedilmemesi bence ablalarına yapılmış bir haksızlıktır.

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

Beni yaşatan, ayakta tutan değerli dinleyicilerim; ben 55 yıllık musiki hayatımda halkın sevgisiyle yaşadım, halkın sevgisiyle büyüdüm. Ve yüce Türk halkının önünde saygıyla eğildim, ömrümün son nefesine kadar da bu böyle olacak ve kalacaktır. Benim için asıl önemli olan, yıllardır sevgisini, saygısını ve vefasını esirgemeyen değerli dinleyicilerimdir. Dün gece olduğu gibi, gerektiğinde sağlığımı dahi hiçe sayarak sizlerin karşısına çıkmamın sebebi de işte bu sevgi ve bu öz saygıdır. Ve şahsıma yönelik saygısızca yapılan o sözlerin de gerekli cevabı verilmiştir.

Bu arada bir konuya daha açıklık getirmem gerektiğini düşünüyorum. "Bülent Ersoy sahnede playback yaptı, canlı okumadı" şeklindeki haberleri açıkçası gülerek okudum. Ancak bu konuyu sizlere tüm şeffaflığıyla anlatmak isterim.

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

Değerli dinleyicilerimden art arda gelen yoğun ısrarlar üzerine "Yüzünü Göremem" adlı eserimi playback olarak seslendirmek zorunda kaldım, çünkü değerli saz arkadaşlarımda bu eserin provası yoktu. Ancak her zaman canlı okuyan bir sanatçı olarak playback yapmak benim alışık olduğum, becerebildiğim bir iş değil; yaptım ama açıkçası o görüntüler beni de rahatsız etmedi değil. Playback başka söylüyor kadın başka söylüyor, senkron tutmuyor; işte bu da şarkıları playback okuyamayışımın en güzel göstergesi. Ben sahneme çıkarım, mikrofonumu elime alırım ve aslanlar gibi ciğerlerim parçalanırcasına Allah vergisi vüsatli sesimle canlı canlı okurum; ya da mikrofon kullanmam, ağzımı oynatıp playback yapamam. Benim musiki anlayışım budur. Dolayısıyla sevgili dinleyicilerim, bu konuda hiç kimse kusura bakmasın; ben playback işini beceremem, Ben insan aldatmayı sevmiyorum, o zaman insanlar benim plağımı koyup evlerinde dinlerler zaten. Ben canlı okumayı bilirim ve bu konuda da kendimle her zaman iftihar etmişimdir. Bitikler gibi davranmamışımdır!

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

Bunun en net ve en güzel ispatı da o geceki konser kayıtlarında mevcuttur. "Doğum Günüm" adlı eserimin mikrofonsuz canlı icrası, konser gecesinden kalan kayıtlarda açıkça bulunmaktadır. Şarkı nasıl okunuyormuş, ses nasıl bakiliğini muhafaza ediyormuş, buyurun izleyin! Dolayısıyla hakkımda yazılan yazılara verebileceğim en güzel cevap yine o kayıtlarda saklıdır. Gerisi laf-ı güzaf... Ben ruhumu teslim edeceğim ama benim sesim taş gibi son nefesime kadar çağlıyor ve çağlayacaktır da.

Aman sefam olsun... Düşmanlarım çatlasın çatır çatır çatlasınlar!"

Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir

Ersoy'un yapmış olduğu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yankı uyandırdı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör