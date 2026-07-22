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Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin'e 94 milyonluk "geri dön" çağrısı...

2016 yılında İstanbul'u terk edip Muğla'da çiftlik hayatı yaşamaya başlayan Türk rock müziğinin efsane ismi Özlem Tekin için organizatörler kesenin ağzını açtı. 10 yıldır sahnelerden uzak olan 54 yaşındaki sanatçıya, 94 milyon TL teklif edildi.

Giriş Tarihi: 22.07.2026 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 12:47
Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Rock müziğinin önemli isimlerinden biri olan Özlem Tekin, şöhretin zirvesindeyken bir anda her şeyi elinin tersiyle itip sırra kadem basmayı seçmişti.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Uzun zamandır gözlerden ve ekranlardan uzak bir hayat süren Tekin, müziği bırakarak inzivaya çekilmiş ve bu süreçte sosyal medya hesaplarında da aktif olmamayı tercih etmişti.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Son albüm çalışmasını 2015 yılında yayımlayan Özlem Tekin, Muğla/Milas'ta bir köye yerleşmiş ve burada muhtar azası olmuştu.

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Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Çiftlik hayatı kuran Özlem Tekin'in bir süre sonra Milas'taki çiftlik evini maddi sıkıntılar nedeniyle kapatarak Bodrum/Gündoğan'da bulunan annesinin yanına gittiği öğrenildi.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

KÖY HAYATINI BIRAKSIN DİYE SERVET TEKLİF EDİLDİ!

Ancak müzik yapımcıları, efsane sanatçıyı sahnelere döndürmek için yeniden harekete geçti. Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre organizatörler, Tekin'in kapısını dev bir teklifle çaldı. Yapımcılar, Özlem Tekin'e sadece 10 konser için 2 milyon dolar (yaklaşık 94 milyon TL) önerdi.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Günlerini doğayla iç içe geçiren ünlü rock'çının bu servet değerindeki teklife henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği, değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi. Müzikseverler şimdi, köy hayatını seçen yıldız ismin sahnelere geri dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

2000'LERİN ASİ KIZIYDI! BAKIN GÜLHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR...

Asıl adı Gülhan Aydın, sahne adı Gülhan olan ünlü isim, 23 Haziran 1977'de Almanya'da dünyaya geldi. 2000'li yılların başında çıkardığı "Dokun Bana" şarkısında siyah deri ceketi, hırçın sesi ve nakaratıyla listelere etkili bir giriş yapmıştı.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında kadın rock vokallerin fırtına gibi estiği dönemin en "asi kızı" Gülhan, hafızalardan silinmeyen şarkılarıyla bir kuşağın diline pelesenk oldu. Ancak o, zirvedeyken spot ışıklarının ışıltılı dünyası yerine kendi çizdiği yolu seçerek popüler kültürün kalıplarına meydan okudu. Bir döneme damga vuran hit parçaların ardından sessizliğe bürünen ünlü sanatçı, şimdilerde kameralardan ve magazin dünyasından tamamen uzak, sakin bir hayat sürüyor.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

BAKIN GÜLHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR

Kariyerinin zirvesindeyken rotasını Alman elektronik punk tarzına kıran Gülhan, popüler kültürün temposuna veda ederek kendi kabuğuna çekildi. Şimdilerde müzik dünyasının ışıltılı sahnelerinden tamamen uzaklaşan ünlü isim, mikrofonu elinden bırakarak hayatına sessiz sedasız devam ediyor.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

DÖNEMİNE DAMGA VURAN BİR DİĞER İSİM: ZEYNEP KAÇAR ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Yayınlandığı döneme damga vuran gençlik dizisi Çılgın Bediş, final bölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gönüllerde taht kurmaya devam ediyor.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Zaman zaman diğer oyuncularıyla gündeme gelen dizi, son olarak 'Ayşegül' karakterini canlandıran Zeynep Kaçar ile adını magazin gündemine taşıdı.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Dizide canlandırdığı 'Ayşegül' karakteriyle hafızalara kazınan Kaçar, uzun zaman önce ekranlara veda etmişti.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Oyunculuk ve tiyatro kariyerinin yanı sıra yazarlık da yapan Kaçar, son haliyle adeta bambaşka birisi oldu. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji alanında eğitim alan oyuncu, son olarak 2021 yılında Elbet Bir Gün adlı dizide rol almıştı.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

ÇILGIN BEDİŞ'iN AYŞEGÜL'Ü ZEYNEP KAÇAR'IN SON HALİ!

