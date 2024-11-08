Küçük Osman’ın değişimi büyük oldu! Öyle Bir Geçer Zaman Ki’nin Osman’ı Emir Berke Zincidi’den geri dönüş sinyali! İşte son hali...

Yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki performansı ile kendine hayran bırakan Küçük Osman şimdilerde 18 yaşında delikanlı. Başrollerinde Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un olduğu "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde "Küçük Osman" karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi'nin değişimi büyük oldu. Emir Berke Zincidi son olarak katıldığı bir YouTube programında açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte bir süredir ekranlarda olmayan ve geri dönüş sinyalleri veren Emir Berke Zincidi'nin son hali...