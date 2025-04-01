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İngiltere'nin yalnız prensi! Prens Harry bakın nasıl tek başına kaldı: Her şeyini çöpe attı...

III. Charles ve Galler Prensesi Diana'nın oğlu Prens Harry, 2018 yılında Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile dünyaevine girerek adeta çalkantılı bir hayata adım attı. Bitmek bilmeyen skandalların ardından Harry ve Markle, 2020 yılında resmi olarak Kraliyet'teki görevlerinden feragat etti. Eşiyle birlikte kendilerine yepyeni bir yaşam kuran Prens Harry'nin, çok geçmeden yalnız kaldığı yabancı basının dikkatinden kaçmadı. Prens Harry'nin yalnızlığı, son günlerde en çok konuşulan konu haline geldi. Bakın, Prens Harry herkesle bağını nasıl kopardı!

Giriş Tarihi: 01.04.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 12:37
İngiltere’nin yalnız prensi! Prens Harry bakın nasıl tek başına kaldı: Her şeyini çöpe attı...

Sussex Dükü Prens Harry ile Amerikalı oyuncu Meghan Markle, 2018 yılında dünyaevine girerek, yabancı basının en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu.

İngiltere’nin yalnız prensi! Prens Harry bakın nasıl tek başına kaldı: Her şeyini çöpe attı...

Sussex Düşesi olan Meghan Markla ve Prens Harry'nin 6 Mayıs 2019 günü ise Archie Mountbatten-Windsor adındaki oğulları dünyaya gelmişti.

İngiltere’nin yalnız prensi! Prens Harry bakın nasıl tek başına kaldı: Her şeyini çöpe attı...

Oğullarının doğmasıyla birlikte Kraliyet'teki dinamiklerin nasıl değişeceği merak konusu olmuşken, ünlü çift beklenmedik bir karar almıştı.

İngiltere’nin yalnız prensi! Prens Harry bakın nasıl tek başına kaldı: Her şeyini çöpe attı...

Buckingham Sarayı'nda bomba etkisi yaratan Kraliyet üyeleri, tüm haklarından feragat edip ünvanlarını bırakmamışlardı. Bunun sebebi olarak, ekonomik anlamda daha bağımsız ve özgür olma gerekçesini öne sürmüşlerdi.

İngiltere’nin yalnız prensi! Prens Harry bakın nasıl tek başına kaldı: Her şeyini çöpe attı...

Bu olay dünya basınını ters düz ederken, Markle ve Harry İngiltere'yi terk edip Amerika'ya yerleşme kararı almıştı.