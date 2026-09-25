Trend
Galeri
Trend Magazin
Kubilay Aka ‘Mercan Köşk’ için stüdyoya girdi! “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın” türküsünü seslendirdi
Kubilay Aka ‘Mercan Köşk’ için stüdyoya girdi! “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın” türküsünü seslendirdi
atv'nin sevilen dizisi 'Mercan Köşk'te Aras karakterine hayat veren başarılı oyuncu Kubilay Aka, bu kez sesiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Aka, kuşaktan kuşağa aktarılan "Akşam Olur Karanlığa Kalırsın"ı seslendirirken stüdyoda saz ve bendir de çaldı. Aka'nın hem vokali hem de enstrümanlarıyla yer aldığı kayıt sürecinden görüntüler, 'Mercan Köşk'ten sahnelerle bir araya getirilerek klip olarak yayınlandı.
Giriş Tarihi: 25.09.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 25.09.2026 15:51