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Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi feryat etti! "Müebbet bile bu acıyı dindirmez"

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde müebbet hapis cezasıyla yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu ve sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu hakim karşısına çıktı. Duruşmaya acılı anne Ülker Kundakçı ile baba Cemil Kundakçı'nın sözleri damga vurdu. Kalaycıoğlu savunmasını yaparken "Yalandan ağlama" diye tepki gösteren anne Kundakçı, "Bakmaya kıyamadığım çocuğumu 3 saniyede infaz ettiler" derken, baba Kundakçı ise "Bir aşk meselesi yüzünden oğlum öldü" dedi.

Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 23.06.2026 06:22 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:32
Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

İstanbul'da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ilk kez hâkim karşısına çıktı. Salonda hayatını kaybeden Kundakçı'nın babası, annesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

"YALANDAN AĞLAMA"
Tutuklu sanık Aleyna Kalaycıoğlu savunmasında, "Canbay'la 1,5 senelik ilişkimizin bitmesinin ardından 2 hafta sonra Alaattin ile görüşmeye başladım. O gece Alaattin'de kaldım. Kubilay beni aradı ve bana 'Ablacım sizi barıştırmak için gelmek istiyorum' dedi." Kalaycıoğlu savunma yaptığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Bunun üzerine anne Ülker Kundakçı, "Yalandan ağlama" diyerek tepki gösterdi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

Kalaycıoğlu olay anını şöyle anlattı:

"Ben Alaattin'in aracına bindim. Aracın içinde paniktim. Alaattin fark etti. Bana, 'Eşyalarını alalım' dedi. Konuma geldik. Köpeğimi aldıktan sonra stüdyodan çıktım ve beyaz aracın sürücü koltuğunda Canbay'ı gördüm. Arabaya bindiğimde Alaattin'e, 'Beni seviyorsan durma, lütfen devam et' dedim. Alaattin yavaşladı, silahı aldı ve araçtan inmeden önce 'Sakin ol, konuşacağım' diyerek araçtan indi.

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Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

Araçtan inmedim çünkü Canbay beni görürse olay büyür diye düşündüm. 2-3 saniyelik bir şeydi ve silah sesi duydum. Çığlık atarak arabadan indim. Silahın patladığı araca doğru ilerlerken Alaattin beni araca bindirdi. Alaattin'in beni en çok zan altında bıraktığı durum buydu.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

Araca bindiğimde silah gördüm ve bağırmaya başladım. 'Birine bir şey olduysa kendimi öldürürüm' dedim. Alaattin bana, 'İsteyerek bir şey yapmadım, silah çekmedim' dedi."

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

GERGİNLİK ÇIKTI
Duruşmada tanık olarak dinlenen rapçi Vahap Canbay da olay günü herhangi bir boğuşma yaşanmadığını öne sürerek, sanığın silahla aracın camına vurduğunu, ardından silahın patladığını söyledi. Canbay ile Kundakçı'nın yakınları arasında gerginlik çıktı.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, "Bakmaya kıyamadığım çocuğuma vicdansız geldi tetiği çekti. 3 saniyede çocuğumu infaz ettiler. Bunlara müebbet bile az" dedi.

Babası Cemil Kundakçı ise "3 aydır uyku uyumuyorum. Kubilay'ın ölümüne sebep olan tüm faillerin en ağır cezayı almasını istiyorum. Olayların geliş şeklinden vurulmasına kadar sanki bir infaz var. Bir aşk meselesi yüzünden oğlum öldü" dedi.

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

'KİMSEYİ HEDEF ALMADIM, SİLAH PATLADI'
Alaattin Kadayıfçıoğlu savunmasında şunları söyledi: "Aracı görünce Aleyna panikledi. 'Eski erkek arkadaşım ve arkadaşı benimle konuşmak istiyor' dedi. Araca gittim. Yüzüğümle cama vurdum, yolcu koltuğundaki kişi küfür ederek beni içeri çekti. Boğuşma başladı. Bacağımda silah ya da bıçak olduğunu düşündüğüm cisim hissettim. Şahsın müdahalesi sırasında silah patladı. Silahın benimki olduğunu dahi anlayamadım. Kimseyi hedef almadım. Her şey hızlı gelişti."

Kubilay Kaan Kundakçı’nın annesi feryat etti! Müebbet bile bu acıyı dindirmez

'OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDUN'
Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, "Aleyna sen benim oğlumu kaç senedir tanıyorsun? Sen oğlumun ölümüne sebep oldun. Oğluma nasıl 'ayakçı' dersin?" diyerek tepki gösterdi.

AĞLAMA KRİZİ GEÇİRDİ
Aleyna Kalaycıoğlu savunması sırasında "Ben bir şey yapmadım" diyerek ağlama krizi geçirdi.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ALEYNA KALAYCIOĞLU #ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU #KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI