Trend Galeri Trend Magazin Küçük Ağa'da Birce Akalay'ın kızı Ece'ydi... Ada Elbir'e bir de şimdi bakın! Koca kız olmuş...

Sarı saçları, koca gülümsemesi ve tatlı halleriyle Kücük Ağa dizisine renk katan minik yıldız Ece, artık koca kız oldu. İşte dizide Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun kızını canlandıran Ada Elbir'in değişimi! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...