Aradan geçen yıllara rağmen güzelliğiyle büyülemeye devam eden ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Şimdilerde 54 yaşında olan Kaçar, yazarlık kariyerine devam ediyor.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

2000'LERİN GENÇ GRUBU DA YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI! 4 YÜZ GRUBU BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR...

4 Yüz grubu, Türk pop müziğinin sadece şarkılarla değil, görsellikle de yarıştığı o ışıltılı döneme bomba gibi bir giriş yapmışlardı.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Didem Ergüven, Gülnur Gökçe, Onur Kırış ve İlkay Sipahi'den oluşan 4 Yüz, güçlü sesleri, ikonikleşen dansları ve sahne enerjileriyle hafızalarda silinmez bir iz bırakmıştı.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

BİR DÖNEME DAMGA VURAN O HİT ŞARKILAR...

Grup üyeleri, her ne kadar "Dandini" şarkısıyla kariyerlerinin zirvesine çıksalar da; "Kız Kıza", "Salla" ve "Ne Senle Ne Sensiz" gibi hitlerle dillere pelesenk olan eserlere hayat verdiler. Ödül törenlerinin vazgeçilmezi olan grup, özellikle canlı performanslarındaki vokal kalitesiyle, o dönem "playback" yapan pek çok isme resmen taş çıkartıyordu.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Peki, 2000'li yılların tozunu attıran bu efsane dörtlü şimdilerde neler yapıyor? İşte 2 erkek ve 2 kadından oluşan o unutulmaz grubun şaşırtan değişimi!

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

PEKİ 4 YÜZ GRUBU ÜYELERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Didem Ergüven: Müzik kariyerine bir süre ara veren Ergüven, içindeki sanat tutkusunu tasarım alanına taşıdı. Moda ve sanat projelerinde aktif olarak yer alan sanatçı, özellikle kendi tasarımlarını sosyal medyada paylaşarak geniş bir kitlenin beğenisini topluyor.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Gülnur Gökçe: Vokal gücüyle tanınan Gülnur, solo kariyerine ara vermeden devam ediyor. Hem başarılı bir seslendirme sanatçılığı kariyeri yürüten Gülnur, hem de profesyonel müzik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Onur Kırış: Ekranların tanıdık yüzü olmaya devam etti. Sunuculuk ve dublaj sanatçılığında kariyerini zirveye taşıyan Kırış, bugün sektörün en aranılan seslerinden biri konumunda.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

İlkay Sipahi: Müzikten asla kopmayan İlkay, kariyerine profesyonel olarak devam ediyor. Yıllar içindeki imaj değişimiyle herkesi şaşırtan Sipahi, grubun nostaljik ruhunu koruyan isimlerden.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

90'LARIN UNUTULMAZ SANATÇISININ DEĞİŞİMİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

90'lı yıllarda kendine has buğulu sesi ve "Cesaretin Var Mı Aşka" adlı unutulmaz eseriyle müzik listelerini alt üst eden Gülay Sezer, son görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Uzun süredir projelerine odaklı, sakin bir yaşam süren usta sanatçının son paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Türk müziğinin en özel renklerinden biri olan ve hem pop hem de halk müziği yorumlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Gülay Sezer, özellikle "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla bir dönemin hafızasında yer edinmişti.

Köy hayatını bıraksın diye servet teklif edildi! Özlem Tekin’e 94 milyonluk geri dön çağrısı...

Uzun süredir gündemde olmayan Sezer son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.