Koreli Ayla şimdi güzeller güzeli bir genç kız! Milyonları ağlatan Ayla filminin Koreli minik yıldızı Kim Seol’un son haline bakın!

2017 yılında vizyona giren Türkiye-Güney Kore ortak yapımı Ayla filmi, 1950 yılında başlayan Kore Savaşı sırasında yaşanan gerçek bir hikayeden uyarlanmıştır. Ayla filminin yönetmen koltuğunda Can Ulkay yer alırken senaristliğini ise Yiğit Güralp üstlenmiştir. 8 ödül alan başarılı yapımda; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştır. Ayla filminin başrol oyuncu İsmail Hacıoğlu ile sahneleri milyonları ağlatan Güney Koreli Kim Seol şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız. İşte İsmail Hacıoğlu'nun eşsiz performansı ile övgüler toplayan Ayla filminin minik yıldızı Kim Seol'un son hali...