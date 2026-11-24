"BAĞCILAR ÇOCUĞU, DİKKATLİ OL" SÖZLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstinaf dilekçesinde, Aleyna Kalaycıoğlu'nun olay öncesinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'na Kubilay ve arkadaşlarını "Bağcılar çocuğu, dikkatli ol" sözleriyle anlattığı ve tehlikeli kişiler olarak hedef gösterdiği belirtildi. Kalaycıoğlu'nun olay yerine köpeğini ve eşyalarını almak için gittiği yönündeki savunmasının da gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Bertin Yıldız ve Kenan Berke Özer'in köpeğe kendilerinin bakabileceğini söylemesine rağmen Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Kadayıfçıoğlu ve korumalarıyla olay yerine gitmeyi tercih ettiği, kamera kayıtlarında araçta eşya taşındığına dair görüntü bulunmadığı vurgulandı.