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Küçük Osman'ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi'den geri dönüş sinyali! İşte son hali...

Yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki performansı ile kendine hayran bırakan Küçük Osman şimdilerde 18 yaşında delikanlı. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un olduğu "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde "Küçük Osman" karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi'nin değişimi büyük oldu. Emir Berke Zincidi son olarak katıldığı bir YouTube programında açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte bir süredir ekranlarda olmayan ve geri dönüş sinyalleri veren Emir Berke Zincidi'nin son hali...

Giriş Tarihi: 08.11.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:32
Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’den geri dönüş sinyali! İşte son hali...

Başrollerini Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisi bir dönem seyircilere ekrana kitlemişti.

Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’den geri dönüş sinyali! İşte son hali...

O dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi ise dizide evin en küçük çocuğu Küçük Osman karakterini canlandırmıştı.

Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’den geri dönüş sinyali! İşte son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Osman karakteriyle tüm Türkiye'yi göz yaşına boğan Emir Berke Zincidi yeniden sosyal medyanın odağında yer aldı.

Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’den geri dönüş sinyali! İşte son hali...

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyüdü, koca bir delikanlı oldu.

Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’den geri dönüş sinyali! İşte son hali...

18 yaşındaki Emir Berke Zincidi spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulmuştu.

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