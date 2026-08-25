Konserde seyircisiyle tartışmıştı! Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak açıklama: "Cevabım saygısızlık değil haddini bildirmektir"

DİVA'DAN İLK AÇIKLAMA!

Yaşananların ardından tepkilerin hedefi olan Bülent Ersoy, konuya ilişkin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dün geceki konserimde, çok şiddetli seyreden hastalığım dolayısıyla 3 torba serum alarak ve dört doktor, iki hemşirenin başımda beklemesiyle, tir tir titreyerek sahneye çıktım. Sizler bilet almış, vefa göstermiş ve beni dinlemek için üç bin kişi gelmişken, o gece hayal kırıklığı yaşamamanız adına sağlığımı hiçe sayarak tüm riskleri göze aldım ve sahneye çıktım. Amfitiyatronun duvarlarının tepesine kadar dolu olduğu o gece, sizleri mutlu etmek ve yalnız bırakmamak benim için her şeyden önemliydi.

Ancak içlerinden bir adet çatlak ses, "Nerede kaldınız, saat kaç farkında mısınız?" diye seslendi. Sizlere soruyorum, muhterem takipçilerim: üç bin kişinin bana değer vererek izlemeye geldikleri bu gecede, onların hayal kırıklığına uğramaması adına sağlıkla ilgili tüm riskleri göze alarak sahneye çıkan bendenize konser alanında sağlık problemlerim dolayısıyla serum aldığım için gecikeceğim anons edilmesine rağmen "Saat kaç oldu, farkında mısın?" diyen bir kişiye verdiğim cevap bir saygısızlık değil, haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir?