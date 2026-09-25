Kubilay Aka ‘Mercan Köşk’ için stüdyoya girdi! “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın” türküsünü seslendirdi

Daha önce de 'Mercan Köşk' için İzzet Altınmeşe'nin "Yazımı Kışa Çevirdin" eserini seslendiren oyuncu, bu kez "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın" için stüdyoya girdi.

Kubilay Aka 'Mercan Köşk' için stüdyoya girdi! "Akşam olur karanlığa kalırsın" türküsünü diziye özel seslendirdi | Video