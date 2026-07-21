Kupayı İspanya kazandı, kutlama Filistin'de yapıldı! Tüyleri diken diken eden o gece...
Dünya Kupası finalinde Arjantin'i tek golle deviren İspanya şampiyonluğa uzanırken, bu tarihi zaferin yankıları sınırları aşarak Orta Doğu'ya ulaştı. Filistin davasına verdiği destekle bilinen İspanya'nın kupayı kazanması, Gazze sokaklarında büyük bir coşkuyla ve bayram havasında kutlandı. Bu anlamlı sevinç gösterilerine kayıtsız kalamayan ünlü isimler de Gazze'deki görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak duygusal anlara ortak oldu.
Giriş Tarihi: 21.07.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 06:42