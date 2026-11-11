Hem yer aldığı projelerle hem de uluslararası alanda yakaladığı popülariteyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, günlük hayatından kesitleri hayranlarıyla paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabında yüksek takipçi kitlesine sahip olan güzel oyuncu, bu kez ev halini ve sevimli dostuyla olan keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Ünlü oyuncu, köpeğiyle birlikte çekildiği doğal ve neşeli kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. İŞTE O PAYLAŞIMI! Erçel, fotoğrafa 'Daily routine' notunu düşmüştü. Sadeliği ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Erçel'in sevimli dostuyla olan bu içten karesi, yayınlanır yayınlanmaz takipçilerinden büyük ilgi görmüştü. Daha önce patili dostuyla paylaşım yapan Hande Erçel, bu kez Dubai'de turnuvaya katıldı. Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez oyunculuğuyla değil, spor sahasındaki performansıyla gündeme geldi. Dubai'de düzenlenen özel bir etkinliğe katılan güzel oyuncu, padel kortunda hünerlerini sergiledi. Son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel, Dubai'deki turnuvada eğlenceli anlar yaşadı. Padel maçına çıkan ünlü oyuncu, korttaki enerjisi ve sportif tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Turnuvada keyifli vakit geçiren Hande Erçel, güzelliği ve şıklığıyla da organizasyonun öne çıkan isimlerinden biri oldu. Ünlü oyuncunun korttaki görüntüleri kısa sürede ilgi görürken, hayranlarından da beğeni topladı. Kortta hünerlerini sergiledi! Hande Erçel turnuvaya katıldı güzelliğiyle olay oldu! KENDALL JENNER'IN ESKİ SEVGİLİSİ HANDE ERÇEL HAYRANI ÇIKMIŞTI... Sosyal medyadaki her adımı milyonlarca takipçisi tarafından dikkatle takip edilen Hande Erçel'in güzelliği uluslararası alanda da kendinden söz ettiriyor. Ülkeler ötesinden gelen sürpriz bir beğeniyle konuşulan ünlü oyuncu, NBA dünyasının en popüler isimlerinden birinin radarına takıldı. KENDALL JENNER İLE YAŞADIĞI AŞKLA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYORDU ABD Basketbol Ligi'nin (NBA) yıldız isimlerinden Devin Booker, saha içi performansının yanı sıra magazin dünyasının da yakından tanıdığı bir sima. 2020 yılında dünyaca ünlü model Kendall Jenner ile aşk yaşamaya başlayan Booker, 2021 yılında bu birlikteliği sosyal medyadan ilan etmişti. Birlikte katıldıkları prestijli etkinlikler, göz alıcı tatil paylaşımları, çalkantılı ayrılık ve barışma süreçleriyle sık sık manşetleri süsleyen ünlü çift, geçtiğimiz dönemde yollarını kesin olarak ayırmıştı. RADARINI HANDE ERÇEL'E ÇEVİRDİ! Kendall Jenner ayrılığı sonrası özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen Devin Booker'ın son hamlesi takipçilerin gözlerinden de kaçmadı. NBA starının, güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabındaki paylaşımını beğenmesi ortalığı hareketlendirmişti. Booker'ın bu hamlesi kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelirken, hayranlar tarafından bu etkileşimin arkasından yeni bir ilişkinin gelip gelmeyeceği büyük merak konusu olmuştu. Güzelliği, iddialı tarzı ve kusursuz makyajıyla her daim adından söz ettiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından hayatının farklı anlarını yansıtan bir fotoğraf serisi de paylaşmıştı. 'Lately, without the highlights 🧚🏻♀️' (Son zamanlarda, öne çıkanlar olmadan) notuyla paylaşılan gönderi, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Doğal ve samimi anlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, asansör ve ayna karşısında verdiği pozlarla şıklığını bir kez daha kanıtlamıştı. ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞMIŞTI Hande Erçel'in peş peşe sıraladığı bu özel karelere yakın arkadaşları da kayıtsız kalmamıştı. Mihre Mutlu, gönderiye 'Ma girl 🦋' yorumunu düşerken, diğer arkadaşları da kalp ve parıltı emojileriyle beğeni dolu desteklerini göstermişlerdi. 'MASALLARDAN DOKUNMUŞ BİR PRENSES' Dakikalar içinde on binlerce etkileşim alan fotoğraflara dünyanın dört bir yanından iltifat yağmıştı Takipçileri, başarılı oyuncu için 'Güzelliğin dillere destan Handem' ve 'Hayallerden ve masallardan dokunmuş bir prenses gibisin' gibi övgü dolu yorumlarda bulunmuştu. Erçel'in hem doğal hem de iddialı güzelliğini gözler önüne seren bu anılar serisi, sosyal medyanın en çok konuşulan magazin konularından biri olmayı başarmıştı. PARİS MODA HAFTASINDA DA KENDİSİNDEN SÖZ ETTİRMİŞTİ! Televizyon projelerindeki başarılı performansları ve yer aldığı yapımlarla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, magazin gündemindeki popülerliğini korumaya devam ediyor. Yurt dışında da geniş bir kitleye ulaşan ünlü oyuncu, ekran projelerinin yanı sıra uluslararası moda etkinliklerindeki katılımıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Hande Erçel, katıldığı defilede tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Hande Erçel'den manidar paylaşım! Kitabın o sayfası dikkat çekti Mavi-beyaz çizgili gömleğini ekose etek ve topuklu ayakkabılarla tamamlayan ünlü oyuncu, objektiflere şık görüntüler verdi. Hande Erçel'in Paris'te elindeki kitaplar dikkat çekti! Tercihi bakın hangi yazardan yana oldu | Video Ancak Erçel'in kombininden çok, yanında taşıdığı kitaplar merak uyandırdı. Kucağında iki kitapla görüntülenen oyuncunun tercihi kısa sürede gündem oldu. Erçel'in elindeki eserlerin Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk'a ait olduğu ortaya çıktı. Kitaplardan birinin 'İstanbul', diğerinin ise 'Masumiyet Müzesi' olması dikkat çekti. Ekranların sevilen ismi, sadece kariyeri ve tarzıyla değil, ailesiyle ilgili gelişmelerle de sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden. Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu. 'ARTIK DÖRT KİŞİYİZ' Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri 'Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz' notuyla paylaşmıştı. Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Gamze Erçel, son olarak sosyal medyada hızla yayılan 'Gem-maxing' akımına dahil olmuştu. Vücudu renkli taşlarla süsleme trendine uyan ünlü isme, kızı Mavi ve oyuncu kardeşi Hande Erçel destek vermişti. Ablasını bu süreçte yalnız bırakmayan Hande Erçel ve minik Mavi, Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla özenle donatmıştı. Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler! | Video Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte ortaya çıkan neşeli kareleri Gamze Erçel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşım, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ? CEMRE KEMER Bir dönem listelerde fırtınalar estiren Hepsi, şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşarak müzik sahnesine damga vurmuştu. Grubun dağılmasının ardından üyeler kendi solo projelerine yönelerek müzik kariyerlerine bireysel olarak devam etti. Grubun dikkat çeken isimlerinden Cemre Kemer ise 2020 yılında Emir Medina ile hayatını birleştirdi. 2021'de kızı Karla'yı kucağına alan Kemer, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Mutlu bir evlilik sürdüren Kemer, eşi ve çocuklarıyla birlikte aile hayatını gözlerden uzak şekilde yaşamaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı son paylaşımda iki evladıyla olan karelerine yer vererek duygusal anlarını takipçileriyle paylaştı. Kemer'in, ' Çok şükür' paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından da çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İSMAİL BALABAN İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Survivor 2021 sezonunda tanışarak yakınlaşmış, zamanla dostlukları romantik bir ilişkiye dönüşmüştü. Aaynı yarışmada aşk yaşayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker, Kasım 2022 yılında evlenmişti. Survivor 2025 sezonunun ilk bölümünde İsmail Balaban, eşinin hamile olduğunu duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Çift ilk bebeklerine kavuşarak anne ve baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan İlayda Şeker, kızının yeni karelerini takipçileriyle paylaştı. Minik İlis'i görenler, babası İsmail Balaban ile olan benzerliğine dikkat çekti. Pek çok kullanıcı, küçük İlis için 'Babasının kopyası' yorumunda bulundu. KAAN URGANCIOĞLU Oyunculuk performansıyla büyük beğeni toplayan ve ekranların sevilen yüzü haline gelen Urgancıoğlu, eşi Burcu Denizer ile 2023 yazında Yunanistan'ın başkenti Atina'da dünyaevine girmişti. Çift mutlu evliliklerini aynı yıl Ardıç adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak taçlandırmıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden başarılı oyuncu, setlere ara verip günlerini minik Ardıç'la geçiriyor. Ünlü oyuncu, oğluyla doğada vakit geçirdiği anları sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin kalbini ısıttı. Baba oğlun bu karelerine kısa sürede beğeni yağarken, sosyal medya kullanıcılarından da 'Ardıç nasıl da büyümüş' yorumları geldi. Çocuklarının yüzünü sosyal medyada göstermemeye özen gösteren çift, bu tutumlarını sürdürüyor. Kaan Urgancıoğlu da son paylaşımında bu hassasiyeti koruyarak oğlu Ardıç'ın yüzünü göstermedi. Öte yandan Urgancıoğlu, geçtiğimiz aylarda da oğluyla beraber bahçeden meyve topladığı anları paylaşmıştı. TARIK MENGÜÇ 2004 yılında çıkardığı 'Şak Şuka' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Roman müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı, yıllar içinde hem sahne performansları hem de şarkılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürdü. Müzik kariyerinin yanı sıra aile yaşantısını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Mengüç, bu kez kızı Sevde ile gündeme geldi. Uzun yıllardır Funda Mengüç ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk babası olan ünlü isim, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 'YAŞADIĞIM SÜRECE ARKANDA DAĞ OLACAĞIM SÖZ' Peş peşe doğum günü kareleri yayımlayan Mengüç, duygusal mesajıyla da dikkat çekti. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: '1 Nisan bahar ile gelen kızım. Kalbinde tomurcuk çiçekleri açan denize aşık doğayı seven gökyüzündeki mavi renkleri ile huzur bulan hayvanları doğadaki her canlıyı koruyan merhametli canım kızım. Yaşadığım sürece arkanda dağ olacağım söz. Yaşadığım sürece gülmelerini kahkahalarını eksik etmeyeceğim canım kızım sana söz. İyi ki doğdun iyi ki varsın rabbim yolunu gül bahçesinden mis kokular ile hayalleri sevinçlerini sağlığını her daim güçlü kılsın seni seviyorum Sevde'm' Duygusal doğum günü paylaşımıyla gündeme gelen Mengüç'ün kızıyla olan benzerliği ise bir hayli dikkat çekti. Ünlü şarkıcının, tıpkı kendisi gibi müziğe yönelen oğlu Baran da babasının izinden gidiyor. BEHZAT UYGUR Türk tiyatrosunun efsane ismi merhum Nejat Uygur'un bayrağını başarıyla taşıyan oğlu Behzat Uygur, sanat kariyerinin yanı sıra örnek aile yaşantısıyla da takdir topluyor. 1990 yılında hayatını birleştirdiği eşi Çiğdem Uygur ile yarım asra yaklaşan mutlu bir evlilik sürdürüyor. Özel hayatlarını genellikle kameralardan uzakta, huzur içinde yaşamayı tercih eden Uygur çiftinin iki oğlu bulunuyor. HÜLYA AVŞAR Ünlü sanatçı Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde, İstanbul İstinye'de bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Rahat tarzı ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Avşar, mağazaları tek başına gezerek alışveriş yaptı. Zaman zaman hayranlarıyla sohbet eden ünlü isim, keyifli halleriyle dikkat çekmişti. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu da, Zincirlikuyu'da objektiflere yansımıştı. Akşam saatlerinde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Zehra, neşeli ve sempatik halleriyle dikkat çekerken sorulara, 'Her şey yolunda gayet iyi gidiyor' demişti. Anne-kızın samimi halleri sevenleri tarafından beğeni toplamıştı. YILDIZ KAPLAN 1996-2001 yılları arasında televizyon ekranlarında fırtınalar estiren, Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrollerini paylaştığı efsane komedi dizisi Tatlı Kaçaklar, yayınlandığı dönemde izleyicileri ekrana kilitlemişti. Dizide canlandırdığı popüler karakterle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu ve şarkıcı Yıldız Kaplan, popülaritesinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak ekran dünyasına veda etmişti. Uzun yıllardır medyanın ve kameraların uzağında, ailesiyle birlikte sakin ve gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden ünlü isim, uzun süren sessizliğini oğlu için bozdu. MEZUNİYET POZUNA BEĞENİ YAĞDI Sosyal medya hesabını aktif kullanan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya özen gösteren Yıldız Kaplan, bu kez takipçileriyle ailece kutladıkları büyük bir mutluluğu paylaştı. Ünlü oyuncunun oğlu liseden mezun oldu. 