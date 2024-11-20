Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Milyonları ağlatan Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son haline bakın!

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Ayla filmi 2017 yılında vizyona girmiştir. 1950 yılında yaşanan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir olaydan esinlenen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturmaktadır.

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol bakın şimdi ne yapıyor? Unutulmaz sahneleriyle hafızalarda yer edinen Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol büyüdü güzel bir genç kız oldu...