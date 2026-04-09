Trend Galeri Trend Magazin Konya'da duygulandıran anlar: Mahalleli neye uğradığını şaşırdı! Şarkıcı Çelik'ten ihtiyaç sahiplerine büyük destek...

Konya'daki konserinin ardından soluğu bir mahalle bakkalında alan ünlü şarkıcı Çelik, eline aldığı kalemle herkesi şaşkına çeviren bir işe imza attı. Dükkan camına asılan o notun ardından mahalleli neye uğradığını şaşırırken, sanatçı sosyal medyada takdir topladı.

Giriş Tarihi: 09.04.2026 16:27
Türk pop müziğinin köklü isimlerinden Çelik Erişçi, Konya konseri sonrasında sergilediği örnek davranışla gönülleri fethetti.

Sahnedeki performansıyla alkış toplayan sanatçı, konser bitiminde uğradığı bir mahalle bakkalında ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

Ünlü şarkıcı, mahalle marketindeki veresiye defterini satın alarak tüm borçları kapattı. Defterdeki isimleri tek tek inceleyen ve borç bakiyelerini sıfırlayan Çelik'in bu jesti, mahalle sakinleri ve esnaf arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

MAHALLELİYİ DUYGULANDIRAN NOT

Sanatçının dükkandan ayrılmasının ardından market camına asılan el yazısı not, sosyal medyada günün en çok konuşulan görsellerinden biri oldu. Notta yer alan şu ifadeler dikkat çekti: "Sanatçı Çelik bey borcu olanların borcunu kapatmıştır. Borç yok, defter yok."

SANAT DÜNYASINDA ÖRNEK DAVRANIŞ

Sosyal medya hesabından o anlara dair paylaşımlarda bulunan sanatçıya, binlerce kullanıcıdan destek ve tebrik mesajı yağdı. Çelik, "sanatçı duyarlılığı" kavramının altını bir kez daha doldurmuş oldu.

DEPREM BÖLGESİNE YARDIMDA BULUNMUŞTU!

Öte yandan Çelik geçen haftalarda da deprem bölgelerine yönelik örnek bir yardım hareketi başlatmıştı.

Hatay ve Kahramanmaraş gibi illeri ziyaret eden Erişçi, bakkal ve eczanelerin veresiye defterlerini tek tek toplayarak borçları kapatmıştı.

"HİÇ KOLAY DEĞİL"

Çelik'in şehir şehir sürdürdüğü bu yardım turu sırasında sosyal medyada takipçileri de meraklarını dile getirdi. Bir takipçi, "Abi ortalama ne kadar tutuyor bir defter? Ben de yapayım diyorum 1-2 tane kendimce" diye sordu.

Ünlü şarkıcı, gelen soruya cevap verdi:
"5.000 de var 10.000 de var 65.000 de var ortalama 30.000, 40.000. Dün Samsun Canik ödemesi 30.000 idi. Normali 37.000 TL idi. Bakkal olan hanımefendi indirim yaptı. Burada da iki nokta var: Bakkallardan Allah razı olsun özellikle deprem bölgesinde kimseyi geri çevirmiyorlar ancak borçlu olanlar da şartlardan dolayı uzun süre borçlarını ödeyemiyorlar ama buna rağmen bankalar kimseyi geri çevirmemiş indirim yapma sebepleri bu. Artık alınmaz olarak düşündükleri bir bütçeyi alarak yaşamlarına devam ediyorlar. Çok kolay bir durum değil, hele deprem bölgesindeki durum hiç kolay değil. Benim elimden gelen bu gücüm buna yetiyor kim destek veriyorsa Allah razı olsun. Sorunuz vasıtasıyla genel bir cevap vermek istedim"

"SADAKANIN AÇIKÇA DUYURULMASI FAYDALI OLABİLİR"

Sanatçı, geçen günlerde de yaptığı hareketle ilgili eleştirilere yanıt vererek şunları söylemişti: "Bir süredir bakkal ve eczaneleri geziyor, borç/veresiye defterlerini kapatıyorum. Bazen sadakanın açıkça yapılıp insanlara duyurulmasında da fayda olabilir. Böylece halk, sadaka vermeye teşvik edilmiş olur"

BİR TAKİPÇİSİNİN GÖNLÜNÜ DE FETH ETMİŞTİ...

Çelik geçtiğimiz hafta, "Bizim çok fazla kimsemiz yok, bizim düğünümüze gelir misiniz?" diyen Kübra ve Ömer çiftini en mutlu günlerinde yalnız bırakmamıştı Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan genç çiftin samimi davetini geri çevirmeyen Çelik, düğün törenine bizzat katılmıştı. Ünlü sanatçı, düğün salonuna giriş yaptığı anda hem davetlileri hem de genç çifti şaşırtmıştı.

DÜĞÜNDEN EĞLENCELİ ANLAR

Düğün salonunda büyük bir sürpriz yaşayan Kübra ve Ömer çiftiyle yakından ilgilenen Çelik, sadece törene katılmakla kalmadı aynı zamanda sevilen şarkılarını da davetliler için seslendirmişti.

Salonun enerjisini yükselten ünlü isim, gelin ve damatla birlikte sahnede eğlenceli dakikalar yaşamıştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Daha önce yaptığı yardımlarla bilinen sanatçının bu hareketi, sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı.

İŞTE DÜĞÜNDE EĞLENCELİ ANLAR!