'GURURUM, ÖMRÜM' Oğlunun lise mezuniyet törenine eşiyle birlikte katılan Yıldız Kaplan, törenden renkli kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Yıllardır kameralardan uzak büyüyen oğlunun son halini gören takipçileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Kaplan paylaştığı hikayeye, 'Benim saygılı efendi oğlum. Gururum, ömrüm' notunu düştü. ENGİN ALTAN DÜZYATAN Ekranların karizmatik ismi Engin Altan Düzyatan, bu kez hayranlarının karşısına bir dizi sahnesiyle değil, 'süper baba' kimliğiyle çıktı. Düzyatan, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evliliğe imza atmıştı. Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunan Düzyatan, son olarak kızı Alara ile kalpleri ısıtan bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, kızı Alara ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 'KÜÇÜK AŞKIMLA' Kızını sırtına aldığı eğlenceli bir kareyi paylaşan Düzyatan, fotoğrafın altına İngilizce olarak 'With my little love' (Küçük aşkımla) notunu düştü. Baba-kız arasındaki sarsılmaz bağı ve sevgiyi gözler önüne seren bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak magazin gündeminin zirvesine oturdu. ESER-BERFU YENENLER Miss Turkey 2015'te dördüncü olan Berfu Yıldız, 2019 yılında oyuncu Eser Yenenler ile nikah masasına oturdu. Evlendikleri yıl büyük oğulları Kuzey'e kavuşan ünlü çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşadı. Berfu-Eser Yenenler çifti, 2021 yılında ikinci kez bebek sahibi oldu. Bir oğulları daha olan ikili, çocuklarına Mete adını verdi. Son olarak ünlü çiftin oğulları Mete 5. yaşına girdi. Bir video yayınlayan Berfu Yenenler paylaşımına ise, duygusal bir de not düştü. 'Küçük oğlum artık o kadar da küçük değil🥹 İyi ki doğdun evimin neşesi, sarı balım benim🫶🏼 Annen olduğum için ne kadar şanslıyım ah bir bilsen🫠 Haberin yok ama zaten kanatların var kimsenin kırmasına da izin vermem🫶🏼' Ardından bir alışveriş merkezine gelen çift mağazaları gezdi ve 'Bugün Mete'nin günü, ne isterse onu yapıyoruz' dedi. BESTEMSU ÖZDEMİR Sakarya Fırat, Akrep, Gecenin Ucunda ve Kirli Sepeti gibi dizilerde rol alan Bestemsu Özdemir, eski profesyonel basketbolcu ve spor yorumcusu Ersin Görkem ile Fethiye'de sade bir törenle dünyaevine girdi. Oğlu Sarp Marco'yu kucağına alan başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, şimdilerde anne olmanın heyecanını yaşıyor. Özdemir hamilelik sürecinin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu açıklayarak annelik yolculuğunu da anlattı. Özdemir, kadın bedenine yönelik eleştirilere karşı çıkarak, 'İçinde bir can büyütüp dünyaya getiriyorsun. Kadının çatlağı da olur, selüliti de olur… Benim bedenim her haliyle çok güzel. Yazın selülitlerimle ve çatlağımla çeksinler ben de gururla paylaşacağım. Kadın bedeni çok acayip bir şey bence ve zorbalanmak yerine her halimizi sevmeliyiz' dedi. Özdemir, oğlu Sarp Marco henüz 17 günlükken yeniden çalışmaya başladığını da açıkladı: Prematüre doğmasına rağmen sete götürdüm. Sarp Marco 17 günlüktü ben sete çıktım. Bebek arabasına koydum sete götürdüm. Bebeğim her gün 8 – 9 saat benimle provada. 'TUBA BÜYÜKÜSTÜN DEMİŞTİ...' Anne olma isteğinin zamanla arttığını söyleyen oyuncu, Tuba Büyüküstün ile arasında geçen sohbeti de şu sözlerle anlattı: Hormon diye de bir şey var, vücut doğurmak istiyor. Tuba Büyüküstün bana 'İstemesen de hormonlar bir yerde seni o noktaya getirir' demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir anda çocuk manyağı oldum.' Özdemir ayrıca, 'Bebeğimin üzerini örtmeyin diyorum. Herkes 'üşür' diyor ama üşümüyor. Bunu biz öğretiyoruz. Benim oğlum üşümeyecek. Ben bu soğuk havada sadece zıbınla gezdiriyorum. Bacakları ve kolları çıplak gezdiriyorum. Evde sadece atletle geziyor. Çok büyük savaşlar verdim bunun için. Benim oğlum üşümeyecek doktorum da bunu onayladı' dedi. LARA Bir döneme damga vuran 'Katmer Katmer' ve 'Adam Gibi Adam' şarkılarıyla listeleri altüst eden pop müziğin sevilen ismi Lara, 2000'li yılların en popüler figürlerinden biri olmuştu. 90'ların sonunda müzik dünyasına adım atan ve 2000'lerin başında çıkardığı hit parçalarla hafızalara kazınan Lara, o dönem kendine has tarzı ve enerjisiyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Lara, takipçilerini şaşırtan bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. SIR GİBİ SAKLADIĞI KIZI 26 OLDU! Yıllardır özel hayatını bir sır gibi saklayan ve kızını magazin figürü haline getirmekten kaçınan Lara, kızı Sıla'nın doğum gününü duygusal bir notla kutladı. 'GÜZELLİK MİRASMIŞ' Lara'nın 'Benim asil kızım' notuyla paylaştığı fotoğraflarda, 26 yaşına basan Sıla'nın annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma hayranları, 'Abla-kardeş gibisiniz', 'Güzellik mirasmış' ve 'Annesinin kopyası' şeklinde yorumlar yağdırdı. Yıllarca kamuoyundan uzak büyüyen Sıla, duru güzelliği ve asil tavrıyla bir anda magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. ARDA TURAN 2018 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve örnek aile hayatlarıyla parmakla gösterilen Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan çifti, sosyal medyayı yine salladı. İki erkek çocuk babası olan Arda Turan, bayram mesaisini çocuklarına ayırdı. Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın kamerasından kaçmayan o anlarda, ünlü futbolcunun oğluyla evin içinde kıyasıya maç yaptığı görüldü. Ev halini ve samimi görüntüleri takipçileriyle paylaşan Aslıhan Doğan Turan'ın ardından, eski yıldız futbolcu da aynı videoyu kendi hesabına taşıdı. Oğluyla olan tatlı sert mücadelesini 'Bayram derbisi' notuyla yayınlayan Turan, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Arda Turan ve oğlundan maç keyfi! 'Bayram derbisi' notuyla paylaştı | Video SONGÜL ÖDEN 'Umutsuz Ev Kadınları', 'Gümüş', 'Mükemmel Çift' ve 'Oğlum' gibi projelerde rol alan Songül Öden, iş insanı Arman Bıçakçı ile 2020 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birlikteliklerini nikahla taçlandıran çiftten, bir süre sonra müjdeli haber gelerek bebek beklediklerini açıklamıştı. 44 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Öden, 27 Ocak'ta kızı Sone Larin'i kucağına almıştı. Aile yaşantısını gözlerden uzak tutan Öden son olarak 2 yaşına giren kızının doğum gününü kutladı. 'BÜTÜN GÜZELLİKLER ETRAFINDA OLSUN' Instagram hesabından kızıyla fotoğraflarını peş peşe yayınlayan Öden, Bugün iki yaşındasın kadife kızım; Ayakların biraz daha yere basıyor, ama kalbin hâlâ gökyüzünde. Koşuyorsun, düşüyorsun, kalkıyorsun; her seferinde dünyaya yeniden inanarak… NAZAN ÖNCEL 2000'li yılların başarılı şarkıcıları arasında yer alan Nazan Öncel, bir süre yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle magazin gündeminde yer almıştı. 'Erkekler De Yanar' ve 'Aşkım Baksana Bana' şarkılarıyla büyük beğeni toplayan Öncel, sağlığına kavuşmasının ardından yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcı bu kez, alışveriş yaptığı sırada bir hayranıyla arasında geçen diyalogla dikkat çekti. 2023 yılında oğlu Serkan Öncel'i evlendiren Nazan Öncel'e, karşılaştığı bir hayranı tarafından, 'Oğlunuzu yeni evlendirmiştiniz değil mi, evlilik sözleşmesi yapmış mıydınız?' sorusu yöneltildi. 'DÜNYA MALI DÜNYADA KALIYOR' Bu soruya adeta tokat gibi bir yanıt veren Nazan Öncel, şu ifadeleri kullandı: 'Sırf mal - mülk için müstakbel gelinimin haysiyetiyle oynamam mı gerekiyor ya da böyle bir şey için oğlumu mu mutsuz etmem lazım? Bu, benim çok yabancısı olduğum bir duygu. Siz yanlış adrestesiniz, yanlış anlamayın ama dünya malı dünyada kalıyor. Geçiniz bunları efendim, geçiniz…' Ünlü şarkıcının dobra tavırları ve gelinine karşı sergilediği bu net duruş, sosyal medyada takdir topladı. TUBA BÜYÜKÜSTÜN Hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Tuba Büyüküstün, bu kez annelik heyecanıyla gündemde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve her paylaşımıyla olay yaratan güzel oyuncu, kalpleri ısıtan bir kutlamaya imza attı. PARİS'TE BAŞLAYAN AŞKIN EN GÜZEL MİRASLARI Hatırlanacağı üzere Tuba Büyüküstün, 2011 yılının Temmuz ayında Fransa'nın başkenti Paris'te kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile dünyaevine girmişti. İkili, evliliklerinden kısa bir süre sonra, 2012 yılının Ocak ayında ikiz kızları Maya ve Toprak'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İKİZLER 14 YAŞINA GİRDİ Tuba Büyüküstün'ün gözlerden uzak büyüttüğü kızları Maya ve Toprak, bugün tam 14 yaşına girdi. Artık birer genç kız olan ikizlerin son hallerini gören sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. 'ZAMAN NE ÇABUK GEÇTİ!' Büyüküstün'ün paylaştığı karelerin altına binlerce yorum yağarken, takipçilerin ortak görüşü ise kızların annelerine olan inanılmaz benzerliği oldu. 14. yaş gününe özel yapılan paylaşımlar, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulanları arasında yer aldı. Tuba Büyüküstün'ün ikizlerinin büyümesiyle yaşadığı bu gurur dolu anların ardından, son günlerde çocuklarıyla gündeme gelen bir diğer isim de ünlü futbolcu Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe oldu. Futbol dünyasının yıldız ismi Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli eşi Amine Gülşe, mutlu evliliklerini bir kez daha taçlandırıyor. Takvim'de yer alan habere göre, sahalardaki başarısını huzurlu aile tablosuyla perçinleyen Özil ve Gülşe çiftinden gelen 'üçüncü bebek' müjdesi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin ilk göz ağrısı Eda, 30 Mart 2020 tarihinde dünyaya gelmişti. Ardından Eylül 2022'de Ela bebeğin katılımıyla mutlulukları ikiye katlanan çift, şimdilerde ise üçüncü çocuklarını kucaklarına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Ailelerini her zaman ön planda tutan ve örnek bir duruş sergileyen ikili, bu süreci de büyük bir titizlikle yürütüyor. CİNSİYETİNİ PAYLAŞMAMAYI TERCİH ETTİLER Hayranlarını sevindiren bu haber sonrası, Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyetini ise henüz açıklamayı tercih etmedikleri öğrenildi. ÖRNEK AİLE TABLOSU Sadece başarılarıyla değil, birbirlerine olan aşkları ve çocuklarına duydukları ilgiyle de takdir toplayan çift, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Amine Gülşe'nin zarif anneliği ve Mesut Özil'in ailesine olan bağlılığı, bu yeni bebek haberiyle bir kez daha gündem oldu. Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin büyüyecek olan aile haberi magazin dünyasını ısıtırken, bir başka örnek 'aile' karesi de sevilen oyuncu Esra Dermancıoğlu'ndan geldi. Ünlü oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede dijital dünyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı. AİLE TABLOSU VE NOSTALJİK ESİNTİLER Dermancıoğlu'nun paylaşımlarındaki sadelik ve samimiyet dikkatlerden kaçmadı. İlk olarak kızı Refia ile baş başa yedikleri yemeği 'Refia ve anne yemekte' notuyla paylaşan ünlü isim, ardından eski eşinin de dahil olduğu bir kareyi 'Baba, anne, çocuk' ifadesiyle takipçilerinin beğenisine sundu. TAKİPÇİLERİN ODAK NOKTASI: REFİA'NIN DURU GÜZELLİĞİ Paylaşımların ardından magazin dünyasının ve sosyal medya kullanıcılarının asıl konuştuğu konu ise Refia'nın zarafeti oldu. Annesinin enerjik ve renkli dünyasının aksine, sakin ve asil duruşuyla dikkat çeken Refia, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Takipçiler, fotoğrafın altına şu ortak görüşleri bıraktı: ANNELİĞİYLE GÜNDEME GELEN BİR DİĞER İSİM DE MERYEM UZERLİ OLDU! 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde üç sezon boyunca canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle milyonların kalbini fetheden Meryem Uzerli, hem kariyeri hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Dünya çapında tanınan ünlü oyuncu 2014 yılında ilk kızı Lara Jemima'yı, 2021'in Ocak ayında da Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getirdi. 43 yaşındaki güzel oyuncu son olarak anneliğiyle gündeme geldi. OYUNCAK BEBEK OLDU! Uzerli, kızı Lily'nin 'Toy Story' konseptli 5. yaş günü partisi için oldukça eğlenceli ve renkli bir sürprize imza attı. Ünlü oyuncu, partinin konseptine uyum sağlamak adına oyuncak bebek kostümü giyerek adeta çizgi film dünyasından fırlamış gibi göründü. Anne-kızın neşeli halleri ve partiden paylaşılan kareler, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde büyük bir çıkış yakalayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, 2024 yılında sessiz sedasız sevgilisi Ural Kaspar'la nikah masasına oturmuştu. Helvacıoğlu çok geçmeden sevenlerine müjdeli haberi vermiş ve anne olacağını duyurmuştu. 15 Ekim'de kızı Sora'yı dünyaya getiren Helvacıoğlu ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Anne olduktan sonra kızıyla olan mutlu anlarını zaman zaman Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, son paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin kalplerini ısıttı. Kızını gözlerden uzak büyütmeyi tercih eden Helvacıoğlu, bu kez minik kızının arkadan çekilmiş bir karesini yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı... 2026'NIN İLK PAYLAŞIMINI KIZIYLA YAPMIŞTI! İrem Helvacıoğlu yeni yılın ilk paylaşımını kızı Sora'yla birlikte yapmıştı. Kızına olan sevgisini dile getiren Helvacıoğlu şu ifadeleri satırlara dökmüştü: 'Yeni yılın ilk gününde; önce içimde büyüttüğüm, şimdi ellerini tuttuğum gökyüzüm, Sora'ma Gözümü kapatıp kocaman bir gülümsemeyle hayal ettim seni ve adını. Bazen güneş açtı; tıpkı yazdan kalan bir güneş gibi, sıcacık. Bazen bulutlar vardı; uzanıp şekillerini bir şeylere benzettiğim. Bazen yağmur yağdı ama sonunda mutlaka gökkuşağı vardı. Bazen her bir tanesi farklı kar yağdı. Yüzümde bir tebessümle yine sana baktım. Bazen baharın serinliğiyle, ışıl ışıl kuşlar uçarken şarkı söyledi. Bazen battı tüm şahaneliğiyle ama mutlaka yeniden, ışıl ışıl doğdu; tüm mucizeleriyle… Tıpkı senin gibi' ALİŞAN- BUSE VAROL 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti. Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı. Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı. Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! 'Bir futbolcu kolay yetişmiyor' Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına 'Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar' notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı. GONCA VUSLATERİ Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. 26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor. 39 yaşındaki oyuncu, son olarak kızıyla ilgili yaptığı paylaşımla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Instagram hesabından Asya Mone'nin güncel halini paylaşan Vuslateri'nin gönderisi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Gittikçe annesine benzeyen Asya takipçilerde yoğun ilgi gördü. ÇAĞLA ŞIKEL- EMRE ALTUĞ Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi. Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor. Eski eşler son olarak erken yeni yıl yemeğinde oğullarıyla buluştu. Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabında peş peşe yayınladığı gönderiler beğeni yağmuruna tutuldu. ACUN ILICALI 1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı. Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu. Mutlu evliliklerini büyüten çiftten müjdeli haber gelmişti. Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşatmıştı. Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenilmişti. TORUNUN YÜZÜNÜ İLK KEZ GÖSTERDİ! İkinci defa dede olan Acun Ilıcalı son olarak torunu Ela'yı Instagram hesabından paylaştı. İlk kez görülen Ela en küçük teyzesi Melisa'yla poz verdi. Ela'nın dede Acun Ilıcalı'ya da benzemesi dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar çok sayıda 'aynı dedesi' yorumlarında bulundu... Ilıcalı bir sonraki hikayesinde ise kızı Banu'yla poz verdi. Taze anne Ilıcalı'nın iyi olduğu görüldü. PINAR ALTUĞ- YAĞMUR ATACAN Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına otururken, çift 2009 yılında Su adını verdikleri kızlarını kucaklarına aldı. Zaman zaman sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Altuğ'un, özellikle kızı Su ile olan benzerliği de takipçilerin gözünden kaçmıyor. Anne-kız arasındaki bu benzerlik, Altuğ'un her paylaşımında yer almaya devam ediyor. NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞLU Yaprak Dökümü, Fatih Harbiye, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda ve Aaah Belinda gibi birçok projede yer alan sevilen oyuncu Neslihan Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin mutlu evliliği oğulları Aziz'le taçlandı. GİZEM KARACA- KEMAL EKMEKÇİ Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile görkemli bir törenle evlenmişti. İkili, ilk kez anne- baba olarak kızları Yaz'ı kucaklarına aldı. ÇILGIN SEDAT Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştirdi. Çift, evliliklerini Siraç ve Yağız adında iki oğluyla taçlandırdı. Ancak aile için hayat, Siraç'ın doğumundan kısa bir süre sonra zorlu bir sınavla değişti. Siraç, henüz 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle serebral palsi hastası oldu. O günden bu yana Sedat Kapurtu, hem mücadelesi hem de oğluna olan sarsılmaz sevgisiyle sık sık gündeme geliyor. Yıllardır oğlunun yanında dimdik duran ve ona adadığı babalığıyla takdir toplayan ünlü şarkıcı, 3 Aralık Engelliler Günü için de duygusal bir paylaşım yaptı. 'SEN BİZİM MÜKAFATIMIZSIN' Biricik oğlunu paylaşan ünlü şarkıcı fotoğrafa şu satırları yazdı: 'Siraç baba, bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Ne kelime dağarcığım yeter ne de satırlarım. 