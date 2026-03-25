Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti! Katil Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu kaçırma planı ortaya çıktı: Dikkat çeken İzzet Yıldızhan detayı
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni detaylara GÜNAYDIN ulaştı. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun silahını atışa hazır halde bulundurarak araca doğru ilerlediği ve öldürme kastıyla ateş ettiği ortaya çıktı. Olay sonrası kaçış trafiğini ise önceki gün tutuklanan aile dostları İzzet Yıldızhan'ın yürüttüğü öğrenildi.
Giriş Tarihi: 25.03.2026 06:05
Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 06:37