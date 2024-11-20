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Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Milyonları ağlatan Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol'un son haline bakın!

2017 yılında vizyona giren Türkiye-Güney Kore ortak yapımı Ayla filmi, 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Ayla filminin yönetmen koltuğunda Can Ulkay yer alırken senaristliğini ise Yiğit Güralp üstlenmiştir. 8 ödül alan başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştır. Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri milyonları ağlatan Güney Koreli Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. İşte İsmail Hacıoğlu'nun eşsiz performansı ile övgüler toplayan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un son hali...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 07:10
Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Milyonları ağlatan Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son haline bakın!

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı Ayla filmi 2017 yılında vizyona girmiştir. 1950 yılında yaşanan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir olaydan esinlenen filmin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturmaktadır.

Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol bakın şimdi ne yapıyor? Unutulmaz sahneleriyle hafızalarda yer edinen Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol büyüdü güzel bir genç kız oldu...

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Milyonları ağlatan Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son haline bakın!

Ayla filmi, Kore Savaşı sırasında görevli olan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin savaş meydanında annesi ve babası ölmüş bir kızı bulmasını ve ikilinin hikayesini konu ediniyor.

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Milyonları ağlatan Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son haline bakın!

Gerçek yaşanmış bir olayı anlatan Ayla filmi milyonları ağlatmıştı. 2017 yılında yılında vizyona giren Ayla filmi 8 ödül almıştı. Başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Milyonları ağlatan Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son haline bakın!

Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri hafızalara kazınan Güney Koreli Kim Seol büyüdü.

Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Milyonları ağlatan Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son haline bakın!

Ayla'nın Koreli minik yıldızı Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız.

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