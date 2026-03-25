Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti! Katil Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kaçırma planı ortaya çıktı: Dikkat çeken İzzet Yıldızhan detayı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni detaylara GÜNAYDIN ulaştı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahını atışa hazır halde bulundurarak araca doğru ilerlediği ve öldürme kastıyla ateş ettiği ortaya çıktı. Olay sonrası kaçış trafiğini ise önceki gün tutuklanan aile dostları İzzet Yıldızhan'ın yürüttüğü öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 25.03.2026 06:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 06:37
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde, aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. GÜNAYDIN'ın ulaştığı bilgilere göre, saldırı şöyle gerçekleşti: Kadayıfçıoğlu, rapçi Vahap Canbay ve Kundakçı'nın aracının camına silahının namlusuyla vurdu. Kapıyı açarak öldürme kastıyla hareket ettikten sonra doğrudan araç içerisine ateş etti. Bu hususu olay yerinde olan Hasan Can Avcı ve şüpheli Mustafa Rece doğruladı. Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine silahını atışa hazır halde bulundurarak gittiği, Kundakçı'nın karın bölgesine doğrudan ateş ettiği belirlendi.

TELEFONUNU KAPATTI
Olay sonrası Kadayıfçıoğlu, teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattı, başka bir hat üzerinden iletişim sağladı ve farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı. Zorlu'da yakalandığında silahın araçta olduğunu belirtti ancak silah atışa hazır şekilde ikametinde çıktı. Olay sonrası Hüseyin Can'ın cinayet sonrası elinde silahla koşan Kadayıfçıoğlu'nu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu Vito aracına alarak olay yerinden uzaklaştıkları saptandı.

YILDIZHAN'IN ROLÜ
Öte yandan ailenin yakın dostu olan İzzet Yıldızhan'ın ifadesine göre; ünlü sanatçı saat 01.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandı ve olayın haberi verildi. Yıldızhan, amca Metin Kadayıfçıoğlu'nu aradı. Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile de cinayetten sonra görüşmeler yaptığı tespit edildi. Kalaycıoğlu'nun ise suçtan kurtulmaya yönelik savunma verdiği öğrenildi. Olay gecesi Aleyna ile tanık Yalçınay Yıldız arasında görüşme gerçekleştiği, Kadayıfçıoğlu'nun saldırı kastıyla yönlendirildiği tespit edildi. Kalaycıoğlu'nun, Kadayıfçıoğlu ile olay yerine gittiği, cinayet sonrası ambulansı aramak yerine, vitoya binip kaçtığı belirlendi. Aleyna'nın kasten öldürme suçuna yardım ettiği ve suçluyu kayırma suçunu işlediğine vurgu yapıldı.

'BOĞUŞMA SIRASINDA SİLAH PATLADI'
Şüpheli Alaattin Kadayıfcıoğlu ifadesinde olay anını şöyle anlattı: "Aracın yanına gittim. Şahıslara "Beyler aracınızı buradan alın, aracımızı alıp gideceğiz" dedim. Bu esnada önde oturan şahıs, eliyle bana müdahale ederek vurmaya çalışınca, silah bulunmayan elimle şahsı engellemeye çalıştım.

Ancak şahıs 2 eliyle bana müdahale edince, elimde silah olan sol elimi de savunmak maksadıyla şahsa götürdüm. Boğuşma esnasında silah patladı, ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Silah patlayınca şoka girdim. Benim silahım mı patladı, başka bir silah mı patladı onu dahi fark etmedim."

DELİL KARARTMA İHTİMALİNE KARŞI TUTUKLANDI
Amca Metin Kadayıfçıoğlu ile İzzet Yıldızhan arasında WhatsApp'tan olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu, farklı illerde konaklama tesislerine sahip olduğu ifade edildi. Sanatçının gerçekleşen 'Kasten Öldürme' eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediği tespit edildi. Henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunduğu değerlendirildi.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı geçtiğimiz günlerde araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kundakçı'yı sokmuştu.

İddiaya göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. Açılan ateşte Kundakçı ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri çalışma başlattı. İlk olarak rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Canbay'ın "Eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi, içinden inip cama tıkladı, sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir" dediği öne sürüldü. Cinayet Büro ilk olarak müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kimliği tespit edildi. Şüpheli iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı. Ekipler, Aleyna için ek gözaltı talep etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 10 oldu.

CEP TELEFONLARI İNCELENİYOR
Kadayıfcıoğlu'nun yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirildi. Kadayıfçıoğlu'nun elinden de swap örneği alındı. Tüm şüphelilerin cep telefonları da incelemeye alındı.

ANNE KIZA AZMETTİRME İDDİASI
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmaya göre, Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı ağır yaralandı ve hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri sürerken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.