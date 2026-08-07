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Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlama: 'Üzerimizden 3 milyon dolar kazandı'
Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlama: "Üzerimizden 3 milyon dolar kazandı"
Genç oyuncu Kübra Süzgün ve babası Serkan Süzgün, bir reklam firması aracılığıyla dolandırıldıkları iddiasıyla ilgili olarak, eski rol arkadaşı Özge Özpirinçci'ye yönelik oldukça ağır suçlamalarda bulundu. Süzgün ailesi; Özpirinçci ve eşinin bir çete yapılanmasıyla işbirliği yaparak Kübra üzerinden 3 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiklerini ve süreci avukatlar aracılığıyla manipüle ettiklerini öne sürüyor.
Giriş Tarihi: 07.08.2026 06:21
Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 08:05