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Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin'e 94 milyonluk "geri dön" çağrısı...
Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin'e 94 milyonluk "geri dön" çağrısı...
2016 yılında İstanbul'u terk edip Muğla'da çiftlik hayatı yaşamaya başlayan Türk rock müziğinin efsane ismi Özlem Tekin için organizatörler kesenin ağzını açtı. 10 yıldır sahnelerden uzak olan 54 yaşındaki sanatçıya, 94 milyon TL teklif edildi.
Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:47