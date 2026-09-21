Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı GÜNAYDIN'a konuştu! "FETÖ soruşturması doğru karar"

GERÇEKLER NEYSE ORTAYA ÇIKSIN

■ Kurtlar Vadisi'ne yönelik FETÖ soruşturması başladı. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili?

Soruşturma açılmasını çok doğru buluyorum. Gerçekler neyse ortaya çıksın. Eğer yanlış şeyler yaptılarsa cezalarını çeksinler, yanlış yapmadılarsa da bu durumdan aklanır çıkarlar. Umarım, bundan sonraki yaşamlarında ak pak olurlar çünkü bunlar genç insanlar önlerinde yaşayacakları günler var. Allah yollarını açık etsin.

OSMAN ONLARA KIRGINDI

■ Osman Sınav diziyi bıraktıktan sonra sete geldi mi hiç? Şaşmaz Kardeşler'le arası nasıldı?

Hayır, hiç gelmedi. Kaldı ki, biz başka bir film çekiyorduk. '120' diye bir film. Van'dayız. Tesadüfen Osman da Van'a gelmişti. Otelde karşılaştık. Merhaba falan diyerek sarıldı. "Kurtlar Vadisi çekimi için mi geldin?" diye sordu. "Yok, film çekimi için" dedim. Sonra ben ona 'Raci'lerle görüşüyor musun?' diye sormuştum. O da "Yok, çok nadir görüştük" demişti.

Konuşmuyordu onlarla, kırgındı. Kırgın olduğunu biliyorum...

MOBBİNGE MARUZ KALDIM

■ Kurtlar Vadisi'nde 'keşke oynamasaydım' diyor musunuz?

Diyorum tabii... Ama bir taraftan da insanların bu kadar teveccüh gösterdiklerini gördüğüm zaman da iyi ki oynamışım diyorum. Keşke oynamasaydım dediğim de oldu. Çok rahatsız olduğum zamanlar oldu. Mobbinge maruz kaldım. Beni üç kuruşa oynattı. Benim kimsenin aldığı parada gözüm yok ama Raci'ler beni geçiştiriyorlardı. Beni aptal yerine koyuyorlardı. Büyük saygısızlık.