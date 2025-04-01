Trend Galeri Trend Magazin İngiltere'nin yalnız prensi! Prens Harry bakın nasıl tek başına kaldı: Her şeyini çöpe attı...

İngiltere'nin yalnız prensi! Prens Harry bakın nasıl tek başına kaldı: Her şeyini çöpe attı...

III. Charles ve Galler Prensesi Diana'nın oğlu Prens Harry, 2018 yılında Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile dünyaevine girerek adeta çalkantılı bir hayata adım attı. Bitmek bilmeyen skandalların ardından Harry ve Markle, 2020 yılında resmi olarak Kraliyet'teki görevlerinden feragat etti. Eşiyle birlikte kendilerine yepyeni bir yaşam kuran Prens Harry'nin, çok geçmeden yalnız kaldığı yabancı basının dikkatinden kaçmadı. Prens Harry'nin yalnızlığı, son günlerde en çok konuşulan konu haline geldi. Bakın, Prens Harry herkesle bağını nasıl kopardı!