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Küçük Ağa'da Birce Akalay'ın kızı Ece'ydi... Ada Elbir'e bir de şimdi bakın! Koca kız olmuş...

Sarı saçları, koca gülümsemesi ve tatlı halleriyle Kücük Ağa dizisine renk katan minik yıldız Ece, artık koca kız oldu. İşte dizide Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu'nun kızını canlandıran Ada Elbir'in değişimi! Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş...

SABAH İNTERNET
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 12:01
Küçük Ağa’da Birce Akalay’ın kızı Ece’ydi... Ada Elbir’e bir de şimdi bakın! Koca kız olmuş...

Başrollerinde Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ve Emir Berke Zincidi'nin olduğu Küçük Ağa dizisi, 2014-2015 yıllarında yayınlanarak geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuştu.

Küçük Ağa’da Birce Akalay’ın kızı Ece’ydi... Ada Elbir’e bir de şimdi bakın! Koca kız olmuş...

Yetenekli ve eğlenceli oyuncu kadrosuyla büyük ilgi gören dizi, yıllar geçmesine rağmen zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

Küçük Ağa’da Birce Akalay’ın kızı Ece’ydi... Ada Elbir’e bir de şimdi bakın! Koca kız olmuş...

Küçük Ağa'daki oyuncuların yıllar içindeki değişimi de oldukça merak uyandırıyor.

Küçük Ağa’da Birce Akalay’ın kızı Ece’ydi... Ada Elbir’e bir de şimdi bakın! Koca kız olmuş...

Bunlardan biri de dizide Akalay ve Levendoğlu'nun kızlarını canlandıran minik yıldız Ece.

Küçük Ağa’da Birce Akalay’ın kızı Ece’ydi... Ada Elbir’e bir de şimdi bakın! Koca kız olmuş...

Sarı saçları ve koca gülümsemesiyle akıllarda kalan Ada Elbir, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir kız oldu.