20 yıl önce bize kaderimiz olarak geldin hayatta. Hiçbir şey yapamadan, konuşup anlatamadan bir öğretmen gibi hayatı sen öğrettin. Hiçbir şey yapamayacağını bilerek kendimizi sana adadık. Annen, Yağız'ım ve ben… Sen bedenen belki bir şey yapamıyor ama ruhunla bizi hep ayakta, güçlü tutuyorsun. En kırıldığımız, dağıldığımız anda arkamızdan sen topluyorsun; bakışlarınla bile bunu başarıyorsun. Biliyoruz ki sen bizim mükafatımızsın. Bunun için hep şükrettik ve ne kadar şanslıyız ki ikinci mükafatımız da Yağızımız oldu. Daha 15 yaşında sana karşı sorumluluk sahibi… Önceden 'Babacığım dikkat et, fazla kilo alma' derdim; bana 'Babam, ben çok güçlü olmalıyım. Abimi tutabilmeli, kaldırabilmeli, ona destek olabilmeliyim' diyor. Ben Yağız'ıma hayranım; bana arkadaş, sırdaş, bazen hayatı anlatan, yol gösteren oluyor. Peki anneye, o kıymetli eşe nasıl bahsedebilirim? Anlatamam ki… Hayatını tamamıyla çocuklarına adamış; gezme, eğlence, dinlenme vs. bilmez. Ömür boyu bir beden-zihin işçisi olarak çalışan, saygıyla önünde eğilinecek bir anne… Anlatılamaz asla. Siraç'ım, bizi sürekli izliyorsun; belki de içinde ne fırtınalar kopuyor… Ama şunu bil ki, senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Sen iyi ki varsın oğul. İyi ki senin ve kader arkadaşlarının bu özel günü kutlu olsun.' Çılgın Sedat'ın paylaşımı herkesi duygulandırırken, takipçilerinden de birçok beğeni aldı. İLKER AKSUM 'Yabancı Damat' dizisindeki 'Ruşen' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutluluğu, 2024 yılının şubat ayında kızları Lila ile taçlandı. Şimdilerde sık sık kızı Lila'nın sevimli hallerini takipçileriyle paylaşan başarılı oyuncu son olarak yaptığı bir itirafla gündeme geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu çifti kızları Lila ile önceki gün Etiler Akmerkez'deydi. Babalıkla ilgili pişmanlığını dile getiren Aksum, 'Keşke daha erken baba olsaydım. Ne yapalım, kısmet bugüneymiş.' ifadelerini kullandı. Öte yandan açıklamasıyla dikkat çeken İlker Aksum, geçen günlerde yaptığı paylaşımla da ilgi odağı olmuştu. Aksum biricik kızının videosunu sevenleriyle paylaşarak, beğeni yağmuruna tutulmuştu. 53 yaşında baba olmuştu! İlker Aksum'dan beğeni rekoru kıran 'Lila' paylaşımı | Video EMRAH Başarılı sanatçı Emrah, 2014 yılında Sibel Kirer ile evlenmiş, ilerleyen yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle boşanma kararı almıştı. Emrah'ın bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık ilgi odağı olan başarılı şarkıcı, son olarak oğlu Elyesa'nın doğum gününü kutladı. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emrah, gönderisine şu notu düştü: 'Canım oğlum, doğum günün kutlu olsun… Ve artık 11 yaşındasın. Allah'ım seni nazarlardan korusun.' 'Küçük Elyesa'ya çok sayıda 'İyi ki doğdun' mesajı yağdı. MEHMET ALİ ERBİL Mehmet Ali Erbil, 1989 yılında meslektaşı Nergis Kumbasar ile dünyaevine girmişti. Yedi yıl süren evliliklerini daha sonra sonlandıran ünlü çiftin bu birliktelikten Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti. Her ne kadar yollarını ayırmış olsalar da, ikili kızları Yasmin söz konusu olduğunda her zaman bir araya gelmeyi başardı. Ünlü şovmen, bugün 29 yaşına giren kızı Yasmin'in doğum gününü de duygusal bir mesajla kutlayarak dikkat çekti. Kızıyla fotoğraf yayınlayan Erbil paylaşımına, 'İyi ki doğdun prensesim' notunu düştü. CEYLAN Kızı Melodi'nin ilk bebeğini kucağına almasıyla duygu dolu anlar yaşayan Ceylan, öyle sözler yazdı ki milyonlarca takipçiyi hem duygulandırdı hem de şaşırttı. Sosyal medya, minik 'Küçük Prens' Lucas'ın fotoğraflarıyla adeta yıkıldı… Türkü müziğinin güçlü sesi Ceylan, bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil, aile yaşantısıyla gündem oldu. 51 yaşındaki ünlü sanatçı, kızı Melodi Bozkurt'un anne olmasıyla birlikte ilk kez anneannelik heyecanı yaşadı. Kıbrıs'ta verdiği sahne sonrası basın mensuplarıyla konuşan Ceylan, 'Kızım Melodi'nin oğlu oldu. Ben de artık süper anneanne oldum' sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. 'Genç yaşta anne oldum, pırlanta gibi iki evladım var. Şimdi ailemiz yeni bir üye ile daha da büyüdü' diyerek duygularını paylaştı. MELODİ'DEN DUYGUSAL PAYLAŞIM: 'GÖZÜMLE GÖREBİLDİĞİM ATAN KALBİM…' Melodi Bozkurt, 18 Ağustos 2025'te dünyaya gelen oğlunu ilk kez sosyal medyada paylaştı. Lucas Karel Özgül adını verdikleri bebeğiyle çektiği videoya kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Melodi, paylaşımında şu duygu yüklü satırlara yer verdi: 'İçimdeki akvaryumun en güzel balığı, kucağıma alabildiğim mutluluğum, dışarıda atan kalbim… Badem gözlü, güleç oğlum Lucas'ım Karel'im… İyi ki geldin, hoş geldin.' CEYLAN'DAN KIZINA VE TORUNUNA DUYGULANDIRAN YORUM Minik Lucas'ın videosuna en çok dikkat çeken yorum ise anneanne Ceylan'dan geldi. Ünlü sanatçı, kızına şu sözlerle seslendi: 'Sen bana hep iyi evlat oldun, evladın da sana hayırlı olsun. Allah bahtını, yolunu güzelliklere açsın. Sen hâlâ benim gözümde küçük kuzumsun ama annelik sana çok yakıştı. Kollarımı açtım, cücüğümle seni bekliyorum. Hoş geldin ailemize küçük prensim.' SOSYAL MEDYADA 'GENÇ ANNEANNE' YORUMLARI YAĞDI Hem Ceylan'ın hem Melodi'nin paylaşımları kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, 'Genç anneanne Ceylan', 'Süper anneanne çok yakıştı', 'Küçük prens hoş geldin' gibi yorumlarla mutluluklarına ortak oldu. Lucas Karel'in badem gözleri ve güleç yüzü sosyal medyada büyük beğeni topladı. AİLEYE YENİ KATILAN 'KÜÇÜK PRENS' 51 yaşındaki ünlü türkücü, torununa 'ailemin küçük prensi' diyerek sevgisini dile getirirken, anneannelik duygusunun hayatında yeni bir sayfa açtığını belirtti. Ceylan ve kızı Melodi, minik Lucas'ın hayatlarına kattığı mutluluğu sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. EMİNE ÜN İbrahim Erkal ile Canısı dizisiyle bir döneme damga vuran Emine Ün de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Ünlü isim eski evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru'nun 21. yaşını kutladı. Genç kızıyla fotoğrafını paylaşan Ün, 'Birlikte büyüdük, birlikte öğrendik, birlikte paylaştık, birlikte hayaller kurduk… Anneliği seninle tatmak, senin gülümsediğini görmek, senin sevgini kalbimde taşımak bu hayattaki en kıymetli hazine… İyilikler ve güzellikler hep peşinden gelsin… İyi ki doğdun benim bir tanecik güzel kızım, her şeyim' notuyla kızına olan sevgisini gözler önüne serdi. Aynı zamanda 21 yaşındaki Duru annesine olan benzerliği ile dikkat çekerken, güzelliğiyle de görenleri hayran bıraktı. ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER İSİM: EBRU ŞALLI Model ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, genç kızlara taş çıkaran fiziği ve enerjisiyle yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri. Son dönemlerde ise evinde çektiği pilates videoları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şallı, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Ünlü isim, oğlu Beren Tan'ın özel hayatıyla magazin sayfalarına taşındı. Beren'in bir süredir akranı Laçin Terlemez ile aşk yaşadığı bilinirken, ikilinin ilişkisine Ebru Şallı'nın da oldukça sıcak baktığı görüldü. Hatta Şallı'nın, Terlemez'le şimdiden 'müstakbel gelin' gibi yakın bir bağ kurduğu yorumları yapılıyor... Geçtiğimiz akşam bir mekandan birlikte çıkarken 2. Sayfa kameralarına yakalanan Ebru Şallı, muhabirlerin 'Beren artık 20 yaşında bir delikanlı, onun hayatında biri var mı? Aşk hayatı da gündeme gelecek mi?' sorularıyla karşılaştı. Şallı'nın cevabı ise gecenin en çok konuşulan anı oldu. Şallı, yanında bulunan Laçin Terlemez'i işaret ederek müstakbel gelin adayını cümle aleme tanıttı. O anlar hem kameralar tarafından kaydedildi hem de sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Ebru Şallı'nın Terlemez'e gösterdiği yakınlık, sıcak tavırları ve samimi halleri sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. TAMER KARADAĞLI'NIN KIZIYLA YAPTIĞI PAYLAŞIM DA ÇOK KONUŞULMUŞTU Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya hesabından gurur dolu bir paylaşım yaptı. Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno'yu piyano başında görüntüledi. Usta oyuncu paylaşımına 'Tebrik ederim canım kızım. Harikaydın' notunu ekledi. Genç piyanistin piyano başındaki halleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir başka paylaşımında kızıyla birlikte görünen Karadağlı, takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı. KIZLARI İÇİN HEP BİR ARADALAR! PELİN AKİL VE ANIL ALTAN 'Arka Sıradakiler' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin evliliğinden 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina dünyaya gelmişti. Ancak evlilikleri parmakla gösterilen çift geçtiğimiz ağustos ayında beraberliklerini sonlandırma kararı alarak boşandıklarını duyurmuştu. KIZLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER! Pelin Akil ve Anıl Altan son olarak kızları için bir araya geldi. Aile saadeti yaşayan eski çiftler Alin ve Lina ile doyasıya vakit geçirdi. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Altan, birçok beğen ve yorum aldı. COŞKUN SABAH DA BABALIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR! Coşkun Sabah, 'Anılar', 'Aşığım Sana', 'Hatıram Olsun' ve 'Benimsin' şarkılarıyla 80'li ve 90'lı yıllara damga vurmuştu. Güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı zaman zaman ise yaptığı açıklamalarla adından söz ettiriyordu. Ancak Sabah bu sefer özel hayatıyla gündeme geldi. Ceyda Okay'la evliliğinden 2 kızı dünyaya gelen Coşkun Sabah, Galatasaray-Trabzonspor derbisinde muhabirlerle sohbet etti. Usta sanatçının 26 ve 16 yaşındaki kızları Roza ve Helen güzellikleriyle ilgi odağı oldu. Genç kızların babalarının boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı... NUR FETTAHOĞLU'NUN 'ANNELİK' AŞKI Bugün hâlâ güzelliği, duruşu ve sadeliğiyle hayran bırakan oyuncu, hem anneliğiyle hem de kariyeriyle ilham vermeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık 'gerçek bir kraliyet üyesi gibi' yorumları alan Fettahoğlu, yılların geçişine meydan okuyor. Ekranların zarif yıldızı Nur Fettahoğlu, kızı Elisa sayesinde annelikten aldığı keyfi dile getiren Fettahoğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, 'Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum' diyerek, sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını vurguladı. GENÇ OLSAM 5 ÇOCUK YAPARDIM! Güzelliği ve zarafetiyle yıllara meydan okuyan Fettahoğlu, gençliğinde kurduğu hayali de ilk kez paylaştı. 'Genç olsam 5 çocuk yapardım.' 'Eskiden de hep öyle istiyordum ama olmadı' sözleriyle geçmişe dair özlemini dile getiren oyuncu, çocuklara olan sevgisini de gözler önüne serdi. ANNELİĞİYLE ÖNE ÇIKAN BİR DİĞER YILDIZ: SİBEL CAN! Güçlü sesi ile mest eden Sibel Can, 1988-1999 yılları arasında Hakan Ural ile bir ömür beraber geçirmeye evet demişti. Ancak ilişkileri uzun sürmedi. 22 Ağustos 1994 yılında kızı Melisa Ural'ı kucağına alan Can, henüz kızı 5 yaşındayken Hakan Ural ile yollarını ayırmaya karar verdi. Geçtiğimiz akşam annesinin konserine katılan 30 yaşındaki Ural, annesine karşı duyduğu hayranlığı şu sözlerle dile getirdi. 'TARİFSİZ BİR DUYGU' 'Annemin konser heyecanını ben de yaşıyorum. Çok güzel geçecek inşallah. Sibel Can'ın kızı olmak tarifsiz bir duygu.' Ural aynı zamanda Sibel Can'ın yeni şarkılar çıkartmadan önce kendisinden geri dönüşler aldığını ve yaz boyunca annesinin tüm turnelerinde beraber olduklarını da açıkladı. VAHİDE PERÇİN'İN KIZINI BİLİYOR MUSUNUZ? İzleyicinin kalbine taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Vahide Perçin özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor. Vahide Perçin'in kızının da tıpkı kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Kendi gibi oyuncu olan Altan Gördüm ile evliliğinden olan kızı Alize Gördüm de annesi ve babası gibi oyunculuğu seçti. Vahide Perçin ve kızı Alize Gördüm daha önce de aynı dizide birlikte oynamıştı. Ünlü oyuncunun kızı 10 parmağında 10 marifet olan olan güzelliğiyle dikkat çekiyor. 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Alize Gördüm, Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün evliliklerinden olan tek çocuk... ANNESİ KADAR ÜNLÜ OLAN BİR DİĞER İSİM! Türk tiyatrosunun efsane ismi Yıldız Kenter'in kızı Leyla Akçan Tepedelen'in yaşam öyküsü, annesinin gölgesinde kalmış olsa da dikkat çekici başarılarla doluydu. 29 Mart 1952'de İstanbul'da doğan Tepedelen, eğitim hayatına yurt dışında devam etti. İngiltere'nin prestijli Cambridge Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi aldı. Ardından Türkiye'ye dönerek Bilkent Üniversitesi'nde Macaristan tarihi üzerine doktora yaptı. İŞTE BAŞARILARIYLA AZ KONUŞULAN LEYLA KENTER! 1970'li yıllarda annesiyle birlikte kamera karşısına geçen Tepedelen, Anneler ve Kızları, Vahşi Çiçek, Fatma Bacı ve Başlık Parası gibi filmlerde rol aldı. Vahşi Çiçek filminde Cüneyt Arkın'la rol alması, onu daha da tanınır hale getirdi. Ancak sanat kariyerini uzun süreli kılmadı; Dışişleri Bakanlığı'na katılarak diplomat olarak görev yaptı. Kenya'daki görevi sırasında meslektaşı Kenan Tepedelen ile tanışıp 1978'de evlendi. Eşinin Gana ve Etiyopya'daki büyükelçilik görevlerinde sefîre olarak bulundu. Türkiye'ye döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde ders verdi. Kanserle mücadele ettiği dönemde annesini de kaybeden Tepedelen, 10 Ekim 2022'de yaşamını yitirdi. Cenazesi Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. BENNU YILDIRIMLAR'IN KIZI DA GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR! Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 55 yaşındaki Bennu Yıldırımlar'ın boyundan büyük kızı var. Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor. Anne-kıza 'Maşallah annesinin kopyası' yorumları geldi. 25 yaşındaki kızının sesinin çok güzel olduğunu dile getiren Bennu Yıldırımlar, 'Ada oyunculuk eğitimi aldı. Müzisyen olsun çok istedik. Sesi güzeldir kızımın. Genetik midir nedir bilmem ama sahne ona rahat gelen bir yer. Tercihleri konusunda saygımız sonsuz' diye konuşmuştu. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alarak anne-babasının izinden giden Ada Yarar ilgi odağı oldu. ZERRİN TEKİNDOR İLE ÇETİN TEKİNDOR'UN OĞLU HİRA Usta oyuncular Zerrin Tekindor, Çetin Tekindor ile 1987 yılında evlendi. Çift, bir kez ayrılıp yeniden evlendikten sonra 1999 yılında yeniden boşandı. Oyuncu çifti bu evlilikten Hira adlı bir oğulları oldu. Ünlü çiftin oğulları, kriyerinde anne ve babasının izinden gidiyor. Hira Tekindor yönetmenlik kariyerine sağlam adımlarla ilerliyor ve projeleriyle dikkat çekiyor. 23 Eylül 1989 doğumu olan Hira Tekindor ödüllü bir yönetmendir. 2006'da lisedeki plastik sanatlar dersi için yönettiği ve senaryosu Çetin Tekindor tarafından yazılan 'Örümcek' isimli kısa filmle ödül aldı. Yurt dışında film alanında eğitim alan Hira Tekindor 2013 yılında çevirisini yaptığı Jez Butterworth'ün Nehir adlı oyunu, Haluk Bilginer rejisiyle Oyun Atölyesi'nde sahnelenmeye başlandı. 2021 yılında Murat Mahmutyazıcıoğlu tarafından kaleme alınan Toz adlı oyunun yönetmenliğini üstlendi. HALUK BİLGİNER İLE AŞKIN NUR YENGİ'NİN KIZLARI NAZLI Haluk Bilginer ile şarkıcı Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında nikâh masasına oturmuştu. Aynı yıl Nazlı adını verdikleri kızları dünyaya gelen ünlü çift, 2012'de tek celsede boşanmıştı. İkilinin gözlerden uzak büyüttüğü Nazlı Bilginer adında bir kızları bulunuyor. Haluk Bilginer ile eski eşi Aşkın Nur Yengi'nin 20 yaşındaki kızları Nazlı, annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekiyor. Bilginer ve Yengi'nin kızları Nazlı duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. atv ekranlarının salı akşamlarına damga vuran fenomen dizisi A.B.İ., sadece sürükleyici hikayesiyle değil, dev oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu gibi iki dev ismin paylaştığı yapım, her hafta reyting listelerinin zirvesindeki yerini korurken, dizinin mutfağından gelen bir detay magazin gündemine bomba gibi düştü. Dizide 'Tahir' karakterine hayat veren ve sergilediği performansla izleyicinin beğenisini toplayan usta aktör Tarık Pabuçcuoğlu, son günlerde sadece oyunculuğuyla değil, ailesiyle de merak konusu oldu. Yıllarını Türk tiyatrosu ve sinemasına adamış olan Pabuçcuoğlu'nun en büyük gurur kaynağının, kendisiyle aynı mesleği seçen kızı olduğu ortaya çıktı. BABASININ İZİNDEN GİDİYOR: O DA EKRANLARIN TANIDIK YÜZÜ! Usta oyuncunun, kendisi gibi oyunculukla uğraşa kızı Zeynep Pabuçcuoğlu'ndan başkası değil! Kariyer basamaklarını yeteneğiyle tırmanan Zeynep Pabuçcuoğlu, sergilediği performansla adeta 'armut dibine düştü' dedirtiyor. 2004 yılında prestijli Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi alarak işin mutfağından yetişen Pabuçcuoğlu; 'Aile Reisi', 'Kapıları Açmak' ve 'Bir Dilim Aşk' gibi dikkat çeken projelerde rol alarak yeteneğini kanıtlamayı başardı. PEKİ SİZ DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN ÇOCUKLARINI GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ? İNCİ TÜRKAY Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisindeki 'Betüş' karakteriyle hafızalara kazınan İnci Türkay, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürse de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Londra'da gözlerden uzak mütevazı bir hayat süren ünlü oyuncu, özellikle Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla hayranlarıyla bağını koparmıyor. Türkay, oğlu Ali ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. OĞLU ALİ KOCAMAN OLDU! İnci Türkay'ın iş insanı Ahmet Eroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali, şimdilerde kocaman bir delikanlı oldu. Takipçileri, Ali'nin annesine olan benzerliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, özellikle anne-oğulun kıvır kıvır saçları ve sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı. NEFİSE KARATAY'IN KIZI MAYA Nefise Karatay'ın kızı Maya büyüdü. Maya'nın güzelliğini görenler ''annesine çekmiş'' demekten kendini alamıyor. SUAT SUNGUR İLE EŞİ AHU SUNGUR ÇİFTİNİN OĞULLARI EGE YÜCEL SUNGUR Bir döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Avni' rolüyle hafızalara kazınan Suat Sungur ile eşi Ahu Sungur Sungur çifti 23 yıldır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Sanatçılar Ahu Sungur'la Suat Sungur'un biricik oğulları Ege büyüdü, genç bir delikanlı oldu. Yakışıklılığıyla da dikkatleri üzerine çeken Ege, adeta mankenlere de taş çıkartıyor. BERDAN MARDİNİ'NİN ÇOCUKLARI Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet nedeniyle boşanan Berdan Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti. CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU CANSEL ELÇİN VE TUĞÇE BAYAT'IN MİNİK OĞLU FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN ÖZGE ÖZBERK ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN SONGÜL KARLI SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ MAHMUT TUNCER MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER İBRAHİM ERKAL İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL CENGİZ KURTOĞLU CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU YILDIZ TİLBE YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN İZZET ALTUNMEŞE İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE ELİF KARLI ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ MUSTAFA TOPALOĞLU MUSTAFA TOPALOĞLU- OĞLU ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU YAVUZ BİNGÖL YAVUZ BİNGÖL- KIZI TÜRKÜ BİNGÖL İBRAHİM TATLISES İBRAHİM TATLISES- İDO TATLISES BÜLENT SERTTAŞ BÜLENT SERTTAŞ- OĞLU BAHADIR SERTTAŞ ORHAN GENCEBAY ORHAN GENCEBAY- OĞLU GÖKHAN GENCEBAY