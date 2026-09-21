Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı GÜNAYDIN'a konuştu! "FETÖ soruşturması doğru karar"
'Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay, dizi setinde yaşadıklarını GÜNAYDIN'a anlattı. Osman Sınav'ın, diziyi hayatın olağan akışına aykırı şekilde bir anda bıraktığını söyleyen Olcay, "Salacak'ta bir kahvehanede çekim yaparken Osman'ın belinde silah görmüştüm, tedbir alıyordu. Ofisinde de mafya ombudsmanı diye adlandırdığı biriyle görüşmüştü" dedi. Kurtlar Vadisi'ne yönelik açılan FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu belirten Olcay, "Gerçekler neyse ortaya çıksın" dedi
Giriş Tarihi: 21.09.2026 06:25
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 06:28