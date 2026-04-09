Konya’da duygulandıran anlar: Mahalleli neye uğradığını şaşırdı! Şarkıcı Çelik’ten ihtiyaç sahiplerine büyük destek...

"HİÇ KOLAY DEĞİL"

Çelik'in şehir şehir sürdürdüğü bu yardım turu sırasında sosyal medyada takipçileri de meraklarını dile getirdi. Bir takipçi, "Abi ortalama ne kadar tutuyor bir defter? Ben de yapayım diyorum 1-2 tane kendimce" diye sordu.

Ünlü şarkıcı, gelen soruya cevap verdi:

"5.000 de var 10.000 de var 65.000 de var ortalama 30.000, 40.000. Dün Samsun Canik ödemesi 30.000 idi. Normali 37.000 TL idi. Bakkal olan hanımefendi indirim yaptı. Burada da iki nokta var: Bakkallardan Allah razı olsun özellikle deprem bölgesinde kimseyi geri çevirmiyorlar ancak borçlu olanlar da şartlardan dolayı uzun süre borçlarını ödeyemiyorlar ama buna rağmen bankalar kimseyi geri çevirmemiş indirim yapma sebepleri bu. Artık alınmaz olarak düşündükleri bir bütçeyi alarak yaşamlarına devam ediyorlar. Çok kolay bir durum değil, hele deprem bölgesindeki durum hiç kolay değil. Benim elimden gelen bu gücüm buna yetiyor kim destek veriyorsa Allah razı olsun. Sorunuz vasıtasıyla genel bir cevap vermek istedim"