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Kraliyet ailesinin evine giren hırsızlar yakalandı! Prens William ve Kate Middleton'ın evindeki soygunda dikkat çeken iddia...

Kraliyet ailesinin Sandringham Malikanesi'ndeki özel konutunda yaşanan hırsızlık girişimiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Prens William ve Prenses Kate'in hafta sonlarını geçirdiği eve giren iki şüpheli hakkında dava açılırken, olayın perde arkasındaki ayrıntılar da gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 26.11.2026 09:08 Güncelleme Tarihi: 26.11.2026 09:12