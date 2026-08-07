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Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlama: "Üzerimizden 3 milyon dolar kazandı"

Genç oyuncu Kübra Süzgün ve babası Serkan Süzgün, bir reklam firması aracılığıyla dolandırıldıkları iddiasıyla ilgili olarak, eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci'ye yönelik oldukça ağır suçlamalarda bulundu. Süzgün ailesi; Özpirinçci ve eşinin bir çete yapılanmasıyla işbirliği yaparak Kübra üzerinden 3 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiklerini ve süreci avukatlar aracılığıyla manipüle ettiklerini öne sürüyor.

SABAH
Giriş Tarihi: 07.08.2026 06:21 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 08:05
Kübra Süzgün’ün babasından Özge Özpirinçci’ye şok suçlama: Üzerimizden 3 milyon dolar kazandı

Bir reklam firması tarafından dolandırıldıklarını iddia eden genç oyuncu Kübra Süzgün, bir dönem aynı dizide rol aldığı Özge Özpirinçci'nin bu olayla ilişkisi olduğunu belirtip suçlamalarda bulunmuştu.

Kübra Süzgün’ün babasından Özge Özpirinçci’ye şok suçlama: Üzerimizden 3 milyon dolar kazandı

Süzgün, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittin. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı" demişti.

Kübra Süzgün’ün babasından Özge Özpirinçci’ye şok suçlama: Üzerimizden 3 milyon dolar kazandı

Kübra'nın babası Serkan Süzgün de bir açıklama yaptı. Baba Süzgün, şunları söyledi: "Özge Özpirinçci'nin eşi (Burak Yamantürk) bu sistemdeymiş. Özge Hanım sonradan dahil oluyor. Elindeki bilgilerle gidip 'Bu aile huylanmış sizinle uğraşacak' deyince çete bize geliyor. Naylon fatura kesen avukat Nail Gönenli devreye giriyor. Kübra'nın avukatı yapıp bizi kontrol altına almaya çalışıyorlar. Bu konuda Özge Hanım aracı oluyor. Bende ses kayıtları var."

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Kübra Süzgün’ün babasından Özge Özpirinçci’ye şok suçlama: Üzerimizden 3 milyon dolar kazandı

Baba Süzgün kızının üzerinden kazanılan paranın 3 milyon dolar olarak tespit edildiğini söyledi.
Öte yandan Özpirinçci'nin bu olayların ardından eskiden oturduğu yerden bir yalıya taşındığı da öğrenildi.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör