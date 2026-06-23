Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi feryat etti! "Müebbet bile bu acıyı dindirmez"

'KİMSEYİ HEDEF ALMADIM, SİLAH PATLADI'

Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında şunları söyledi: "Aracı görünce Aleyna panikledi. 'Eski erkek arkadaşım ve arkadaşı benimle konuşmak istiyor' dedi. Araca gittim. Yüzüğümle cama vurdum, yolcu koltuğundaki kişi küfür ederek beni içeri çekti. Boğuşma başladı. Bacağımda silah ya da bıçak olduğunu düşündüğüm cisim hissettim. Şahsın müdahalesi sırasında silah patladı. Silahın benimki olduğunu dahi anlayamadım. Kimseyi hedef almadım. Her şey hızlı gelişti."