Kübra Süzgün'ün babasından Özge Özpirinçci'ye şok suçlama: "Üzerimizden 3 milyon dolar kazandı"

Süzgün, "7 yıl önce beni ve ailemi çetelere yem ederek kaçıp gittin. Seni tanıdığım günden beri ne çocukluğumu ne de genç kızlığımı yaşayabildim. Babam o çetelerle savaşmak için neyi var neyi yoksa hepsini sattı" demişti.