Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi feryat etti! "Müebbet bile bu acıyı dindirmez"
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde müebbet hapis cezasıyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıktı. Duruşmaya acılı anne Ülker Kundakçı ile baba Cemil Kundakçı'nın sözleri damga vurdu. Kalaycıoğlu savunmasını yaparken "Yalandan ağlama" diye tepki gösteren anne Kundakçı, "Bakmaya kıyamadığım çocuğumu 3 saniyede infaz ettiler" derken, baba Kundakçı ise "Bir aşk meselesi yüzünden oğlum öldü" dedi.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:22
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:32