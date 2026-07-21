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Kupayı İspanya kazandı, kutlama Filistin'de yapıldı! Tüyleri diken diken eden o gece...

Dünya Kupası finalinde Arjantin'i tek golle deviren İspanya şampiyonluğa uzanırken, bu tarihi zaferin yankıları sınırları aşarak Orta Doğu'ya ulaştı. Filistin davasına verdiği destekle bilinen İspanya'nın kupayı kazanması, Gazze sokaklarında büyük bir coşkuyla ve bayram havasında kutlandı. Bu anlamlı sevinç gösterilerine kayıtsız kalamayan ünlü isimler de Gazze'deki görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak duygusal anlara ortak oldu.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:39 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 06:42
Kupayı İspanya kazandı, kutlama Filistin’de yapıldı! Tüyleri diken diken eden o gece...

Dünya kupasının final maçında İspanya ile Arjantin karşı karşıya geldi. Filistin davasına verdiği destekle kalplere taht kuran İspanya'yı, Filistinliler de canı gönülden destekledi.

Kupayı İspanya kazandı, kutlama Filistin’de yapıldı! Tüyleri diken diken eden o gece...

İspanya tek golle dünya kupasını kucaklarken zafer Filistin'de de çılgınca kutlandı.

Kupayı İspanya kazandı, kutlama Filistin’de yapıldı! Tüyleri diken diken eden o gece...

Sanat dünyasının ünlü isimlerinden Gamze Özçelik, Hasan Can Kaya ve Alişan da İspanya'nın başarısını kutlarken Gazze'de yaşanan sevinç gösterilerini de paylaştı.

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Kupayı İspanya kazandı, kutlama Filistin’de yapıldı! Tüyleri diken diken eden o gece...

Sporun sadece bir rekabetten ibaret olmadığını kanıtlayan bu tarihi gece, İspanya'nın kaldırdığı kupayla olduğu kadar Gazze'deki halkın yüzünde oluşan tebessümle de hafızalara kazındı.

Kupayı İspanya kazandı, kutlama Filistin’de yapıldı! Tüyleri diken diken eden o gece...

Ünlü isimlerin de ortak olduğu bu anlamlı coşku, futbolun sınırları aşarak kalplere dokunan birleştirici gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiş oldu.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör