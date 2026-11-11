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Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Dubai'de düzenlenen etkinlikte padel maçına çıktı. Hande Erçel, güzelliğiyle turnuvaya damga vurdu. İşte Hande Erçel'in eğlenceli o anları!

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ASLİN ERŞEN
Giriş Tarihi: 11.11.2026 00:20
Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Hem yer aldığı projelerle hem de uluslararası alanda yakaladığı popülariteyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, günlük hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Sosyal medya hesabında yüksek takipçi kitlesine sahip olan güzel oyuncu, bu kez ev halini ve sevimli dostuyla olan keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Ünlü oyuncu, köpeğiyle birlikte çekildiği doğal ve neşeli kareyi takipçileriyle paylaşmıştı.

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Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

İŞTE O PAYLAŞIMI!

Erçel, fotoğrafa "Daily routine" notunu düşmüştü.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Sadeliği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Erçel'in sevimli dostuyla olan bu içten karesi, yayınlanır yayınlanmaz takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Daha önce patili dostuyla paylaşım yapan Hande Erçel, bu kez Dubai'de turnuvaya katıldı.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez oyunculuğuyla değil, spor sahasındaki performansıyla gündeme geldi.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Dubai'de düzenlenen özel bir etkinliğe katılan güzel oyuncu, padel kortunda hünerlerini sergiledi.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, Dubai'deki turnuvada eğlenceli anlar yaşadı.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Padel maçına çıkan ünlü oyuncu, korttaki enerjisi ve sportif tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Turnuvada keyifli vakit geçiren Hande Erçel, güzelliği ve şıklığıyla da organizasyonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Ünlü oyuncunun korttaki görüntüleri kısa sürede ilgi görürken, hayranlarından da beğeni topladı.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

KENDALL JENNER'IN ESKİ SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL HAYRANI ÇIKMIŞTI...

Sosyal medyadaki her adımı milyonlarca takipçisi tarafından dikkatle takip edilen Hande Erçel'in güzelliği uluslararası alanda da kendinden söz ettiriyor.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Ülkeler ötesinden gelen sürpriz bir beğeniyle konuşulan ünlü oyuncu, NBA dünyasının en popüler isimlerinden birinin radarına takıldı.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

KENDALL JENNER İLE YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU

ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldız isimlerinden Devin Booker, saha içi performansının yanı sıra magazin dünyasının da yakından tanıdığı bir sima.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

2020 yılında dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile aşk yaşamaya başlayan Booker, 2021 yılında bu birlikteliği sosyal medyadan ilan etmişti. Birlikte katıldıkları prestijli etkinlikler, göz alıcı tatil paylaşımları, çalkantılı ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık manşetleri süsleyen ünlü çift, geçtiğimiz dönemde yollarını kesin olarak ayırmıştı.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

RADARINI HANDE ERÇEL'E ÇEVİRDİ!

Kendall Jenner ayrılığı sonrası özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen Devin Booker'ın son hamlesi takipçilerin gözlerinden de kaçmadı. NBA starının, güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki paylaşımını beğenmesi ortalığı hareketlendirmişti.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Booker'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelirken, hayranlar tarafından bu etkileşimin arkasından yeni bir ilişkinin gelip gelmeyeceği büyük merak konusu olmuştu.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Güzelliği, iddialı tarzı ve kusursuz makyajıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından hayatının farklı anlarını yansıtan bir fotoğraf serisi de paylaşmıştı.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

"Lately, without the highlights 🧚🏻‍♀️" (Son zamanlarda, öne çıkanlar olmadan) notuyla paylaşılan gönderi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı.

Doğal ve samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, asansör ve ayna karşısında verdiği pozlarla şıklığını bir kez daha kanıtlamıştı.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞMIŞTI

Hande Erçel'in peş peşe sıraladığı bu özel karelere yakın arkadaşları da kayıtsız kalmamıştı. Mihre Mutlu, gönderiye "Ma girl 🦋" yorumunu düşerken, diğer arkadaşları da kalp ve parıltı emojileriyle beğeni dolu desteklerini göstermişlerdi.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

"MASALLARDAN DOKUNMUŞ BİR PRENSES"

Dakikalar içinde on binlerce etkileşim alan fotoğraflara dünyanın dört bir yanından iltifat yağmıştı Takipçileri, başarılı oyuncu için "Güzelliğin dillere destan Handem" ve "Hayallerden ve masallardan dokunmuş bir prenses gibisin" gibi övgü dolu yorumlarda bulunmuştu.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

Erçel'in hem doğal hem de iddialı güzelliğini gözler önüne seren bu anılar serisi, sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konularından biri olmayı başarmıştı.

Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu!

PARİS MODA HAFTASINDA DA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRMİŞTİ!

Televizyon projelerindeki başarılı performansları ve yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, magazin gündemindeki popülerliğini korumaya devam ediyor.

Yurt dışında da geniş bir kitleye ulaşan ünlü oyuncu, ekran projelerinin yanı sıra uluslararası moda etkinliklerindeki katılımıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, katıldığı defilede tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hande Erçel'den manidar paylaşım! Kitabın o sayfası dikkat çekti